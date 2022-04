Een oorlog tussen Verleden en Toekomst

De oorlog die Rusland in Oekraïne ontketende, heeft ook een symbolische betekenis. Het is een oorlog tussen het Verleden en de Toekomst. Onder Poetins langdurige bewind is Rusland weggezakt in zijn duistere verleden. Er heeft zich een ‘Nieuw-Middeleeuwse’ staatsvorm gevestigd: een despotische tsaar die omringd door zijn vazallen – snel opgeklommen tot oligarchen – en beschermd door nieuwe opritsjniks (leden van de terreurbrigade van tsaar Ivan de Verschrikkelijke, red.) in het Kremlin op zijn troon zit en uit angst zijn volk heeft beroofd van alle democratische vrijheden.

Oekraïne is sinds de revolutie van 2014 een democratische staat. Het land heeft zich definitief van Rusland losgemaakt en richt zich nu op de toekomst, volhardend in zijn oriëntatie op het democratische Europa. Dat heeft de haat van Poetin opgeroepen, temeer omdat hij Oekraïne, waar bijna iedereen Russisch spreekt, ziet als een kleinere uitvoering van Rusland. De gedachte dat Oekraïne de Russen met democratie zou kunnen besmetten, jaagt de nieuwe tsaar grote schrik aan.

Poetins haat voor het vrije Oekraïne nam met het jaar toe. De Krim werd geannexeerd en in het oosten begon Rusland een hybride oorlog die een open wond werd. En nu is Poetin een krankzinnige, complete oorlog begonnen met tankaanvallen en barbaarse bombardementen op woonhuizen. Alleen maar om de vrijheidslievende Oekraïners te straffen, die niet langer met hem in het verleden willen blijven hangen.

Een oorlog tegen Oekraïne is je reinste waanzin, temeer omdat de geschiedenis van Rusland, het oude Roes, zijn oorsprong heeft in Kiev, de Moeder der Russische Steden: de historische wieg waaruit Rusland met al zijn geschiedenis, overleveringen, tradities en taal is voortgekomen. Kiev bombarderen betekent voor het huidige Rusland hetzelfde als schieten in de eigen voet. Dat noodlottige schot, op bevel van een krankzinnige dictator, kan Rusland zelf wel eens noodlottig worden. Het Westen, dat zich 22 jaar afvroeg ‘who is Mr. Putin’, heeft eindelijk de ogen geopend en ziet wie het tegenover zich heeft.

In 1967 maakte de Amerikaanse regisseur Larry Peerce The Incident. De film gaat over twee herrieschoppers die in de New Yorkse metro passagiers lastigvallen, die op hun beurt proberen hen te negeren en op de volgende halte wachten. Wanneer ze geen weerstand ondervinden, worden de herrieschoppers brutaler en gaan ze over op fysiek geweld. Peerce demonstreert hiermee de psychologie van de straatvechter: die gaat zo ver als de mensen het toelaten. En als hij niet wordt tegengehouden, gaat hij steeds een stapje verder.

Poetin, die aanvankelijk werd gevormd op straat, in de sportzaal en daarna bij de KGB, is in zijn verhouding met het Westen precies zo’n herrieschopper. Hij haat de westerse, transparante en democratische wereld, zoals een jongen uit een probleemgezin een netjes geklede, intelligente jongen haat. Die haat zit hem in het bloed. Nadat hij in de jaren negentig ervaring opdeed met het criminele kapitalisme en daarna door samenloop van omstandigheden aan de macht kwam van een enorm land met een totalitair verleden, heeft Poetin twee decennia lang op verschillende manieren zijn minachting voor het Westen getoond. En het beleefde Westen keek weg, verstopte zich achter een krant, zoals die ene passagier in de film.

De oorlog in Georgië en de annexatie van zijn deelregio’s, de annexatie van de Krim, de oorlog in het oosten van Oekraïne en het vernietigen van democratische vrijheden in Rusland: Poetin kwam ermee weg. Maar de huidige oorlog, schaamteloos ontketend in het Europa van de 21ste eeuw, heeft eindelijk het beleefde Westen wakker geschud. Rusland werd getroffen door een golf van ongekend zware sancties die zijn economie zullen kapotmaken.

Eindelijk is het tot de westerse politici doorgedrongen dat deze oorlog niet alleen om Oekraïne gaat, maar een provocatie is aan het adres van heel Europa en haar democratie en vrijheden, een provocatie van heel de westerse wereld. Oekraïne vecht op dit moment niet alleen voor zijn eigen toekomst, maar ook voor het toekomstige Europa. Iedere Europeaan zou dat moeten beseffen. En als Oekraïne verliest, krijgen de duistere machten van het verleden de kans Europa te veranderen en haar te besmetten met de geest van de Nieuwe Middeleeuwen. Een Oekraïense overwinning daarentegen kan de val betekenen van Poetins systeem, zijn duistere en sinistere machtspiramide, waaraan hij met zijn opritsjniks de afgelopen 22 jaar heeft gebouwd. Europa heeft de plicht voor Oekraïne op te komen.

Vladimir Sorokin (1955) is een postmoderne Russische schrijver. In zijn roman De dag van de opritsjnik (2006) voorzag hij de annexatie van de Krim. Vertaling van deze brief: Gretske de Haan.