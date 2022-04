‘Als jong meisje was ik al erg verdrietig over de oorlog en dat ben ik nu weer’

Ik ben echt boos. En ik voel me machteloos. Ik denk: God, houdt het dan ook nooit een keer op! De eindeloze destructie, het maakt me bedroefd. Poetin, Stalin en Hitler – het zijn potentaten, ze hebben blijkbaar een bepaalde aanleg waardoor ze in staat zijn om dit soort vreselijke dingen te doen. Het blijft me verbijsteren. Hoe stom is dit niet allemaal? Ik begrijp niet dat we als mensen niet wijzer en constructiever zijn. Misschien reageer ik zo heftig omdat ik veel last heb gehad van de oorlog. Ik ben die ook nooit kwijt. Doordat ik steeds beelden op televisie zie, komt het allemaal weer naar boven. Het gevoel van toen is opnieuw aanwezig.

Ik was nog net geen twaalf toen de oorlog begon. We woonden in Harderwijk, een garnizoensstad, kort na de bezetting werden de Duitse soldaten ondergebracht in drie kazernes. In mijn straat stonden grote huizen, die werden door de Duitsers ingepikt. Mijn vader was architect en omdat wij met acht kinderen waren, mochten wij als enigen in de straat in ons huis blijven wonen. De Ortskommandant zat tegenover ons en de Grüne Polizei in het pand aan de linkerkant. Zodra je het huis uitging, liep je tegen Duitsers aan. Ik voelde me daardoor altijd onveilig, er was altijd dreiging. Die Duitse officieren fietsten ook vaak langs en ik was bang iets verkeerds te doen, bang dat ze me zouden doodschieten.

„Als twaalfjarige stond ik op een ochtend bij de bakker. Naast mij stond een Duitser, hij had een mitella om. Ik droeg er ook een, ik had namelijk net mijn pols gebroken. Die Duitser glimlachte en zei: ‘Wir gehören zusammen’. Ik zweeg en wendde me af, ik dacht: jij bent toch de vijand? Maar achteraf voelde ik me schuldig, ik was helemaal in de war. Ik dacht: dit is zomaar een jongen, iemand zoals mijn eigen broer, maar hij is de vijand. Ik heb daar een tijd mee gezeten, en dan ben je pas twaalf.

Mijn broer Herman werd in januari 1941 al opgepakt, de oorlog was nog geen jaar bezig. Hij was buiten met een aantal jongens aan het rondhangen, ze hadden een zakmes, wat niet mocht, en werden gearresteerd. Herman werd, met de anderen, naar de gevangenis in Arnhem afgevoerd. Daar mochten mijn ouders hem iedere week een uurtje opzoeken. Hoe dat is geweest, weet ik niet, maar als mijn ouders dan terugkwamen, vertelden ze ons dat het goed met hem ging. In dat najaar werd hij ineens overgeplaatst naar de gevangenis in Scheveningen. Tijdens een huiszoeking was gebleken dat mijn broer plannen zou hebben gehad om naar Engeland te vluchten. Daarna is hij vrij snel naar Duitsland afgevoerd. In februari 1942 ontvingen we een telegram met een kort bericht. ‘Sohn Herman heute gestorben’. Mijn ouders waren enorm verdrietig, toch heeft mijn moeder er niet veel over gepraat. Het was te zwaar, te heftig. Zo jong als ik was, vroeg ik me toen al af: hoe kunnen mijn ouders dit doorstaan?