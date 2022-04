Goede voorbeeld van de EU had geen effect

Afgelopen week was ik in Brussel voor een discussie met de hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands- en veiligheidsbeleid van de Europese Unie, Josep Borrell. De sessie moest gaan over de geboorte van een geopolitiek Europa, en even leek het alsof er geen dertien jaar verstreken waren sinds het Verdrag van Lissabon – dat die geboorte ook aankondigde. Er is veel werk blijven liggen door gebrek aan leiderschap, maar opnieuw is de Unie wakker geschud door de harde realiteit. De oorlog in Oekraïne domineerde het gesprek, maar er werd ook alvast met een half oog vooruitgekeken naar de top van de EU en China, die vrijdag plaatsvindt.

In de Verenigde Staten deelt het gehele politieke spectrum de opvatting dat China, met zijn geopolitieke en technologische agenda die haaks staat op die van open samenlevingen, een bedreiging vormt. De hoge vertegenwoordiger benadrukte juist dat de EU ver weg is, én wil blijven, van het punt waarop China geldt als land dat net zo’n dreiging vormt als Rusland. De Chinezen tonen tenslotte geen militaire agressie. Borrell zei ook te willen voorkomen dat de Europese Unie Rusland en China een reden geeft een blok te vormen.

Had de EU maar zoveel invloed. De twee dictatoriale grootmachten zetten in een recente verklaring hun samenwerking ongekende kracht bij op gebieden als veiligheid, kunstmatige intelligentie, klimaatverandering en technologie. Dat wijst erop dat de vorming van zo’n blok al aardig op stoom is.

De brute inval van Oekraïne door Rusland ontnam velen in de democratische wereld een groot aantal illusies. Maar een idee dat juist hardnekkig blijft bestaan, is ons vermogen concurrerende machten te inspireren. Vooralsnog moeten we concluderen dat het de democratische landen van de wereld niet is gelukt autoritaire regimes te bewegen zich op te stellen zoals wij graag zien. Jarenlang het voorbeeld geven door respect voor persvrijheid en lhbti-rechten leidde niet tot een tsunami aan vrijheid die de wereld overspoelt. Eerlijke verkiezingen bij ons hadden wereldwijd nauwelijks een rimpeling tot effect. Integendeel, de democratie gaat al jarenlang gestaag achteruit.

Als de EU niet kan overtuigen door een goed voorbeeld te geven, is de vraag in hoeverre ze dan bereid is waarden en belangen stevig af te dwingen. Zeker nu de oorlog in Oekraïne alles overheerst, vrees ik het ergste voor de top met China. De Unie zal dan wel oproepen tot voortzetting van een dialoog over mensenrechten, maar daar merken minderheden en dissidenten concreet voorlopig weinig van.

De Verenigde Staten waarschuwden voor de Russische inval in Oekraïne. Toch werd de Europese Unie erdoor verrast en wist ze alleen in crisisstand te reageren. Nu waarschuwen de Verenigde Staten voor China en kiest de EU opnieuw voor een veel gematigder analyse van de risico’s.

Laten we hopen dat Europees wensdenken over de relatie met China geen afspiegeling wordt van de eerdere hoop over het matigende effect van een diplomatieke en open relatie met Poetins Rusland. In elk geval is het verstandig om wezenlijk rekening te houden met minder gunstige scenario’s, zodat we over ruim tien jaar niet opnieuw hoeven te praten over de geboorte van een geopolitieke Europese Unie. De Unie dient voorbereid te zijn, ook op escalaties en confrontaties die nu nog ondenkbaar lijken.

Marietje Schaake schrijft over technologie, beleid en economie. Ze is de komende maanden met verlof.