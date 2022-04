Hoe kan de vader van zo’n sociale schrijver juist een kluizenaar zijn?

Er zijn twee Jan van Mersbergens. De een (1971) schreef romans als Naar de overkant van de nacht, Morgen zijn we in Pamplona en Een goede moeder, de ander is de vader van die auteur, Jan van Mersbergen senior. De schrijver woont sinds jaar en dag in Amsterdam, de vader is altijd in Noord-Brabant blijven wonen. En daar houden de verschillen niet op. Het cruciale onderscheid – en de grootste aanleiding van juniors nieuwste boek – is hun sociale geaardheid. De een is graag onder de mensen, de ander loopt het liefst met een boog om ze heen.

Nu zal het u waarschijnlijk verbazen dat nou net de schrijver de socialere van de twee is. Want dat schrijven, dat doe je alleen. En bovendien stikt het onder de schrijvers traditiegetrouw van de eenlingen. Maar zodra Van Mersbergen uitgeschreven is, zoekt hij dus zo snel mogelijk zijn medemens op. ‘Zelfs vissen doe ik samen met een vriend.’ Zijn vader echter, inmiddels een krasse zeventiger, kocht eind jaren zeventig een afgelegen stuk land op. Samen met zijn vrouw fietste hij er sindsdien elke dag naartoe en toverde het geleidelijk aan om in een paradijs – tenminste, voor wie van groen houdt. Sisyfusarbeid in zekere zin, want elke keer weer dat onkruid en met welk doel eigenlijk? En voor wie maakt hij het zo mooi? Andere mensen komen namelijk zelden op het twee voetbalvelden grote landgoed, zeker in het begin niet. Pa (en ma, al gaat Van Mersbergen daar minder op in) vond dat prima. Of misschien wel wenselijk. Zoon snapt daar niks van, van die hang naar het solitaire. ‘Van mensen die ervoor kiezen ergens ver van andere mensen te leven, begrijp ik helemaal niets en toch fascineert hun keuze me.’ Daarom ging hij voor Mijn pa is nooit alleen, dat beschouwd kan worden als een wat nonchalante vorm van essayistiek, ‘op zoek naar verschillende kluizenaars’.

Om daar maar mee te beginnen: dat lijkt me wel erg kort door de bocht geredeneerd. Want die vader ís heel geen kluizenaar. Een man met een baan, kinderen, een rijtjeshuis en een (veeleisende, maar toch) hobby staat wel erg ver af van de mannen met wie Van Mersbergen hem in verband probeert te brengen: Jozef van den Berg (de oud-poppenspeler die door God werd geroepen, bij zijn gezin wegfietste, toen vrijwel meteen een lekke band kreeg en toen maar in een fietsenhok ging wonen); Sint Amadour (een 12de-eeuwse heremiet) en Robinson Crusoë, de schipbreukeling van Daniel Defoe die helemaal niet uit vrije wil op dat eenzame eiland belandde. Allen alleen, maar toch heel ánders alleen dan Jan senior, die de indruk wekt gewoon in alle rust te willen schoffelen, metselen en harken. Zo vreemd is dat toch ook niet? Op den duur wordt vooral Van Mersbergens eigen geloof in de weerkaatsing opvallend.

Er broeit een ander boek onder Mijn pa is nooit alleen, een boek dat Van Mersbergen niet voluit heeft kunnen, durven of willen schrijven. Dat boek handelt niet over zoiets abstracts als de essentie van het kluizenaarschap, maar over zijn eigen jeugd. Nu komt dat verhaal nog een beetje in de kantlijn voorbij, bedremmeld, alsof Van Mersbergen nog niet helemaal aan durft te gaan wat er bij hem speelt.

Je merkt dat als hij het heeft over de vader die verstek liet gaan op belangrijke momenten, je merkt dat echt goed als je leest over hoe dat vroeger voor hem was, om telkens maar te worden meegetroond naar die zogenaamde idylle. ‘Eigenlijk vind ik het moeilijk dit op te schrijven, want ieder moment dat ik daar als kind was, wilde ik daar weg. Ik wilde geen hobby in de polder, ik wilde geen ijskoud slootwater, natuurzeep in een blik. Ik wilde geen puts [een metalen emmer aan een stok, red.] die eerst door het ijs geduwd moest worden.’

Wie besluit om persoonlijk te gaan schrijven moet het ook echt doen. Los daarvan: een uitgever die 22 euro voor een boek vraagt mag best goed papier gebruiken.