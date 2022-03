Limburg is toch net wat unieker dan het van zichzelf denkt

Als de Staten van Limburg morgen debatteren over de ‘bestuurscultuur’ van hun prachtige provincie doen zij er goed aan het onderliggende rapport ‘Engelen bestaan niet’ niet al te serieus te nemen. De hoofdconclusie luidt dat er in Limburg niks ernstigs aan de hand is – en mocht dat wel zo zijn dan is dat elders in het land evenzeer het geval. Als maatstaf kan dat natuurlijk niet door de beugel.

Limburg heeft volgens het rapport vooral een reputatie- en communicatieprobleem, met z’n burgers, met de journalistiek, die de provincie ten onrechte in een onjuist frame zou plaatsen. Maar curieus genoeg, ook met zichzelf. De provincie acht zich consequent in een vals daglicht geplaatst en wordt daar zo nerveus van dat er overhaast wordt afgetreden.

Dat duidt op een bestuur dat onder druk staat. Meer dan nodig is of de bedoeling zou moeten zijn. Geen misverstand: niet journalisten gaan over de vertrouwensvraag maar de volksvertegenwoordigers. Het is wel aan media om het publieke belang van wat zij opgraven te wegen: wat is proportioneel, wat is relevant, wat voegt toe. Kritisch debat daarover is welkom. Maar journalisten moeten wel hun werk kunnen doen.

Als dit rapport dat gewonde gevoel enigszins kan dempen, is dat het Limburgse bestuur van harte gegund. Hoezeer bestuurders het ook anders ervaren, media hebben geen specifieke agenda ‘Limburg’. Maar hooguit meer oog voor wat Limburg anders maakt. Daarin vervullen zij de klassieke spiegelrol. Het college van gedeputeerden schreef dat het ontbreken van een ‘systematisch patroon van omvangrijke integriteitsschendingen’ wel geruststelt, doch slechts ‘tot zekere hoogte’. Er zijn immers meer rapporten verschenen over belangenverstrengeling in een ons-kent-ons cultuur. Het college belooft nu een proces van ‘revisie’ en herstel van vertrouwen tussen burger en overheid. Daar moet het serieus werk van maken.

Dat blijkt trouwens óók uit ‘Engelen bestaan niet’, dat vooral op persoonlijke titel geschreven lijkt. Dat de president van de Algemene Rekenkamer, een hoog College van Staat, freelance hiervoor beschikbaar was, is een unicum. En dat moet ook zo blijven. ‘President van de Rekenkamer’ dient op maar één type rapport te staan, dat van de Rekenkamer zelf. Deze commissie liet het bij gesprekken met 53 klagers, vooral bestuurders en ambtenaren. Wie dat precies waren, noch wat ze vertelden wordt onthuld.

Dat het Limburgse bestuur overigens wel uniek is blijkt al uit de bestuurders zélf. Twee derde van de Limburgse burgemeesters is in de provincie geboren. Tachtig procent deed alleen daar ervaring op. Limburg is een notoir moeilijk gebied om professionals naar toe te laten rouleren – en vice versa. Dat heeft onbedoelde neveneffecten. Tel daar voor het economisch en sociaal kwetsbare Limburg een financieel invloedrijke provinciale overheid bij op, van oudsher sturend met subsidies, en de risico’s worden zichtbaar.

In dat licht leest de conclusie dat machtsuitoefening door bestuurders „niet altijd getuigde van waarden als gematigdheid, proportionaliteit en terughoudendheid” als tongue-in-cheek. Net als de conclusie dat ‘checks and balances’ onderling niet erg effectief waren of betekenisvol. Althans „zwak ontwikkeld”. „Binnen en buiten het provinciaal bestuur” werd er bovendien te weinig weerwoord geboden, zegt het rapport. Dat leest toch als een aanmoediging aan media juist méér aandacht te geven aan Limburg. Dat kan op een verantwoorde, deskundige, proportionele wijze. De provincie verdient het.