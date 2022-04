Formule 1 keert terug in Las Vegas: racen door de straten mag straks wél

„Voor de Formule 1 is er geen betere plek om te racen dan in dé entertainmenthoofdstad van de wereld”, zei de Italiaanse F1-directeur Stefano Domenicali nadat woensdag in de VS bekend was gemaakt dat Las Vegas volgend jaar op de kalender terugkeert. Niet op een zondag, vanouds de belangrijkste werkdag voor Formule 1-coureurs, maar op een zaterdagavond in november. Sinds 2012 wordt er in de Verenigde Staten alleen geracet in Austin (Texas), in mei komt Miami daar bij, in 2023 gevolgd door Las Vegas.

In het land van populaire raceklassen als NASCAR en IndyCar waren er verschillende F1-loze periodes, maar sinds de terugkeer in 2000 in Indianapolis doen de VS weer volop mee. Niet in de laatste plaats dankzij de populaire Netflix-reeks Formula 1: Drive to Survive, zo benadrukte Domenicali, en het feit dat het Amerikaanse bedrijf Liberty Media sinds seizoen 2017 de dienst uitmaakt in de Formule 1.

De laatste keer dat het Formule 1-circus Las Vegas aandeed, werd er nog op een pop-up-circuit geracet. Het was midden in het turbotijdperk van de hoogste klasse van de autosport. Er was een parcours uitgezet op het immense parkeerterrein van Caesars Palace, in die tijd ook het toneel van boksgevechten. In november 1982, een maand nadat in ‘Vegas’ op die plek voor het laatst de Grote Prijs van de VS was gehouden, overleed de Zuid-Koreaan Kim Duk-koo kort nadat hij door Ray ‘Boom Boom’ Mancini knock-out was geslagen. Eerder dat jaar, in juni, was de parking van Caesars Palace het toneel van het gevecht waarin de Amerikaanse zwaargewicht Larry Holmes met succes zijn wereldtitel verdedigde tegen de Zuid-Afrikaan Gerry Cooney, gepromoot als ‘The Great White Hope’.

Op de immense parkeerplaats werd in 1981 voor het eerst een F1-race gehouden, de Caesars Palace Grand Prix. Voor de laatste race van dat seizoen, in oktober, lag er een 3,64 kilometer lang circuit dat vooral door de vele haarspeldbochten en betonnen muren op weinig enthousiasme van de coureurs kon rekenen. Het had meer weg van een reusachtige kartbaan dan van een Formule 1-circuit – niet ideaal voor de turbomonsters. De omstandigheden voorafgaand aan de slotrace van ’81 pasten echter uitstekend bij Las Vegas. Er kon niet alleen gegokt worden op de winnaar van de race, ook de strijd om de wereldtitel lag nog open. Drie coureurs konden op de parking wereldkampioen worden: de Braziliaan Nelson Piquet, de Argentijn Carlos Reutemann en de Fransman Jacques Laffite. De Australische titelverdediger Alan Jones (Williams-Ford) won de race, voor Alain Prost (Renault), en de wereldtitel ging naar Piquet – met 1 WK-punt voor Reutemann. Een jaar later ging de overwinning op het bloedhete parkeerterrein naar de Italiaan Michele Alboreto (Tyrrell), de Fin Keke Rosberg (Williams-Ford) werd wereldkampioen.

Voormalige luchtmachtbasis

In tegenstelling tot begin jaren 80 wordt er in 2023 wél door de straten van Las Vegas geracet, op een 6,12 kilometer lang circuit met veertien bochten en drie lange rechte stukken. Over de fameuze Strip en langs de megahotels annex gokpaleizen.

Voor de coureurs naar Las Vegas trekken – ze verheugen zich er nu al op – doet de Formule 1 op 8 mei voor het eerst Miami aan. In een noordelijke voorstad, Miami Gardens, is daar rond het Hard Rock stadion van de Miami Dolphins (American football) een circuit aangelegd, de Miami International Autodrome. De Formule 1 keert dan terug in de staat waar in 1959 de eerste Grote Prijs van de Verenigde Staten werd gehouden, in Sebring. Tot die race bij dat stadje in Florida telde de 500 Mijl van Indianapolis mee in de strijd om de wereldtitel. Net als in Las Vegas in de jaren tachtig werd er in december 1959 op een a-typische plek geracet door de Formule 1-coureurs uit die tijd: op de voormalige luchtmachtbasis van Sebring. De Nieuw-Zeelander Bruce McLaren (Cooper-Climax) won de enige F1-race in Florida tot nu toe.

Na een tussenstop in Riverside (Californië) vond de GP van de VS in 1961 een thuis op het circuit in Watkins Glen. Op dat permanente circuit werden tot in 1980 Formule 1-races georganiseerd. De wedstrijd in de heuvels van de staat New York heette toen ‘de GP van het oosten van de VS’, omdat er toen ook in het westen van het land een F1-race werd gehouden, in Long Beach, net als in die jaren in Detroit, Phoenix en Dallas op een stratencircuit. Met de Grote Prijs van Las Vegas wordt die traditie in de VS nieuw leven ingeblazen.