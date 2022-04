De mens wil niet alleen verbinden

‘I am large, I contain multitudes’, schreef de Amerikaanse dichter Walt Whitman. Het had zo het motto van de psychoanalyse kunnen zijn. Freud was de architect van de gekloofde ziel, grondlegger van het idee dat er meerdere versies van onszelf in ons wonen, en dat die verschillende versies – een levensgenieter, een pragmaticus, een moralist – niet altijd door één deur kunnen.

In het conflict tussen zulke versies zoeken freudianen de oorsprong van psychisch leed: we voldoen niet aan onze eigen idealen, we schrikken van onze verlangens, we stellen onszelf teleur. Het zijn de dilemma’s van de spreekkamer. Paul Verhaeghe is een van de meest oorspronkelijke freudiaanse denkers van de Lage Landen. Zijn versie van de psychoanalyse is eclectisch en ondogmatisch. Er zijn echo’s in te horen van de Franse denker Jacques Lacan, maar Verhaeghe denkt het liefst zelf na, zowel in zijn boeken als in zijn rol als hoogleraar aan de universiteit van Gent. Het maakt zijn teksten nogal zeldzaam: Verhaeghe gebruikt de psychoanalyse om na te denken over mens en maatschappij en denkt niet vanuit een vaststaand kader of gedachtegoed. Dat maakt hem ook een ideale kandidaat om essays te schrijven met de pet op van een filosoof.

Kern van het mens-zijn

In deze bescheiden bundeling van drie essays, afgedrukt ter gelegenheid van de Maand van de Filosofie, gaat Verhaeghe aan de hand van de psychoanalyse op zoek naar de kern van wat ons mens maakt. Hij doet dat op een toegankelijke manier, zwierig essayerend. Spoiler alert: een kern vindt hij niet. Verhaeghe laat juist zien dat in de geschiedenis van de filosofie de zoektocht naar zo’n kern lange tijd centraal heeft gestaan, en dat we er pas sinds kort – mede dankzij de psychoanalyse – afstand van hebben kunnen nemen. Toch worden we ook nu nog aangespoord om op zoek te gaan naar je ‘ware’ zelf, of een ‘ware’ liefde. Verhaeghe ziet dat anders: we kunnen intiem zijn met vreemden, terwijl we de personen die het dichtst bij ons staan nooit helemaal zullen kennen. Oftewel, we kunnen onszelf nooit echt kennen, en een ander ook niet. Dat kan een teleurstellend inzicht zijn maar Verhaeghe geniet zichtbaar van deze kloof in onszelf en tussen zelf en ander, dit fundamentele gebrek. In zijn verhaal is het juist dit gebrek dat ons mens maakt.

En terecht, zo lijkt het: er wordt nogal wat lijden veroorzaakt door de pogingen om de vele tegenstellingen tussen onszelf en elkaar tot een artificieel geheel te smeden, alsof we ooit helemaal één zouden kunnen zijn met onszelf of de wereld. Denk aan het met geweld opleggen van jouw wereldbeeld aan anderen, omdat je zo nodig meent dat jij het enige ware perspectief bezit. De psychoanalyse is in die zin anti-totalitair en vertelt ons dat we zijn opgebouwd uit brokstukken van verhalen. Of, zoals Verhaeghe het zegt: ‘Onze identiteit is een huis opgetrokken uit recuperatiemateriaal van wisselende kwaliteit, soms van recente datum, vaak van vorige generaties (hun mislukkingen, successen en trauma’s worden onze opdrachten en angsten).’ We worden gevoed met de verhalen van onze ouders, van de maatschappij. En uit die mix moeten we zelf een werkbaar verhaal maken, al onze tegenstrijdigheden indachtig.

Laagje dieper

Maar Verhaeghe graaft in deze essays ook nog een laagje dieper, en daar wordt het spannend. Onder de verhalen die onze identiteit uitmaken, schuilt er volgens hem nog iets anders, iets biologisch. Het laatste essay gaat over onze diepe lichamelijke neigingen tot verbinding en ontbinding. Het is een bekend verhaal in de psychologie dat ieder mens op zoek is naar verbinding – denk aan de vroege hechting tussen baby en ouder, bijvoorbeeld – maar Verhaeghe zet daar nog iets tegenover. Misschien, zegt hij, is ieder mens ten diepste ook gericht op ont-binding. En daarvoor stoft hij het controversiële freudiaanse idee van een doodsdrift af, een neiging in de mens naar stilstand, afgrenzing en afzondering.

Aan de hand van voorbeelden uit de psychologie en de natuurkunde laat Verhaeghe zien dat veel van wat zich afspeelt tussen mensen kan worden begrepen tussen deze twee polen. We schipperen altijd tussen verschillende neigingen, zegt hij, één die ons drijft tot het opbouwen van dingen: een gemeenschap, een carrière, een relatie; en een ander die juist de tegenovergestelde richting op beweegt naar grenzen, afzondering, rust. Of het allemaal precies zo netjes in twee categorieën past weet ik niet, en Verhaeghe trouwens ook niet, maar het is wel iets wat ik herken uit mijn eigen werk als psycholoog: sommige mensen ben je aan het helpen iets op te bouwen, bij anderen ben je juist iets aan het loswrikken, en meestal wisselt het elkaar af. Verhaeghes boek spoort ons in elk geval aan om al die tegengestelde verhalen en bewegingen in onszelf te ontdekken en te omarmen. Een mooi doel voor psychoanalyse. En misschien komt Verhaeghe met zijn eb en vloed-beweging toch nog dicht bij het beschrijven van een menselijke essentie: een kern, zo je wilt.