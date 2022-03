Violist Ray Chen: ‘Klassieke muziek heeft dringend ambassadeurs nodig.’

Het is de nachtmerrie van elke solist. Je speelt voor een afgeladen zaal en net op een virtuoos hoogtepunt van het vioolconcert van Tsjaikovski knapt je e-snaar. Verder spelen kan niet, dus wissel je uit nood maar je instrument met de concertmeester. Zonde van het concert. Of goede content? Dat laatste moet de Australische violist Ray Chen (1989) gedacht hebben toen het hem zelf overkwam. Hij knipte het fragment uit de videoregistratie en plaatste het op zijn YouTubekanaal. Violinist string BREAKS during Tchaikovsky. Pats, 4,5 miljoen kijkers.

En dat is niet eens zijn bekendste filmpje: Horses like violin playing, waarin twee paarden in de wei instemmend knikken tegen een vioolspelende Ray: ruim 12 miljoen. Het filmpje waarin hij goedkope fabrieksviool met een Stradivarius vergelijkt, meer dan 800.000.

Zoektocht

Dat Ray Chen naast violist ook YouTuber is geworden met een kanaal vol streams, interviews, grapjes, en reaction-video’s, is het resultaat van een lange zoektocht naar een passende invulling van zijn kunstenaarschap. Er veranderde naar eigen zeggen iets in hem toen hij als twintigjarige in het kader van een ‘outreach-project’ in San Francisco een bezoek bracht aan een middelbare school, om een masterclass te geven. „Plots dacht ik: Wow, ik geniet hier enorm van! Ik was ineens als de coole oudere broer van die leerlingen. Het veranderde alles. Ik realiseerde me dat ik al die jaren geleerd had hoe ik viool moest spelen, maar dat het nu tijd was erachter te komen wat voor violist ik wilde zijn.”

Bach op de Hollywood Bowl

Fast-forward naar nu. Chen heeft zijn vorm gevonden. Hij bouwde een community rond een app, Pocket Conservatory, om elkaar te helpen bij het oefenen op je instrument. En hij organiseert vanuit zijn YouTubekanaal interactieve projecten met fans. Zoals het Play with Ray- project, waar hij met het LA Philharmonic het dubbelvioolconcert van Bach in z’n eentje opnam, en iedereen uitnodigde filmpjes van zichzelf in te sturen met de missende partij.

„Drie winnaars hebben we met mij voor de Hollywood Bowl laten spelen voor 50.000 mensen. Dan sijpelt het online-gebeuren de echte wereld in. Mijn standaard voor succes is niet meer hoe mooi ik een stuk kan spelen, maar hoeveel impact ik heb. Ik ben als violist niet de vruchtensap, ik ben het rietje. En ik wil het best mogelijke rietje zijn. De mensen die na afloop van een concert in tranen naar me toe komen, een vader die me vertelt dat z’n dochter nooit graag oefende op haar viool en nu met mijn app vier uur per dag speelt: daar doe ik het voor.”

Probeer je specifiek jongeren te interesseren voor klassieke muziek?

„Ik vind dat natuurlijk geweldig, maar het leukst aan social media is dat ik er simpelweg plezier in schep mezelf te kunnen zijn.”

Is het jezelf zijn? Het is toch ook een specifieke YouTube-vlogger stijl die je gebruikt?

„Het is de stijl die past bij het medium YouTube. Maar daarmee kan ik wel een andere kant van mezelf laten zien in een wereld die heel strikt en serieus is. Klassieke muziek heeft een grandioze traditie, maar het kan enorm benauwd zijn, bijna verstikkend. Er zijn zo veel regels: ‘Zo mag je Mozart niet spelen, zo mag je Bach niet spelen.’ Allemaal met goede redenen hoor, maar als je heel lang een goede student bent komt er een punt waarop je je afvraagt: wanneer mag ik mijn eigen keuzes? En maken we naast het podium geen grapjes met elkaar? Dat is de echte wereld.”

Heb je wel eens mensen gezien bij jouw concerten die nog nooit eerder een klassiek stuk live hadden gehoord?

„Heel vaak. Dat is mijn absolute geluk. Er moet iemand zijn om deze mensen in de klassieke muziekwereld te verwelkomen, toch? De weinigen uit mijn wereld die mijn sociale media gebruik bekritiseren en zeggen wat wel en niet zou mogen, zijn poortwachters. Eerlijk gezegd denk ik dat dringender meer ambassadeurs nodig hebben voor de kunsten. Poortwachters hebben we al te veel.”