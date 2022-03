De 24-jarige SGP’er Mathijs van der Tang is tegen vrouwen in de politiek, lees ik in NRC. Zoals Jezus het hoofd is van alle christenen, zo is de man het hoofd van de vrouw, meent hij.

Met een glimlach denk ik aan mijn katholieke jeugd. Wij meiden zeiden al: de man is het hoofd, de vrouw is het nekje. Als het nekje draait, draait het hoofd mee. Zo zij het.