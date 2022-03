Armpje drukken in de PvdA-top: wel of geen nauwere band met GroenLinks

Zit links in de put? Kati Piri, Tweede Kamerlid voor de PvdA, staat voor een zaaltje in Houten, drie weken voor de gemeenteraadsverkiezingen, en ze speelt met woorden. „Zitten we nu in de put, of in een bouwput?” Zij vindt: het laatste. Ze wil „bouwen aan het samengaan” van GroenLinks en de PvdA. „Radicaal en vergaand”, wat haar betreft. Ze hoopt, zegt ze ook, op één gezamenlijke lijst voor de Eerste Kamer, bij de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar.

De zaal vindt het geweldig. Piri maakt een betrokken indruk, ze is een beetje rood aangelopen. Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks), ook op het podium, lijkt eerder wat onverschillig, afstandelijk. In Houten kunnen linkse kiezers na die avond denken: de PvdA wil de linkse samenwerking écht. En GroenLinks, mwah.

Maar in Den Haag? In de Tweede Kamerfractie van de PvdA wekt Piri’s verhaal irritatie. Vooral, zeggen bronnen in de PvdA, bij ervaren Tweede Kamerleden als Henk Nijboer, Attje Kuiken en Khadija Arib – zij vinden dat Piri, sinds een jaar Tweede Kamerlid, veel te hard van stapel loopt. En ook nog eens midden in een verkiezingscampagne. Dan moet je het toch niet over jezélf hebben?

Fractievoorzitter Lilianne Ploumen, die met Jesse Klaver van GroenLinks de linkse samenwerking groots heeft aangekondigd, is volgens betrokkenen gevoelig voor dat campagne-argument: misschien toch niet heel handig, krijgt Piri te horen. In haar werkkamer zegt Ploumen deze week dat ze niet vooraf wist wat Piri in Houten zou zeggen. „Ze zei het als PvdA-lid. En we zijn geen politbureau hè, ze mag zeggen wat ze wil.”

Onzekere uitkomst

Wat de ánderen tegen Piri zeiden, daar wil Ploumen het niet over hebben. „Ik vraag ook niet om de notulen van jullie redactieraad.” Ze heeft het over „verschillen” in de fractie en de hele partij in de manier waarop mensen aankijken tegen de linkse samenwerking. „En ik wil recht doen aan iedereen.”

Wat zich in de top van de partij afspeelt noemt een betrokkene „armpje drukken” – met een onzekere uitkomst. Gezaghebbende PvdA’ers die al lang rondlopen in de Tweede Kamer, zoals Arib, Kuiken en Nijboer, zijn kritisch over al te vergaande samenwerking met GroenLinks. Vervreemden ze zich daarmee niet te veel van hun ‘oude’, meer volkse achterban? Moeten ze niet ook meer samenwerken met de SP?

En er zijn ‘nieuwelingen’ als Joris Thijssen, oud-directeur van Greenpeace Nederland, de nog jonge Habtamu de Hoop (23), de Rotterdamse oud-wethouder Barbara Kathmann en Kati Piri zelf die hoge verwachtingen hebben van een sterke, linkse ‘beweging’, met veel aandacht voor klimaat en bestaanszekerheid.

De prominente Tweede Kamerleden worden in hun twijfel over het samengaan luidruchtig gesteund door PvdA-prominenten als Adri Duivesteijn („Het einde van de PvdA is ingezet. Weg geschiedenis, traditie en sociale democratie”, tweette hij in augustus al), oud-minister Ronald Plasterk („GroenLinks is een rijkeluispartij”) en oud-partijvoorzitter Hans Spekman. Die laatste moet van een fusie niets hebben, maar ook niet van de PvdA zoals die nu is. In De Telegraaf noemde hij zijn partij twee weken geleden „dood water”, wat door anderen in de PvdA werd gezien als een aanval op Lilianne Ploumen. Zo ziet zij dat niet. „Dat heeft mij niet geraakt, totaal niet. Hij vindt ons niet aardig. Nou ja, zijn probleem. Zoek het lekker uit.”

Ze is wel van plan, zegt ze, Spekman te bellen. „Het gaat mij niet om hem als persoon, maar er zijn meer mensen die denken zoals hij. Ik vind het wel belangrijk om die erbij te houden.”

Succes in Amsterdam

Vier maanden geleden presenteerde Ploumen samen met Klaver in Den Haag een ‘progressief oppositieakkoord’ met vijftien ‘gezamenlijke doelen’, onder andere over ongelijkheid, klimaat en wonen. In de Tweede Kamer kun je vooral van GroenLinksers horen dat het met de samenwerking héél goed gaat.

Elke maandag zitten de fractiebesturen van PvdA en GroenLinks bij elkaar, en in debatten voeren leden van de twee fracties vaak namens elkaar het woord. Bij de stemmingen in het parlement trekken ze, kun je horen, „in 99 procent van de gevallen” samen op. Misschien zelfs meer, denken ze bij GroenLinks, dan de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie, waarvan de fracties zich hebben voorgenomen zich onafhankelijker te gedragen ten opzichte van het kabinet-Rutte IV.

Maar wat zien kiezers daarvan? Als je rondvraagt bij GroenLinks: veel te weinig. Er wordt nagedacht over gezamenlijke themabijeenkomsten en wat GroenLinks betreft ook over scenario’s om voor de Eerste Kamer te komen tot één lijst – of twee lijsten, maar één fractie. Ook bij PvdA’ers in de Eerste Kamer is daar enthousiasme voor.

Maar bij de ervaren PvdA’ers in de Twééde Kamer groeit volgens betrokkenen de weerstand. „Je hoort”, zegt een ingewijde, „na de gemeenteraadsverkiezingen, met het succes van de PvdA in Amsterdam, hetzelfde als na de Europese verkiezingen met het succes van Frans Timmermans: ‘Zie je wel, linkse samenwerking hóéft helemaal niet zo nodig van de kiezer’.”

Deze vrijdag praten de PvdA’ers over de linkse samenwerking op een zogenoemde ‘fractiedag’ en volgens ingewijden ligt daar de vraag op tafel: gaan we op dezelfde voet verder, met steeds nauwere contacten in de Tweede Kamer, of kan het allemaal ook wel wat rustiger aan? Ploumen wil zich daar vooraf, heel nadrukkelijk, níét over uitspreken. Ze houdt het er bij dat zij „altijd al een believer” is geweest in de linkse samenwerking.

