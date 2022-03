De onmogelijke vrede met Vladimir Poetin

Het was lang in de mode, de idee dat structuren in de geschiedschrijving belangrijker zijn dan personen. Uiteindelijk bepalen technologie, economie en klimaat de loop der dingen, is de gedachte. Leiders zijn in die optiek slechts voorbijgangers. Als je maar ver genoeg uitzoomt, krimpt ook een John F. Kennedy tot een passant. In het Witte Huis zat hij per slot van rekening nog geen drie jaar van de 6.500 die sinds de uitvinding van de landbouw zijn verstreken.

Toch kun je het met leiders heel erg treffen. En ook heel erg niet. De oorlog in Oekraïne is het verhaal van twee mannen. Het is Poetins oorlog. De potentaat wordt geadviseerd door een claque van louter mannen en hij blijft in de oorlog opvallend populair in eigen land. Maar de inval is ook de vervulling van een persoonlijke missie. Rusland wordt er niet bepaald beter van.

Het verzet in Oekraïne heeft alles te danken aan de persoonlijkheid van Volodymyr Zelensky. Waar zou dit conflict zijn zonder zijn standvastigheid, zijn zichtbaarheid, zijn slimme video-optredens? Wat het Westen tot nu toe ook heeft gedaan – geld geven, vluchtelingen opvangen, wapens sturen – na een toespraak van Zelensky blijf je altijd zitten met het gevoel: wat we deden was niet genoeg. In de Tweede Kamer haalde hij donderdag het bombardement op Rotterdam aan. Ik loop vaak langs de lampen die in die stad de brandgrens markeren, vanaf nu branden ze ook voor Marioepol en Charkov. Een underdog met retorisch talent en de moed het op te nemen tegen een grootmacht is onweerstaanbaar. Hoeveel Zelensky-biografiën zouden er nu geschreven worden?

De historica Margaret MacMillan schreef over het ontstaan van oorlogen en historische personages. In een essay in Foreign Affairs richt ze deze week de schijnwerpers op de cast van de huidige oorlog. Zelensky, schrijft ze, is een nog onwaarschijnlijkere leider dan Churchill, die in ’39 te boek stond als een has been. Zelensky was voor zíjn oorlog een komiek zonder politiek program die op een dieptepunt in de peilingen stond. Poetin, daarentegen, had zijn zaakjes eigenlijk redelijk voor elkaar. De economie draaide, de democratie was vakkundig onttakeld, maar „net zoals Hitler wilde Poetin meer.”

Het is te simpel om de oorlog te reduceren tot een krachtmeting tussen twee mannen, maar, las ik, je kunt je niet aan de indruk onttrekken dat de oorlog zonder Poetin niet was begonnen en zonder Zelensky nu al voor Oekraïne slecht zou zijn afgelopen.

Het beste waar Europa met Poetin op kan hopen is een Koude Oorlog zonder brokken

Zelensky liet deze week in Istanbul de contouren van een vredesakkoord presenteren. De vrede wordt minstens zo'n moeilijke klus voor hem als de oorlog. En naar alle waarschijnlijkheid krijgt hij het lastiger dan Churchill, die immers eindigde zonder vijand.

Centraal in de gesprekken staat een neutraal Oekraïne. Daarmee komt hij tegemoet aan de eis van Rusland dat Oekraïne geen lid wordt van de NAVO. De veiligheid van Oekraïne moet gegarandeerd worden door de veto-machten in de VN-Veiligheidsraad, aangevuld met een handvol middelgrote landen. Er kunnen nog maanden verstrijken voordat zo’n akkoord helemaal rond is. De neutraliteit bevalt Rusland wel, maar Oekraïne wil ook praten over de Krim en de Donbas – wat voor Moskou onacceptabel is. Bovendien wil Zelensky een referendum en dat kan alleen in een vredig land.

Of die neutraliteit werkt is ook nog de vraag: Rusland en de VS zijn dan samen garantiemacht. Is Rusland in die rol te vertrouwen? Wie zegt dat Rusland op een kwade dag niet wéér alle internationale afspraken schendt en een oorlog begint? Wat is de handtekening van Poetin nog waard? Poetin is het probleem van elk akkoord: hij is eigenlijk pas echt te vertrouwen zijn als hij niets meer kan. Als zijn op grondstoffen gebouwde economie onderuit gaat en hij niet meer kan herbewapenen; als de structuur waarop de leider heeft gebouwd verkruimelt.

Een vrede met Poetin zal hoe dan ook een gewapende vrede zijn. Misschien met een neutraal Oekraïne, maar in elk geval met een tot de tanden bewapende NAVO. Een warme vrede zit er voorlopig niet in. Het beste waar Europa met Poetin op kan hopen is een Koude Oorlog zonder brokken.

Zelensky wil een akkoord sluiten tijdens een persoonlijke ontmoeting met Poetin. Als hij ook maar half zo goed kan onderhandelen als hij kan lobbyen, wordt dat niet alleen een historische ontmoeting maar ook een adembenemende.

Redacteur geopolitiek Michel Kerres schrijft hier om de week over de kantelende wereldorde.