Erdogans AKP ‘verandert de spelregels’ voor verkiezingen

Het Turkse parlement heeft woensdag de kiesdrempel verlaagd van 10 naar 7 procent. Het besluit is onderdeel van een breder pakket maatregelen van president Erdogans AKP en zijn nationalistische coalitiepartner MHP om de kieswet te veranderen in de aanloop naar de parlements- en presidentsverkiezingen van 2023. Volgens de oppositie neemt de regeringscoalitie zijn toevlucht tot „het veranderen van de spelregels” omdat ze „bang is om te verliezen”.

De meest in het oog springende verandering is de verlaging van de kiesdrempel, die ingevoerd werd na de militaire coup van 1980 en een groot obstakel vormde voor kleine linkse en Koerdische partijen om in het parlement te komen. De Europese Unie roept Turkije al jaren op om de kiesdrempel (de hoogste van Europa) te verlagen. Dat dit nu gebeurt wordt alom gezien als een concessie aan de MHP, die in de peilingen onder de 10 procent is gezakt. Zonder de MHP beschikt de AKP niet over een parlementaire meerderheid.

Terreurgroep PKK

Een bijkomend gevolg is evenwel dat een Koerdische partij vrijwel zeker in het parlement komt. De HDP werd in 2012 opgericht door diverse Koerdische partijen, die voorheen met onafhankelijke kandidaten deelnamen aan de verkiezingen om de kiesdrempel te omzeilen. De partij kwam na de verkiezingen van juni 2015 voor het eerst in het parlement. Zelfs als de HDP wordt verboden wegens vermeende banden met terreurgroep PKK, wat kan gebeuren, zal een opvolger de kiesdrempel halen.

Maar de meest omstreden wetswijziging gaat over allianties tussen partijen en de manier waarop de stemmen worden verdeeld. Het huidige systeem verdeelt parlementszetels op basis van het aantal stemmen dat een alliantie krijgt. Vervolgens worden ze onderverdeeld op basis van het aandeel van elke partij binnen die alliantie. Deze regels werkten in het voordeel van kleine partijen, die dankzij hun alliantie zetels konden winnen ook al hadden ze zelf maar een klein deel van de stemmen gekregen.

Erdogans coalitiepartner MHP is in de peilingen onder 10 procent gezakt

Het gevolg van dit systeem was dat de oppositie-alliantie, waarvan veel kleine partijen deel uitmaken, bij de parlementsverkiezingen in 2018 twintig extra zetels won. Daar maken de AKP en de MHP een eind aan met verandering van de kieswet. „Het tijdperk waarin parlementariërs een zetel krijgen door te leunen op grote partijen is voorbij”, stelde de AKP. „Elke partij kan deelnemen [aan de verkiezingen] door kleur te bekennen.” De oppositie spreekt echter van een „aanval op allianties”.

Democratisch verval

Toch lijken de nieuwe regels niet tot barsten te zullen leiden in de oppositie-alliantie, die wordt geleid door de seculiere partij CHP en waar alleen de HDP geen deel van uitmaakt. De alliantie presenteerde in februari een ‘historisch pact’ om Erdogan te verslaan en de rechtsstaat te herstellen na jaren van democratisch en institutioneel verval. De partijen willen Erdogans presidentiële systeem vervangen door het oude parlementaire stelsel, waarin de scheiding der machten sterker is verankerd.

Tot slot worden ook de regels voor verkiezingswaarnemers gewijzigd. Dat maakt het moeilijker voor partijen om waarnemers af te vaardigen in stemlokalen en makkelijker om ze te weren. Dit is een probleem voor de oppositie, die bij de lokale verkiezingen in 2019 een groot aantal waarnemers had om eventuele fraude te voorkomen. De AKP wilde destijds haar verlies in Istanbul niet accepteren en dwong na onbewezen beschuldigingen van fraude een tweede ronde af, die ze alsnog verloor.