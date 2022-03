De korte ontmoeting met de kinderen bij hun kampvuurtje, midden in het uitgestrekte Rotterdamse havengebied of all places, herinnert hij zich nog goed, vertelt Rob Feenstra (75). De foto maakte hij op zijn 24ste toen hij pas was begonnen als foto-assistent van Bart Hofmeester, een bekende luchtfotograaf. Soms mocht hij een reiscamera lenen die je tot handzaam formaat kon opvouwen in een koffer, en daarmee trok hij er in het weekend op uit. Vaak zwierf hij door het toen nog deels wild begroeide havengebied, op zoek naar „mooie, een beetje reisachtige plaatjes” van zee- en binnenvaartschepen. Zo ook op die bewuste zomerdag in 1970, vertelt hij via een videoverbinding vanuit zijn werkkamer in Amsterdam.

„Ik liep daar al uren rond en fotografeerde het zoveelste grote schip, ergens in de Maashaven. Daar trof ik dat groepje aan. Ze hadden speelgoedpistooltjes en geweertjes en roosterden broodjes aan stokken. Ik was zo verrast door het tafereel in die omgeving dat ik vroeg of ik ze mocht fotograferen. Eerst vonden ze het een beetje raar, maar hun interesse werd gewekt toen ik mijn statief uitklapte.”

Feenstra maakte twee foto’s en vertrok om ze niet langer in hun spel te storen. „Toen ik thuis de foto’s had ontwikkeld, zag ik pas echt hoe mooi het beeld was: juist de combinatie van die kinderen met op de achtergrond de enorme boeg van dat schip maakt het bijzonder.”

‘Padvinderstijd’

Overigens droegen de foto’s een poosje later bij aan zijn ontslag bij Hofmeester. „Ik was bevriend met juwelier Kok in Schiedam. Hij wilde zijn winkel uitbreiden, kocht het pand ernaast en liet het verbouwen. Aan mij vroeg hij of ik daar, zolang de zaak leegstond, niet wilde exposeren.” Dat wilde Feenstra wel. „Het was een kans mijzelf als fotograaf te presenteren. Ik koos werk uit dat ik met de reiscamera had gemaakt, waaronder de foto’s van de kinderen.”

Het leek hem niet nodig zijn werkgever erover in te lichten: „Ik was een broekie, wat stelde ik nou voor? Maar Bart Hofmeester vatte het anders op. Hij was op vliegveld Zestienhoven toen een kennis hem op mijn expositie attendeerde. Hij is niet in het vliegtuig gestapt maar ging direct kijken. Hij reageerde beledigd, beschouwde dit als valse concurrentie. Hij moest van mij afkomen. Wegens inkrimping van zijn bedrijf werd ik overtollig verklaard.”

Met de foto’s heeft Feenstra verder nooit iets gedaan. Hij begon een eigen studio en werkte 32 jaar voor reclamebureaus. Twee jaar geleden kwam hij bij een verhuizing in zijn archief de foto’s van de kinderen weer tegen.

„Het beeld was altijd in mijn hoofd blijven hangen. Ik heb meer anonieme personen voor de camera gehad, bijvoorbeeld in opdracht van een werkgever die een serie foto’s wilde van mensen in de stad. Maar dat riep niet dezelfde emotie op. De kinderen waren ondernemend. Het avontuur van zo’n vuurtje stoken deed me denken aan mijn padvinderstijd. Ik vond ze heel leuk samen, met het meisje dat zich prima redde tussen de jongens. Hoe zouden zij het hebben beleefd? Ik ben zo benieuwd wat er van hen geworden is.”

Wie iemand op de foto herkent kan dat melden: feenstrarob@gmail.com.