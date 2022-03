Gemeenten worden gedwongen statushouders te huisvesten

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) gaat gemeenten dwingen om op korte termijn duizenden vluchtelingen met geldige verblijfspapieren (zogeheten statushouders) te huisvesten. Hij wil dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt dat die vluchtelingen vanuit de opvang- en asielcentra verhuizen naar hotels of recreatieparken, verspreid over het land. Alle gemeenten krijgen met deze maatregel te maken. Het COA begint „de komende dagen” met de verhuizing, schrijft Van der Burg aan de Tweede Kamer. De eerste zes maanden betaalt het Rijk de verblijfskosten. Daarna moeten gemeenten de opvang op zich nemen.

Gemeenten moeten daardoor in korte tijd een nieuwe groep vluchtelingen opvangen, bovenop de 50.000 plekken voor Oekraïners. In totaal moeten er voor 1 juli dit jaar 13.728 statushouders uit de opvangcentra naar gemeenten verhuizen, 2.288 vluchtelingen per maand, schreef Van der Burg in februari.

Voorlopig gaat het om zo’n 2.500 vluchtelingen. Volgens een woordvoerder van het COA zijn de voorbereidingen voor de operatie in volle gang, maar valt er over aantallen nog weinig te zeggen. De woordvoerder zegt dat het COA „overlegt met betrokken gemeenten, maar wel het voortouw heeft”.

Van der Burg heeft afgelopen maanden geprobeerd om gemeenten vrijwillig ertoe te brengen statushouders onderdak te geven, maar dat is volgens hem onvoldoende gelukt: „We zien veel inspanningen, maar de taakstelling wordt niet gehaald en het aantal statushouders neemt alleen maar toe.”

In februari kregen voorzitters van de veiligheidsregio’s, de burgemeesters van de 25 grootste steden, de opdracht om noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen te regelen. Daarnaast moesten zij de onderhandelingen over uitbreiding van de opvangcapaciteit voor asielzoekers vlot trekken. Die opvang- en asielzoekerscentra zijn overvol, maar toch besloot een aantal gemeenten hun opvangcentra te sluiten of een andere bestemming te geven. Het COA verwacht daardoor dit jaar, als er niets gebeurt, een tekort van zo’n 8.000 bedden.

Van der Burg kreeg afgelopen maandag tijdens het Veiligheidsberaad met de burgemeesters van de veiligheidsregio’s volgens betrokkenen te horen dat huisvesting van statushouders vooral de verantwoordelijkheid van het Rijk is. Gemeenten zouden overvraagd worden als de opvang van statushouders bovenop de opvang van Oekraïners zou komen.

Dwingend opleggen

Van der Burg gebruikt nu de zogeheten Hotel- en accomodatieregeling (HAR) om de verhuizing van statushouders erdoor te drukken. Via deze vorig jaar in het leven geroepen regeling kunnen gemeenten op vrijwillige basis statushouders op kosten van het Rijk in een hotel of recreatiewoning onderbrengen, in afwachting van definitieve huisvesting. Van het budget voor 2.500 statushouders is nauwelijks gebruik gemaakt. Die regeling wordt nu door de staatssecretaris dwingend opgelegd.

Eerder deze week noemde Van der Burg in de Tweede Kamer dwang om gemeenten zover te krijgen nog „een nederlaag” omdat maatregelen om vluchtelingen op te vangen „op vrijwillige basis” tot stand moeten komen. „Maar we zien dat bepaalde gemeentes wél hun verantwoordelijkheid pakken en andere gemeentes niet.”

Op voorhand ontmoedigen

Van der Burg onderzoekt daarom of gemeenten ook op andere manieren gedwongen kunnen worden om mee te werken aan capaciteitsuitbreiding. Zo moeten er op korte termijn vier opvangcentra komen met meer dan duizend plekken waar asielzoekers zich in eerste instantie moeten melden.

Daarnaast is het de bedoeling dat er nog eens vier opvangcentra komen voor asielzoekers die geen kans op verblijf hebben. Daar moet het regime zo streng zijn (met een dagelijkse meldplicht en extra beveiliging) dat deze groep op voorhand ontmoedigd wordt om naar Nederland te komen. Ook daarvoor is Van der Burg afhankelijk van medewerking van gemeenten, maar liepen de onderhandelingen tot nu toe stroef.