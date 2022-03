Chinees pact in ‘achtertuin’ van Australië wekt onrust

De regering van de Solomoneilanden staat op het punt om een veiligheidsverdrag te tekenen met Beijing. Door dat verdrag kan China mogelijk een militaire basis bouwen op de eilandengroep in de Stille Oceaan, slechts tweeduizend kilometer ten noordoosten van de Australische kust.

Premier Manasseh Sogavare van de Solomoneilanden zegt dat het verdrag zo goed als rond is. Vorige week lekte de ontwerptekst uit. Daarin staat dat China militairen en politiepersoneel mag sturen om Chinese staatsburgers en Chinese belangen op de eilanden te beschermen. De eilandengroep mag ook zelf verzoeken om militairen en politie.

Als China zijn zin krijgt mogen Chinese marineschepen in de toekomst aanmeren bij de eilanden. Daarmee zou China zijn eerste militaire steunpunt krijgen in het westelijke deel van de Stille Oceaan, niet ver van de Amerikaanse marinebasis op Guam.

In de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland heeft het nieuws tot grote onrust geleid. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern waarschuwde voor „militarisering van de regio”. Maar vooral in Australië, dat zich de belangrijkste bondgenoot acht van de eilandengroep, komt het nieuws hard aan. Australië ziet China als een bedreiging voor de stabiliteit in de regio. De relatie is de laatste jaren verslechterd en er is tegenwoordig vrijwel geen communicatie meer tussen de hoofdsteden.

Australië verzet zich hevig tegen Chinese invloed in wat Canberra als zijn achtertuin beschouwt. Daarom initieerde het land zo’n half jaar geleden het bondgenootschap Aukus: een militair pact tussen de VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië dat de uitdijende invloed van China in de ‘Indo-Pacific’ moet indammen. Beijing vat de oprichting van Aukus op als een daad van agressie.

Zeer beledigend

Sogavare heeft fel gereageerd op de ophef over het verdrag in het Westen. Hij zegt dat de kritiek dat zijn land de regie afstaat aan China „zeer beledigend” is en dat hij de soevereiniteit prima kan waarborgen.

De Solomoneilanden zijn vooral door hun ligging op drieduizend kilometer van de Amerikaanse marinebasis op Guam en zesduizend kilometer van Hawaï voor China heel aantrekkelijk. In 2019 sloot een Chinees bedrijf bijna een overeenkomst voor de lease voor 99 jaar van Tulagi, een eiland met een natuurlijke diepzeehaven. Dat leek een eerste stap naar de vestiging van een Chinese marinebasis. De deal ging uiteindelijk niet door, maar wordt gezien als een waarschuwing voor wat China in het gebied van de Stille Oceaan van plan is.

Traditioneel is Australië de meest nabije bondgenoot van de eilandengroep en tot nu toe het enige land waarmee die een soortgelijk veiligheidsverdrag heeft. Australië geeft miljoenen uit aan ontwikkelingshulp, economische projecten en bijvoorbeeld medische hulp zoals tijdens de coronapandemie. Australië stuurt waar nodig militaire hulp, zoals eind vorig jaar toen er in de hoofdstad Honaria rellen uitbraken over de toenemende invloed van China.

Maar critici zeggen dat Morrison niet in de gaten heeft gehad dat de banden al lang niet meer zo hecht zijn. De Australische regering zou zich neerbuigend opstellen tegenover de leiders in het gebied en te weinig hebben geluisterd naar de zorgen die er leven, vooral over klimaatverandering.

Peter Hooton, een voormalige Australische commissaris voor Samoa en de Solomoneilanden, betoogt in een tijdschrift van denktank Lowy Institute dat „concrete en ambitieuze toezeggingen op het gebied van klimaat nodig zijn” om het vertrouwen in Australië te herstellen.

Matthew Wale, oppositieleider van de Solomoneilanden, zei tegen de Australische publieke omroep ABC dat hij „buitengewoon teleurgesteld” is, omdat hij de Australische regering een jaar geleden al heeft gewaarschuwd voor de groeiende Chinese invloed. De Australische vicepremier Barnaby Joyce ontkende dat de regering niets heeft gedaan en zegt dat Canberra er achter de schermen „bovenop zit”.

Intussen probeert China, dat zich eerder vooral op de Zuid-Chinese Zee richtte, zijn invloed uit te breiden in de wijdere cirkel van de Stille Oceaan. Zo wil China een afgelegen landingsbaan op de uitgestrekte maar dunbevolkte eilandstaat Kiribati in ere herstellen. Net als de Solomoneilanden stopte Kiribati in 2019 met de erkenning van Taiwan, wat de weg vrijmaakte voor samenwerking met China. Ook haalt de Chinese regering de banden met Papoea-Nieuw-Guinea aan.

China probeert de eilandstaten in de Pacifische regio vooral voor zich te winnen met economische hulp en investeringen. Zo zou Kiribati zijn overgelopen nadat China de levering van vliegtuigen in het vooruitzicht had gesteld.