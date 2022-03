Kamer wil snellere actie tegen Russische oligarchen

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de Nederlandse sancties tegen Rusland veel te traag worden uitgevoerd door het kabinet. Een debat met minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA), aansluitend op de toespraak van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in de Tweede Kamer, is donderdagmiddag op verzoek van de Kamer geschorst. Veel fracties willen dat Hoekstra zich beter voorbereidt op vragen die zij hebben over het sanctiebeleid.

Nederland loopt in vergelijking met andere landen achter bij het uitvoeren van sancties, met name vanwege vertraging bij het inventariseren van Russisch kapitaal en vastgoed. Van de naar schatting 45 miljard euro van Russische oligarchen die via Nederland fiscaal wordt veiliggesteld, is nog maar 400 miljoen euro bevroren door de Nederlandse overheid. In andere landen wordt al wel volop beslag gelegd op woningen, boten en andere bezittingen van Russische eigenaren. Kamerleden vrezen dat de Nederlandse traagheid er voor zorgt dat er nog meer Russisch bezit wordt weggesluisd en niet meer kan worden aangepakt.

Volgens Hoekstra gaat het om complexe procedures die juridisch zorgvuldig moeten worden voorbereid. Bovendien is het onderzoek naar de Russische bezittingen verdeeld over diverse ministeries. Hij denkt pas volgende week van de ministeries te horen wat er mogelijk is. D66, GroenLinks, SP, Volt noemen dit „onacceptabel”. Laurens Dassen van Volt wees op speciale taskforces die elders in het leven zijn geroepen. Toen Hoekstra zei dat onder meer de privacywetgeving het gebruik van informatie van de Belastingdienst verhinderde, verzuchtte Pieter Omtzigt: „Ik hoop dat dit niet in het Oekraïens wordt vertaald.”

Stop met Russisch gas

In zijn speech riep Zelensky op tot zwaardere sancties, zoals het stopzetten van alle handel met Rusland. Met de inkomsten uit export van olie en gas financiert Rusland de oorlog in Oekraïne. Premier Rutte liet meteen na de speech aan journalisten weten dat een boycot van Russische olie en gas met onmiddellijke ingang volgens hem onmogelijk is, omdat bedrijven dan stil komen te staan of verzorgingshuizen in de kou komen. GroenLinks vraagt het kabinet om voor 1 mei met een ‘afbouwplan’ te komen.

Aan het einde van zijn toespraak deed Zelensky een oproep aan „vriend Mark” om het EU-lidmaatschap van Oekraïne te steunen. Zelensky: „Ons EU-lidmaatschap is van jullie afhankelijk.” Bij zijn toespraak voor de Europese Raad van vorige week had Zelensky een hoopvolle aansporing voor Nederland en het steunen van het EU-lidmaatschap: „Nederland is rationeel dus we komen er wel uit.” Rutte toonde zich na de toespraak terughoudend over deze kwestie, hij wil eerst „de belangen breed afmeten”.

Zelensky vroeg ook meer wapens voor Oekraïne, met name Stingers (draagbare luchtdoelraktten) en en andere luchtafweer.

Opstand tegen tirannie

De grootste verrassing in de toespraak van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in de Tweede Kamer was de verwijzing naar de bevrijding van Brielle op 1 april 1572. Zowel Kamerleden als andere toehoorders vroegen zich af waar Zelensky naar verwees toen hij zei dat Nederland op deze vrijdag de 450ste verjaardag viert van de opstand tegen de tirannie. Wellicht onbedoeld wees Zelensky op de Nederlandse onbekendheid met het nationale verleden.

Er waren meer Nederlandse verwijzingen in de toespraak per videoverbinding uit Kiev, die door bijna de volledige Tweede Kamer werd bijgewoond (alleen Forum voor Democratie ontbrak). Zelensky begon zijn speech met de Tweede Wereldoorlog en de Duitse bommen op Londen en Rotterdam. „De schaduw van Rotterdam hangt boven vele Europese steden.” Hij noemde Den Haag als „stad van de tribunalen” en benadrukte dat strafrechtelijk onderzoek naar en vervolging van Russische oorlogsmisdaden noodzakelijk is. Hij verwees kort naar de ramp met MH17: „In 2014 kwam Rusland ons land binnen. Jullie voelden dat toen MH17 beschoten werd.”

De toespraak werd door Kamerleden en bewindslieden alom bestempeld als „indrukwekkend”. Indruk maakte ook de passage waarin Zelensky vertelt dat de oorlog voor veel Oekraïense burgers „routine” wordt. Hij leek daarmee ook de vrees te uiten dat de internationale aandacht voor de oorlog verflauwt.

