Willem Engel vrijgelaten met verbod zich te uiten op sociale media

De 45-jarige Viruswaarheid-voorman Willem Engel komt weer vrij op voorwaarde dat hij geen uitingen doet op sociale media. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam woensdag bekendgemaakt. Engel is vanaf woensdag 16.00 uur weer op vrije voeten en mag zijn zaak vervolgens in vrijheid afwachten.

Engel heeft de voorwaarde om geen uitingen meer te doen op social media volgens de rechtbank zelf aangedragen. Eerder gaf de rechter-commissaris van de rechtbank Rotterdam aan dat er bij de 45-jarige activist gevaar was voor herhaling van hetzelfde gedrag, laat een woordvoerder van de rechtbank weten. Daarom besliste de rechtbank dat Engel veertien dagen langer vast moest zitten. „De rechter is nu van mening dat het gevaar voor recidive met een verbod op sociale media-uitingen geweken is.”

Het Openbaar Ministerie vervolgt de prominente coronascepticus omdat hij een lange periode opruiende coronagerelateerde berichten zou hebben gedeeld op sociale media. Hij leverde in die berichten kritiek op het coronabeleid en deelde complottheorieën over het virus en de bijwerkingen van coronavaccins. Volgens het OM hebben deze berichten anderen aangezet tot het plegen van strafbare feiten. De datum waarop deze zaak wordt afgehandeld is nog niet bekend.