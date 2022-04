‘Het dreigende gevoel dat er toen was, voel ik nu weer’

Toen de oorlog in Oekraïne begon, keek ik elke dag naar het nieuws, nu doseer ik dat. De beelden van tv komen heftig binnen, daarom lees ik soms liever de krant, die kan ik wegleggen en later weer oppakken. De verwoeste huizen vind ik moeilijk om te zien, de wreedheid en het rücksichtslos vernielen maken me boos. Stelletje stommelingen, denk ik dan. In het verpleeghuis van mijn man zijn ze intussen ook zuinig met het nieuws aanzetten. Mensen beginnen te begrijpen wat voor effect het heeft.

Ik slaap matig, midden in de nacht lig ik wakker. Ik denk de laatste tijd vaak aan waar wij woonden in Amsterdam, vlak bij de Berlagebrug, in een wijk met veel Joodse gezinnen. Met mijn vader had ik een vast uitje na het eten, wij noemden het ‘een brugje om’: samen liepen we de straat uit, over de Berlagebrug en dan via de overkant weer terug.

„Als mensen vragen wat ik van de oorlog heb geleerd, citeer ik mijn vader: ‘Ga ervan uit dat de ander deugt. Als dat niet zo is, kom je er wel achter. Als we elkaar op voorhand al gaan wantrouwen, gaat het mis.’ Daar heeft hij mij zo’n grote dienst mee bewezen. Ik denk nog steeds zo. Hierachter is een asielzoekerscentrum. Een vrouw op straat zei tegen me: ‘Nou, u zult wel niet blij zijn met al dat zwarte gespuis hier in de buurt.’ Het raakte me dat zij zo dacht. Ik merk vaker dat mensen immigranten wantrouwen, ik voel dat helemaal niet.

De huidige oorlog maakt me ongerust, ook over mijn familie. Mijn jongste kleinkind is twee maanden. Toen ik bij de huisarts was voor iets anders, kwam ook ter sprake dat ik somber ben. De huisarts zei: ‘Ik ga jou iets geven wat je vast niet wil – een licht antidepressivum.’ Eerst wilde ik dat inderdaad niet, maar intussen ben ik er toch mee begonnen. Mijn tranen zijn weg, ik ben iets minder bezorgd en dat vind ik prettig. Mijn lach is er nog, daar is niks aan veranderd.”

De oorlog in Oekraïne brengt de Tweede Wereldoorlog terug Verwoeste huizen, doden in de straten, doodsbange mensen op de vlucht. Oude Nederlanders kenden de ellendige beelden van de oorlog in Oekraïne al – ze maakten de Tweede Wereldoorlog mee. Door die oorlog komen herinneringen verhevigd terug, vertellen oorlogskinderen van toen. In dit vierluik: Door Hollak-Nuse (93)

(93) Sonja ’t Hart-Hartog (87)

(87) Ad Marinus (95)

(95) Wolf-Georg Dittmar (79)

