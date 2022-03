Disciplinaire procedure tegen Will Smith gestart door Oscars

The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de organisatie achter de Oscars, laat in een verklaring weten dat het een disciplinaire procedure is gestart tegen acteur Will Smith.

Uit de verklaring blijkt ook dat The Academy Smith zondag gevraagd heeft om te vertrekken nadat hij presentator Chris Rock een klap had gegeven. Komiek Rock had kort daarvoor in een grap Smiths echtgenote actrice Jada Pinkett-Smith vergeleken met de kaalgeschoren Demi Moore in de film G.I. Jane. Smiths echtgenote leidt echter aan de aandoening alopecia die voor haaruitval zorgt.

Will Smith weigerde de ceremonie te verlaten, The Academy stelt nu dat ze „de situatie anders hadden kunnen aanpakken”. Kijkers zagen niet alleen live hoe Smith een klap uitdeelde, maar ook hoe hij niet veel later zijn Oscar in ontvangst nam voor beste mannelijke hoofdrol voor zijn bijdrage aan biopic King Richard, een prijs die al vastlag voorafgaande aan de ceremonie. In zijn ontvangstspeech excuseerde Smith zich met tranen in de ogen en zei onder meer dat „liefde je gekke dingen laat doen”.

Lees ook: Harde grappen blijven lastig op het Oscargala

Het bestuur van The Academy zal op 18 april samenkomen en beslissen over maatregelen. Dat kan bijvoorbeeld een schorsing of verwijdering van Will Smith uit The Academy zijn. De acteur heeft 15 dagen om schriftelijk te reageren.

Of er een kans bestaat dat Smith zijn Oscar moet inleveren, is onduidelijk. De voor verkrachting en aanranding veroordeelde Harvey Weinstein werd bijvoorbeeld in 2017 uit The Academy gezet, maar behield de Oscar die hij kreeg voor zijn werk als producent van Shakespeare in Love. Chris Rock diende na afloop van de ceremonie geen klacht in tegen Smith.