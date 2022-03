Evacuaties en hulp voor Marioepol nu de stad bijna is gevallen

Het meest desastreuze strijdveld in de oorlog tegen Oekraïne, in en rond de stad Marioepol, heeft een nieuwe fase bereikt. Het lukt langzaamaan steeds beter om bewoners van Marioepol uit het oorlogsgebied te evacueren. Op donderdagochtend vertrokken zeventien bussen van het Rode Kruis elders uit Oekraïne naar de havenstad. De bedoeling is dat ze vrijdag terugrijden met evacuees. Voor nog eens 28 bussen wordt toestemming gevraagd om langs het Russische checkpoint te mogen rijden. Het Rode Kruis gebruikt dezelfde route om hulpmiddelen te verstrekken aan de stad.

Meer nog dan een signaal dat er nu aan mensenlevens wordt gedacht, is het akkoord een teken van de veranderde verhoudingen in het zuidoosten van Oekraïne. De Russische inname van Marioepol lijkt nu onafwendbaar. Daardoor kan nu meer worden geëvacueerd. „De stad valt naar alle waarschijnlijkheid binnen enkele dagen”, concluderen onderzoekers van het Institute for the Study of War woensdag. Zondag al zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat militairen de stad mochten verlaten, als ze kans zagen om dat te overleven: „Ik begrijp hoe het eruitziet voor de strijdkrachten.” Het Azov-regiment, een onderdeel van de Oekraïense Nationale Garde dat de stad mede verdedigt, heeft het aanbod geweigerd. Twee niet aangrenzende wijken van de stad worden nog verdedigd door een onbekend aantal Oekraïense militairen.

Het betekent dat Rusland bijna zijn grootste prijs tot nu toe heeft binnengesleept op Oekraïens grondgebied: de felbegeerde en strategisch gelegen havenstad aan de Zee van Azov. Langs de kust heeft het Russische leger bovendien een landstrook van zo’n 60 kilometer breed veroverd. Van een snelle herovering door Oekraïense troepen kan dan ook geen sprake zijn. Vanaf zee wordt het al even lastig: de toegang tot de binnenzee is volledig in Russische handen.

Zonder positie te verraden

De Russische troepen delen vrijelijk video’s waarin ze wijken controleren op aanwezige burgers of militairen. „Zijn hier vreedzame mensen? Levenden? Toon jezelf! Hier is het Russische leger”, roept een soldaat naar boven in een trappenhuis in Marioepol. Ogenschijnlijk zonder zich zorgen te maken over het verraden van hun positie. Wel, zoals open source-journalisten van France24 opmerken, vaak in dezelfde, al duidelijk veroverde wijken. Het Azov-regiment plaatst ondertussen steeds minder vaak ‘trofeeën’, alhoewel ze wel stellen op woensdag nog „drie tanks en 64 eenheden vijandelijke infanterie” van Rusland te hebben „vernietigd”.

De videobeelden die uit de stad lekken via sociale media, tonen steeds minder een actief oorlogsgebied. Te zien zijn beelden van de stad, opgenomen vanuit auto’s en voorzien van commentaar vol afgrijzen over de verwoesting die is aangericht.

Volgens burgemeester Vadym Bojtsjenko is 90 procent van de gebouwen beschadigd of verwoest. Ongeacht of de humanitaire corridor van het Rode Kruis vrijdag succesvol is, lukt het steeds meer mensen op eigen initiatief te stad te verlaten. Een vluchtelinge uit Marioepol beschreef tegenover RFE/RL hoe ze de stad uit kwam: „We vormden een kolonne. Er reden zes of acht auto’s voor ons… Er waren explosies, maar we reden door. Het was heel eng. Er was rook. Maar de auto’s stopten niet en we volgden de auto voorop. Die chauffeur was heel moedig, bleef rijden en we volgden hem.” Een andere ooggetuige die NRC sprak, schetste op vergelijkbare manier met een kleine kolonne van eigen vervoer uit de stad te zijn gekomen.

Hoeveel mensen nog verblijven in Marioepol is niet bekend. Maandag schatte burgemeester Bojtsjenko, het aantal achtergebleven burgers op 160.000. President Zelensky sprak eerder van zo’n 100.000 mensen. Voor de oorlog had de stad zo’n 400.000 inwoners. Bojtsjenko stelde maandag dat „alle burgers geëvacueerd moeten worden om een humanitaire catastrofe te voorkomen.” Het water, gas en elektra zijn nog steeds afgesloten in de stad. Er is nauwelijks eten meer te krijgen.

Ondertussen worden er ook mensennaar Rusland geëvacueerd. Oekraïne stelt dat bijna 40.000 mensen zonder toestemming naar „onbekende bestemming” zijn vervoerd en spreekt van „ontvoeringen”. De omstandigheden waaronder deze evacuees hun huis moesten verlaten, zijn niet bekend.

Volgens Oekraïense autoriteiten zijn er zeker vijfduizend burgers om het leven gekomen bij het beleg van Marioepol, onder wie tweehonderd kinderen. Of dit aantal klopt, is op dit moment niet vast te stellen. Wel is zeker dat er nog steeds ontelbaar veel mensen vermist zijn. In een Oekraïense Telegramgroep „Zoek vermisten” verschijnt nog elke paar minuten een nieuwe foto van iemand die een geliefde of familielid zoekt. Bijna allemaal werden ze voor het laatst gezien in Marioepol.

Met medewerking van Laura Hoogenraad.