Zelfs in dit gemoedelijke wandelprogramma is de oorlog nooit ver weg

‘Er was zo veel lawaai, en soms dreunde het hotel ook mee, dan denk je: zou de volgende hier kunnen landen, in kamer 203?”. Oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen vertelde in Op1 wat hij meemaakte in de belegerde Oekraïense hoofdstad Kiev. „In mijn werk moet je goed je angst reguleren, want angst loopt niet altijd synchroon met gevaar”, zei hij. „Je moet heel veel kunnen wegduwen.” Melissen reis van oorlog naar oorlog – vóór Oekraïne zat hij in Syrië en Afghanistan. Gekkenwerk, maar belangrijk werk.

Meteen na de pandemie kwam de oorlog, en ondertussen zwelt de klimaatcrisis aan. Niet gek dus dat mensen denken dat de Apocalyps nakende is. Maar dat idee is van alle tijden. Ziektes, natuurgeweld en genocides decimeren al duizenden jaren de mensheid, waarna ze toch steeds weer opkrabbelt.

Oorlog is nooit ver weg. Neem nu Dwars door de Lage Landen (VPRO), een gemoedelijk wandelprogramma waarin de Belgische programmamaker Arnout Hauben van de Belgische kustplaats Oostende naar Pieterburen in Groningen loopt. In de tweede aflevering loopt hij langs de grens van Zeeuws-Vlaanderen, het vlakke land ligt er bij alsof het al eeuwenlang wereldvrede is. Maar prompt gaat het luchtalarm af, en krijgt Hauben een urgent piepende melding op zijn telefoon. Een Zeeuwse boer stelt de Belg gerust: dit is de oefening op de eerste maandag van de maand. Hauben sputtert: „Ik vind dat verschietachtig, hè. Ben je hier rustig aan het wandelen…”

Aan Hauben, die eerder reisprogramma’s over de Tweede Wereldoorlog maakte, hoef je niet te vertellen dat de grazige weiden er niet altijd zo vredig bijlagen. Deze grens was tijdens de Nederlandse Opstand de frontlinie van de Spaanse en Noord-Nederlandse legers. Ook liep er in de Eerste Wereldoorlog de ‘Dodendraad’: Duits schrikdraad met tweeduizend volt erop, die de Belgen ervan moest weerhouden naar het neutrale Nederland te vluchten. Hauben komt een man tegen die een portret van zijn bompa Albert op zijn onderarm heeft getatoeëerd. Bompa – zachte ogen, glimmende onderlip – was beschadigd door de oorlog, hij praatte er nooit over, en zat altijd in zijn tuinhuisje te schilderen. Zo treft Hauben op zijn weg telkens mensen die heel kort een tragisch levensverhaal neerzetten.

Vuur, heel veel vuur

In The Curse of the Ancients op History Channel zet Alice Roberts een eindeloze reeks catastrofes op een rij. In de eerste aflevering van het historische programma gaat de roze-harige hoogleraar als een speer door de Bronstijd (3300-1200 vChr.) In rap tempo zie je de ene beschaving na de andere in golven van vuur of water verdwijnen. Verbazend dat de mensen tussendoor nog tijd hadden om weer nieuwe beschavingen op te bouwen. Er zijn geen beelden van, dus krijgen we veel landkaarten en abstracte beelden van vuur, heel veel vuur. De superlatieven en de dramatische, Marvelfilm-achtige muziek doen de rest.

Roberts begint met Doggerland, het oerbos tussen Nederland en Engeland dat achtduizend jaar geleden werd getroffen door een tsunami, en vervolgens door de smeltende ijskappen veranderde in de Noordzee. Aardbevingen en vulkaanuitbarstingen zijn in dit verhaal steeds de boosdoeners, maar het programma schetst ook menselijke slachtpartijen, zoals de genocide in het Poolse Micina (571 vChr.) en de slag aan de Tollense in Duitsland (1250 vChr.).

Waar die oorlogen om draaiden, en wie al die dode mensen waren, zullen we nooit weten. Wat rest zijn wat bronzen pijlpunten, verbrand hout, en schedels met sporen van ernstig letsel. Wat zal er van ons overblijven? En zal iemand ooit de moeite nemen om dat op te graven?

Deze rubriek wordt tot 25 april door diverse auteurs geschreven.