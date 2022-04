Dichter Tijl Nuyts vindt God zelfs in een felblauwe deelauto

De dichtbundel Vervoersbewijzen is te lezen als de weergave van een pelgrimstocht van de horde passagiers die dagelijks onderweg is in het openbaar vervoer. In zes afdelingen, ‘Voetganger’, ‘Pendelaar’, ‘Pelgrim’, ‘Toerist’, ‘Boodschapper’ en ‘Vagebond’, laat Tijl Nuyts (1993) zien dat deze reis in metro’s, treinen en auto’s een wereld op zich is, die voortdurend schommelt tussen het verhevene en het banale. Met een toon die afwisselend lyrisch is en recht voor zijn raap, krijgen deze uitersten een klank. De taal van Nuyts loopt over van taalplezier, en lijkt soms op te flakkeren van de pagina, zoals de verinnerlijkte stadsverlichting die hij beschrijft: ‘Onze hoofden vullen zich met nachtwinkelreclame.’

Daarbij biedt de dichter met zijn tweede bundel, vorige week bekroond met de Herman de Coninckprijs, de grootste Vlaamse poëzieprijs, met levendige beschrijvingen een boeiend portret van Brussel, een stad die van botsende talen, religies en idealen in Vervoersbewijzen op barsten staat:

Er wordt verzamelen geblazen

in het toilet in de tweede wagon

voor een gratis portie esoterie op maat van de bionadebourgeois.

Op vertonen van een bonnetje krijgt iedereen er een innerlijk oog

en een persoonlijke boodschap op paasbloemkleurig briefpapier.

Ik vouw het propje open en lees:

‘Licht is iets innigs voor jou.’

Meteen daarna het lawaai en de brokstukken.

In shoppingcentra, restaurants en discotheken

blazen jongens zich op als paardenbloemen.

Ook op meer subtiele manieren speelt conflict een belangrijke rol in de bundel. Het openingsgedicht biedt een beschrijving van het beroemde schilderij ‘Zwart vierkant’ (1913) van Kazimir Malevitsj. De schilder stelde in 1915 met de dichter Majakovski een manifest op, waarin zij oproepen om een nieuwe, hogere werkelijkheid te scheppen die los staat van de natuur en de directe omgeving.

Een Rus verft een zwart vierkant

over een vergeten schilderij en verklaart

dat in iedere mens een leegte zit

waar God precies in past.

Nuyts laat de kunstenaar ‘verven’ in plaats van ‘schilderen’, wat doet vermoeden dat hij niet veel opheeft met de schilderkunst die een revolutie teweegbracht met kunst die een al te beschrijvende weergave van de werkelijkheid achter zich liet. In het zwarte vlak zag Malevitsj behalve een nieuw begin voor de schilderkunst ook de mogelijkheid voor een nieuwe verhouding tussen mens en God.

Het zwarte vlak keert in Vervoersbewijzen meermaals terug, in steeds nieuwe gedaanten. Het wordt langzaam maar zeker doorschijnend, tot het een rechthoek is, gevormd door een kind: ‘Met zijn vingers/ maakt het een rechthoek en kijkt erdoor.’ Het vlak van Malevitsj is een venster op de wereld geworden, dat – zoveel maakt Nuyts duidelijk – nauwelijks invulling behoeft:

In de rechthoek vliegen vogels voorbij,

joggen jongeren, verdwalen trams, rijden snelle auto’s

mensen omver. In de rechthoek wordt bewogen

en bemind; gevloekt, getwijfeld en geloofd.

Het kind kijkt door de rechthoek, één oog

gesloten, het andere open, oplettend, helder en blauw.

Dan opent het kind zijn vingers

en kantelt de rechthoek

en met de rechthoek

de wereld.

Agerend tegen Malevitsj, suggereert Nuyts dat juist door goed te kijken naar de werkelijkheid – en daar speels mee om te gaan – iets nieuws kan ontstaan. Hij neemt niettemin de uitdaging van Malevitsj aan om een nieuwe verhouding te vinden tot God.

Nuyts verhoudt zich zodanig tot een verdwenen God dat deze vrijwel in elk gedicht voorkomt.

Ergerlijk kan zijn dat ‘God’ achteloos wordt genoemd, alsof we het erover eens zijn dat die bestaat. Maar hij schrijft ook: ‘Kon je maar verlangen naar een God!’, waarmee het geloof in God niet meer zo vanzelfsprekend is.

Het aanhoudende laten verschijnen van God, engelen en djinns werpt vragen op. Wat zoekt een begenadigd dichter als Nuyts in religie? Ziet hij zichzelf als profeet wanneer hij Gods woord uitdaagt en daarmee uitdraagt? Hij verlangt toch niet naar een terugkeer van een geïnstitutionaliseerd spiritueel leven, met alle uitwassen van dien? Of kunnen religieuze dichters elk op een eigen eiland een eigen god aanbidden of afzweren? Of is God een metafoor? Het gaat hier tenslotte om poëzie.

Dat er een behoefte bestaat om iets tegenover de brute dagelijkse werkelijkheid te zetten is begrijpelijk. En is de hunkering naar het sublieme, iets flonkerends voorbij het onmiddellijke en concrete, niet ook wat we verlangen van poëzie?

Zelfs in een deelauto is God niet ver weg, in het gedicht ‘Leonard’ met een prachtige beginregel die de wanhoop van de hedendaagse mens beeldend weergeeft:

Ik ben bang in mijn blauwe deelauto.

Hij is fragiel als een blozende kerstbal. Barst meteen.

Voor je het weet, pikt iemand hem op

om ermee te bowlen. Wie? Om het even welke bestuurder

met wie ik dit kruispunt deel, het toeval het lot – of God.

Op de achterbank zitten vier levende wezens

die ik op café heb ontmoet. Ogen als kolen

in kubistische gezichten.

In de binnenspiegel zien de ‘levende wezens’ eruit als portretfoto’s van ‘vier identieke verdachten’: een mens, een leeuw, een stier en een adelaar (symbolen voor Jezus en de evangelisten), die op een gegeven moment vleugels krijgen, alsof het engelen zijn. Zij bieden de ik-figuur een uitweg, ‘een manier om te verdwijnen’: ‘niet via de achteruitgang, maar via de ingang/ van iets groters, geen deur, maar een weg/ en een deelauto om erop te rijden’.

Zeemeeuw in olie

Het vlak van Malevitsj schemert nog door in ‘de ingang van iets groters’, en wordt hier uitgerold als een weg. Ontsnappen is mogelijk, misschien wel juist zonder bestemming. Onderweg zijn is genoeg.

Het hogere kan ook zomaar thuis verschijnen:

Onze gedachtegang knapt

wanneer de deur van binnenuit

wordt opengeduwd, de gestalte

met de kleren uit de machine gutst,

in een hoek op de natte tegels

komt te liggen, blijft liggen,

als een zeemeeuw in olie,

als een vis in ademnood,

als een lam met een toekomst.

Dan kijken Gods ogen

recht in de mijne

en ook in die van jou.

God, die niet in mijn gedachtewereld voorkwam, is mij door een talige geweldpleging te dicht genaderd. Dat ik het slot heb ervaren als schokkend, een ongewenste intimiteit, is een verdienste te noemen van deze intrigerende dichter.