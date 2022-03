Jammer dat de helft van de documentaire over honden gaat

Die miljarden kattenfilmpjes op internet staan daar natuurlijk niet zomaar. Vermakelijk, grappig, schattig, ja. Maar het is meer: kijken naar katten vermindert de zenuwen, de somberheid en de angsten. En mensen spiegelen allerlei eigen gevoelens aan die eigenzinnige, stoïcijnse kattenkoppen.

In de documentaire Close Up: Katten en honden en kunst (NPO2) bekijkt de Zwitserse regisseur Anka Schmid tientallen honden en katten in de beeldende kunst, van de barok tot nu. Kunstenaars omringen zich met katten in hun ateliers, dus niet zo gek dat ze op hun schilderijen terechtkomen. Ernst Kirchner had zijn kat Bobby. Paul Klee was gek met zijn Bimbo.

De kunstenaars legden hun katten graag naast de blote vrouwen die ze schilderden. De kat staat voor het vrouwelijke, en volgens het seksistische schema ben je dan slet óf moeder. Zo werd het huisdier symbool voor het duivelse, voor seks, heksen, fatale vrouwen, losbandigheid, het nachtleven. Je aait ze, en dan bijten ze ineens in je velletje tussen duim en hand. Tegelijk staan katten voor warmte, moederschap, huiselijkheid. Kijk haar lekker liggen op de bank.

Wanneer Anka Schmid de mannelijke schilders achter zich laat en moderne vrouwelijke kunstenaars toont, komt ze meer in haar element – eerder maakte ze een documentaire over vrouwelijke leeuwentemmers. De vrouwen doen duidelijk wat spannenders met katten dan de mannen. We zien de 140 foto’s die Carolee Schneemann van zichzelf maakte terwijl ze haar katten vol op de mond kust. Of Kiki Smith die een Pietà maakte van zichzelf met haar overleden kat op haar schoot. Weg is de kat als bitch of theemuts. Dit zijn persoonlijke werken over seks en liefde, natuur en vrouwelijkheid, met mens en kat in een volwaardige relatie.

Anka Schmid heeft de documentaire artistiek vormgegeven, met zelfgemaakte katten- en hondenvideo’s en een soundtrack van ritmische patronen vermengd met hijgende honden, spinnende katten. De kunstkundigen die ze interviewt, zitten voor een aaibaar harig kleed in diverse kleuren.

De halve documentaire gaat over honden

Een van de kenners, de Franse museumdirecteur Claude d’Anthenaise, geeft toe dat hij meer een hondenman is. Een onderdanige hond geeft hem het gevoel dat hij „God op aarde” is. Katten vindt hij daarvoor te onbeheersbaar. Ik zou het bijna vergeten, maar de halve documentaire gaat over honden.

Die hadden eerst een slechte naam als laffe, vraatzuchtige rovers, maar ze hebben hun imago de laatste eeuwen flink opgekrikt, als behulpzame, trouwe vrienden. Op schilderijen dienden ze eerst vooral om de geportretteerde als baasje te laten schijnen. Aanvankelijk waren honden vooral voor de jacht, later kregen ze uiteenlopende ondersteunende taken. De hulphond, inderdaad. Hulpkatten zijn er niet – katten kun je niet zoveel leren. Te onafhankelijk, zeggen de liefhebbers. Te dom, zeggen de anderen. Honden zijn working class, katten leisure class.

Picasso had zijn teckel Lump. Hij schilderde in 1953 een huiselijke scène van zijn vriendin Françoise Gilot die stoeit met een hond. De kunstkenners in de documentaire zien daarin een zelfportret van Picasso: hij wordt onderworpen door de vrouw die hem zou verlaten. Kiki Smith maakte een beeld van een vrouw die besprongen wordt door een hond. En een blote Roodkapje die uit de buik van de wolf stapt. Zij verslaat het patriarchaat, heet het dan.

Mooie documentaire. Alleen behandelt Schmid zoveel kunstwerken uit zoveel eeuwen dat het wat oppervlakkig wordt. Beter had ze kunnen kiezen voor een kleinere selectie kunstenaars, om die uit te diepen. Ze had de honden kunnen laten zitten, en alleen de katten kunnen doen.

Deze rubriek wordt tot 25 april door diverse auteurs geschreven.