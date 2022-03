Kolencentrale Onyx op de Rotterdamse Maasvlakte blijft toch open

De kolencentrale in Rotterdam die op korte termijn zou sluiten vanwege het Urgenda-vonnis, blijft toch open. Dat maakte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) donderdagmiddag bekend. Klimaatminister Rob Jetten (D66) schrijft „zeer teleurgesteld” te zijn met de beslissing.

De sluiting was bedoeld als klimaatmaatregel. De Centrale Rotterdam, die in handen is van het Duitse energiebedrijf Onyx, was eind november ingegaan op een aanbod van het ministerie om dicht te gaan voor een subsidie van ruim 200 miljoen euro. Daarmee zou jaarlijks drie miljoen ton CO 2 -uitstoot vermeden worden. Dat is bijna 2 procent van de hele uitstoot van broeikasgassen in Nederland.

Meer uitstoot dan voorzien

Hoewel het ministerie eind november had aangekondigd dat de centrale „gaat sluiten”, was dat formeel nog niet besloten. Er moest nog aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het ministerie van EZK wachtte al maanden op goedkeuring van de Europese Commissie, die moest aangeven dat deze betaalde sluiting voldoet aan de regels voor staatssteun. Intussen heeft de eigenaar van de centrale besloten om toch van de gesubsidieerde sluiting af te zien.