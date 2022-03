CBS: ruim 19.000 coronadoden in 2021

In Nederland zijn vorig jaar ruim 19.000 mensen overleden aan Covid-19. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag heeft gepubliceerd. Zes op de tien coronadoden waren ouder dan tachtig jaar. Bijna de helft kreeg langdurige en intensieve zorg. De cijfers over doodsoorzaken zijn gebaseerd op de doodsoorzaakverklaringen van een arts, die het CBS ontvangt van de gemeente waar iemand is overleden.

In 2021 overleden ruim 170.000 mensen in Nederland. Daarmee was sprake was van oversterfte: het aantal mensen dat overleed, lag 10 procent hoger dan het verwachte aantal (gemiddeld zo’n 150.000 per jaar).

Zo’n 11 procent van alle overledenen in Nederland stierf vorig jaar aan Covid-19. Ter vergelijking: in 2020, het laatste jaar waarover het CBS de doodsoorzaken volledig heeft geanalyseerd, viel ruim een kwart van de doden toe te schrijven aan kanker, en iets minder dan een kwart aan hart- en vaatziekten.

Onder de coronadoden van 2021 was ruim 90 procent ouder dan 65 jaar. Meer dan 60 procent bestond uit tachtigplussers. De helft van de coronadoden viel onder de Wet langdurige zorg, die bedoeld is voor mensen die voortdurend intensieve zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Het gaat dan vaak om chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking.

De oversterfte in 2021 is, zo valt uit de CBS-cijfers te concluderen, grotendeels veroorzaakt door Covid-19. Alleen van eind augustus tot en met december was de oversterfte (ongeveer 11.000) hoger dan het aantal coronadoden (bijna 8.000). Mogelijk spelen andere doodsoorzaken – bijvoorbeeld uitgestelde zorg of andere virussen – hierbij een rol. In totaal eiste het coronavirus in Nederland volgens het CBS in 2020 en 2021 bijna 40.000 dodelijke slachtoffers.