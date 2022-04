Duits ongemak over ‘naïeve’ gasdeals Rusland

„Ik ben zo woedend op ons, we hebben historisch gefaald”, schreef de Duitse oud-minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer op de dag van de Russische inval in Oekraïne op Twitter. De voormalige CDU-voorzitter houdt zich sindsdien stil. Maar in Duitsland klinkt steeds luider de vraag: heeft het Duitse buitenland- en energiebeleid van de afgelopen dertig jaar de weg voor Poetin geëffend?

De vraag knaagt aan het Duitse zelfbeeld. De Duitsers dachten alles beter te doen met een verbindende buitenlandpolitiek, maar „togen als wandelende predikers voor het multilateralisme door de wereld terwijl elders geopolitiek werd bedreven”, aldus een commentaar in de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Het groeiende sentiment dat Duitsland te weinig heeft gedaan om de Russische invasie te voorkomen voedt de overtuiging dat het land zijn verantwoordelijkheid moet nemen door Rusland hardere sancties op te leggen. Stemmen worden luider voor een olie-, gas-, en kolenembargo.

De Duitse kanselier Olaf Scholz (SPD) weert zich daartegen met het argument dat de recessie die daarop zou volgen te zwaar zou zijn. Zondag viel hij een aantal gerenommeerde economen hard aan die becijferden dat dat mee zou vallen. Scholz noemde hun berekeningen „onverantwoordelijk”. Anderzijds bezweert de regering dat het de klap zou kunnen opvangen als Rusland de gaskraan zou dichtdraaien.

De Duitse zelfkritiek, maar ook de kritiek uit landen als Oekraïne, Polen en de VS richt zich op de regering van Scholz, die tot het weekend na de invasie internationale wapenleveranties aan Oekraïne blokkeerde. Toen de regering Scholz de bocht eenmaal had genomen, waren wapenleveranties traag en gebrekkig.

Door de Duitse afhankelijkheid van Russisch gas, die onder kanselier Gerhard Schröder (SPD) ontstond, is Duitsland nu bovendien medefinancier van de oorlog en niet in staat de geldstroom naar Moskou te stoppen. En het beleid van Angela Merkel (CDU), die zestien jaar lang de dialoog zocht met Vladimir Poetin, was achteraf bezien te goedgelovig, oordelen critici. Volgens een artikel getiteld ‘Putin’s useful German idiots’ in Politicodeze week zal die politiek „Merkel een plekje in het pantheon van politieke naïviteit [bezorgen] naast Neville Chamberlain”.

Koopmansziel

Ook de Oekraïense president Zelensky is kritisch op de Duitsers. In zijn toespraak in de Bondsdag zei Zelensky: „Toen wij zeiden dat Nord Stream een wapen was, en de voorbode van een grote oorlog, antwoordden jullie dat het een kwestie van economie was. Economie, economie, economie.” Ook veroordeelde Zelensky de Duitse blokkade van hardere sancties in EU-verband, omdat het de Duitsers wederom alleen om hun economie zou gaan. In Oekraïense ogen is Duitsland een land met een koopmansziel.

De Bondsdagleden wisten niet goed om te gaan met de woorden van Zelensky, en misschien ook niet met het verwijt vooral aan de eigen economische belangen te denken. Op de toespraak van Zelensky volgde lang applaus, vervolgens ging de voorzitter over tot de orde van de dag, feliciteerde twee parlementariërs met hun zestigste verjaardag en begon een debat over coronamaatregelen.

Het contract voor een tweede gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland, Nord Stream 2, werd in 2015 getekend, een jaar na de annexatie van de Krim onder het derde kabinet-Merkel. Berlijn had een bijzondere mengeling van motieven voor die gaspijpleiding: enerzijds een moreel argument, namelijk dat die gasleiding een „laatste brug” naar Moskou zou zijn. Anderzijds noemde Merkel de pijpleiding een „zuiver privaat-economisch project”, een lijn waaraan ook haar opvolger Scholz tot december van vorig jaar vasthield.

Dat Nord Stream 2 een ‘zuiver economisch project’ zou zijn, was een ontkenning van de realiteit Janis Kluge Ruslandkenner bij Stiftung Wissenschaft und Politik

„Het narratief dat Nord Stream 2 een ‘zuiver economisch project’ zou zijn was van meet af aan je reinste realiteitsontkenning”, zegt Janis Kluge, Rusland- en sanctiedeskundige bij de Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlijn. Heeft Zelensky gelijk en had de regering-Merkel in Nord Stream 2 de voorbode van een conflict moeten erkennen? „In 2015 waren de prognoses voor het gasgebruik weliswaar beduidend hoger” – mede door Merkels besluit uit 2011 om kerncentrales te sluiten. „Maar de laatste jaren is duidelijk geworden dat de pijpleiding niet extra gas naar Europa zou vervoeren, maar gas dat anders via Oekraïne zou komen nu via de Oostzee in Europa zou belanden, en Oekraïne daardoor doorvoerbetalingen zou mislopen.”

Maar ook het in Berlijn veel gebezigde morele argument is aan herziening toe. In de formulering van Bondspresident en oud-minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier bijvoorbeeld, van vorig jaar, zijn de energiebetrekkingen „bijna de laatste brug tussen Rusland en Europa”, en kwamen in de Tweede Wereldoorlog „meer dan 20 miljoen mensen in de toenmalige Sovjet-Unie om”, waardoor Duitsland een bijzondere verantwoordelijkheid zou hebben voor de goede betrekkingen met Rusland. Steinmeier liet in zijn uitspraak buiten beschouwing dat juist in landen als Oekraïne, die door de pijpleiding financieel getroffen zouden worden, gedurende WOII onevenredig veel slachtoffers vielen.

Kluge: „Het argument van de historische verantwoordelijkheid kun je dus net zo goed voor Oekraïne maken. Maar er is weinig kennis over oude Sovjet-landen naast Rusland en die landen werden in de laatste jaren ook niet werkelijk serieus genomen.”

Lange traditie

De dialoog bezegelen met een gascontract heeft in Duitsland een lange traditie, en is met name voor de Duitse sociaal-democraten sinds de jaren zeventig nagenoeg onderdeel van hun identiteit.

Maar ook dertig jaar later hielden sociaal-democraten nog vast aan die zogenaamde realpolitik die inmiddels stoelde op illusies, vindt historicus Gerd Koenen. Tijdens zijn kanselierschap tekende Schröder de overeenkomst voor de eerste pijpleiding, Nord Stream 1. Bovendien steunde Duitsland onder Schröder niet de Amerikaanse oorlog in Irak, wat „de bedrieglijke voorstelling van een Duitse brugfunctie bevorderde”, volgens Koenen. Nog altijd zag Duitsland zichzelf in een bemiddelende rol tussen oost en west. Enkele maanden na het einde van zijn kanselierschap trad Schröder in dienst van het Russische Gazprom en werd oud-SPD-voorzitter Oskar Lafontaine mede-oprichter van de Rusland-affiene partij Die Linke – tot zover de brugfunctie.

Onlangs dook Schröder op in Moskou, naar verluidt om bij zijn inmiddels goede vriend Poetin naar een oplossing te zoeken voor het conflict. Het gesprek schijnt niets te hebben opgeleverd. Bij de SPD pleiten steeds meer afdelingen voor Schröders royement.

Hoewel de gasdeals voornamelijk uit de koker van SPD-politici kwamen, velt de Russische inval in Oekraïne ook een vernietigend oordeel over de erfenis van Angela Merkel. Merkel had een streep door Nord Stream 2 kunnen zetten. Bovendien was het op instigatie van Merkel dat in 2008 de aanvragen voor het NAVO-lidmaatschap door Oekraïne en Georgië op de lange baan werden geschoven. Was Rusland opgerukt als Oekraïne inmiddels NAVO-lid was geweest? En had Merkel niet haar koers moeten bijstellen toen enkele maanden na de top in Boekarest in 2008 Russische troepen Georgië binnenmarcheerden? Anders Fogh Rasmussen, oud-secretaris-generaal van de NAVO, noemde de beslissing in Boekarest onlangs een miskleun. Merkel heeft zich na een aanvankelijke veroordeling van de inval in Oekraïne op 24 februari – ze noemde het een „cesuur in de Europese geschiedenis” – niet meer geuit.

Met de toenmalige Franse president Hollande, de toenmalige Oekraïense president Porosjenko en Poetin bewerkstelligde Merkel begin 2015 het Minsk-akkoord, dat het conflict in Oost-Oekraïne moet bevriezen. Koenen: „De bezetting van de Krim en de Donbas had ontegenzeggelijk een afschrikkende werking op de Duitse politiek. Men wilde het conflict niet aanwakkeren, dus heeft men het de facto genegeerd.” In datzelfde jaar wordt voor Nord Stream 2 getekend. Koenen: „Men ging ervan uit dat Rusland zich vroeg of laat moest hervormen, en dat de wederzijdse afhankelijkheid daarbij zou helpen.” Kluge: „Uiteindelijk gokte men erop dat Rusland zich ten goede zou veranderen. Ze hebben verkeerd gegokt.”