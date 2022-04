Kan de EU China losweken van Rusland?

De meeste Chinezen krijgen door de censuur vrijwel niets mee over de oorlog in Oekraïne, maar onder intellectuelen heerst verdeeldheid over het onderwerp. „Sommigen vinden dat Rusland het recht heeft om Oekraïne binnen te vallen. Anderen, onder wie ik, vinden het een illegale daad van extreme agressie”, zegt een wetenschapper die gespecialiseerd is in internationale betrekkingen. Hij wil alleen anoniem spreken, omdat hij het „volledig oneens” is met „het officiële Chinese standpunt”. China roept op tot onderhandelingen over vrede, maar keurt de invasie niet af.

De oorlog in Oekraïne is het belangrijkste onderwerp op de EU-Chinatop deze vrijdag. De Europese Unie vindt net als de VS dat China op zijn minst moet afzien van het doorkruisen van het Europese en Amerikaanse sanctiebeleid tegen Rusland. Ook moet het geen wapens leveren. De EU en de VS verdenken China ervan dat het wil ingaan op een Russisch verzoek om militaire steun. Rusland en China ontkennen dat zo’n verzoek is gedaan.

Volgens Alicia Herrero, hoofdeconoom voor de Aziatisch-Pacifische regio bij de Franse investeringsbank Natixis, zit het er niet in dat China Rusland economisch laat vallen. China zal niet zondigen tegen de westerse sancties, maar tegelijkertijd alles doen dat wettig geoorloofd is om Rusland te steunen. „Ze zullen zich wel aan de letter van de wet houden, maar niet aan de geest”, denkt Herrero.

Persbureau Bloomberg meldde eerder deze week dat Chinese ambtenaren in Washington zeer precies hebben nagevraagd wat er geoorloofd is. Dat kan erop duiden dat ze er heel precies achter willen komen hoe ze de sancties kunnen omzeilen zonder ook maatregelen tegen Chinese bedrijven en instellingen uit te lokken.

Buitenkans voor China

China’s economische banden met de VS en Europa zijn veel belangrijker dan die met Rusland. Zonder Rusland, dat een economie heeft ter grootte van die van Spanje, draait China gewoon door, zeker omdat de levering van olie en gas niet onder de sancties valt. Maar als de VS en de EU China economisch verder isoleren, remt dat China’s groei en ontwikkeling aanzienlijk.

Volgens de wetenschapper kan zijn land het zich op dit moment niet veroorloven om Europa verder van zich te vervreemden. China’s economie staat onder druk door corona, de verstoring van internationale aanvoerlijnen en een zich voortslepende vastgoedcrisis. Dat kan het land aan de onderhandelingstafel bereid maken tot compromissen, hoopt hij.

Wat hem betreft is de oorlog een buitenkans voor China. „Het geeft de kans om het Westen tegemoet te komen in ruil voor bijvoorbeeld het verlagen van de Amerikaanse heffingen op Chinese import en voor een vriendschappelijker opstelling”, zo stelt hij. China zou weer acceptabeler worden als partner voor de EU, en andersom zou het Europa kunnen proberen weg te trekken van al te sterke Amerikaanse invloed.

Vroeg of laat zinkt Poetins schip. Wij moeten zorgen dat we niet mee zinken Chinese wetenschapper

Als China deze kans niet aangrijpt, is hij bang dat het op den duur de weg van Rusland opgaat. „Als een bepaald individu hier net zo lang aan de macht blijft als Poetin, en niemand hem meer tegenspreekt, kan hij net zulke vreemde dingen gaan doen”, waarschuwt hij, zonder hardop te zeggen dat hij doelt op president Xi Jinping, die dit najaar waarschijnlijk een derde ambtstermijn krijgt. „China heeft alleen toekomst als het verder moderniseert en hervormt. Daarom is het heel belangrijk dat we blijven samenwerken met de VS en met Europa.”

Toch is de kans dat China Rusland daadwerkelijk laat vallen heel klein. China gaat mee in het Russische betoog dat de ‘agressie’ van de VS en de NAVO de aanleiding is voor de Russische invasie en ziet in de VS een gezamenlijke vijand. De VS zijn in de Chinese propaganda niet alleen dé grote instigator van de oorlog in Oekraïne, maar ook van het verzet tegen de Chinese heerschappij over Hongkong, de spanningen in de Zuid-Chinese Zee en de Taiwanese onwil om zich bij China aan te sluiten.

Europese achterdocht

De EU is in Chinese ogen een zwakke, intern verdeelde geopolitieke speler. Maar wel een die van groot economisch belang is voor China.

China probeert Europese landen ervan te overtuigen dat het onverstandig is om al te zeer achter de VS aan te lopen. Maar nu China begripvol heeft gereageerd op de Russische invasie van een soevereine Europese staat, is de Europese achterdocht tegen China alleen maar toegenomen. Het is onduidelijk wat China concreet kan toezeggen om die weg te nemen.

EU-buitenlandchef Josep Borrell zette er aanvankelijk sterk op in dat China een bemiddelende rol in het conflict zou gaan spelen. Maar de kans daarop lijkt steeds kleiner, nu Turkije dat al doet. China heeft ook nog geen enkele concrete stap in de richting van bemiddeling gezet. Toch zou de wetenschapper Chinese bemiddeling een goed idee vinden. „Dat Oekraïne daar al vroeg op aandrong, vond ik heel slim. Het dwingt China om een meer neutrale positie in te nemen. China kan dan niet meer onverdeeld achter Rusland blijven staan.”

Maar het is voor China geen aantrekkelijke rol. „Het conflict gaat in de kern om grondgebied. Rusland wil de Krim houden, maar daar kan Oekraïne niet aan toegeven. Daarmee is succesvolle bemiddeling zo goed als onmogelijk”, zegt de wetenschapper.

Het blijven steunen van Rusland is volgens de wetenschapper „funest” voor de toekomst van China. „Poetins schip zinkt vroeg of laat. Wij moeten zorgen dat we niet mee zinken”, stelt hij. Hij denkt dat China dat zinkende schip een keer zal verlaten. Maar dat daar op de top al tekenen van te zien zullen zijn, lijkt onwaarschijnlijk.