Waarom de Krimpense dominee niet wordt vervolgd voor homodiscriminatie

Hij wilde de gemeenteraad waarschuwen voordat het te laat was. Als Nederland niet snel knielde voor Gods aangezicht, waren er straks geen mensen meer over. Dominee Anthonie Kort (71) zat vol goede bedoelingen, toen hij in maart 2020 een brief schreef aan de raad van Krimpen aan den IJssel.

De predikant van de plaatselijke Oud Gereformeerde Gemeente – bekend als de Mieraskerk – zag een Nederland in verval. Een land dat door het coronavirus gestraft werd door God, zoals de Egyptenaren ooit de tien plagen te verduren kregen – een land waar winkels ’s zondags open zijn, abortus legaal is en euthanasie wordt gepleegd. Dat moest stoppen. Hetzelfde gold voor de „roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen”. Die moesten worden „uitgebannen”.

Zijn brief leidde tot repercussies, waarvan het juridische deel dinsdag werd afgesloten. Toen besloot het gerechtshof in Den Haag dat het Kort definitief niet zou vervolgen wegens homodiscriminatie. Daar werd hij van beschuldigd door Leon Houtzager, nadat zijn brief aan de raad was uitgelekt. Houtzager, vicevoorzitter van het COC en zelf getrouwd met een man, woonde nog in Krimpen aan den IJssel toen de inhoud ervan in De Telegraaf verscheen.

Dildo thuisbezorgd

De kwestie kreeg in februari vorig jaar nationale aandacht, nadat Houtzager het programma BOOS van Tim Hofman inschakelde. Ruim 1,2 miljoen mensen zagen hoe Houtzager en Hofman vergeefse pogingen deden met Kort te praten. Nadat in de uitzending werd opgeroepen de predikant brieven te schrijven, ontving hij wekenlang dreigbrieven en -telefoontjes. Hij kreeg ook een dildo thuis bezorgd.

Houtzager had door dat de dominee met „zonden die tegen de scheppingsorde indruisen” onder andere homoseksualiteit bedoelde – iets wat door Kort ook niet wordt ontkend. Maar: ook „seks voor het huwelijk, de echtscheiding en vreemdgaan” vallen daar volgens de predikant onder. „Als ik voor de zonden waarschuw, dan doe ik dat voor alle zonden. Opdat zondaren zich bekeren.”

Volgens het gerechtshof betreffen Korts uitlatingen in de brief heldere geloofsopvattingen. Die kunnen kwetsen, maar zijn onder Artikel 6 – de godsdienstvrijheid – geoorloofd. En de rechter vond Korts uitlatingen niet „onnodig grievend”. Geen reden tot strafrechtelijke vervolging dus.

„Dat verbaast me niet”, zegt Fred van Lieburg, hoogleraar religie-geschiedenis aan de VU. „Wat Kort schreef is volledig in lijn met wat hij gelooft. Dan heeft hij de vrijheid om te vinden wat hij vindt.” Bovendien is er een verschil tussen de zonde en de zondaar. Van Lieburg: „Kort spreekt over homoseksualiteit als ongeoorloofde praktijk. Daarmee zegt hij niet dat mensen die dit doen minder zijn dan andere mensen.”

Maar dat gaat er bij Houtzager niet in. „Ik bén homo. Als Kort veroordeelt dat ik met begeerte naar andere mannen kijk… Hoe kan ik daar nou mee stoppen? Je kunt de zonden niet loskoppelen van de persoon.” Houtzager groeide op in Krimpen aan den IJssel, een gemeente waar een vijfde van de stemmen naar de SGP gaat. „De eerste dertig jaar van mijn leven heb ik mij hetero-normatief gedragen. Om te kunnen overleven deed ik mij mannelijker voor dan ik ben.”

Gemiste kans

Het stoort Houtzager, nu Rotterdammer, dat het gerechtshof niet onderbouwt waarom geloofsopvattingen als uitzondering worden gezien. „Waarom mogen religieuze mensen meer zeggen dan een ander? En waar ligt de grens?” Dat het gerechtshof die vragen onbeantwoord liet, ziet Houtzager als een gemiste kans.

Van Lieburg: „Kort vertrekt nog vanuit het wereldbeeld van een confessionele staat, zoals we die tot in de 18de eeuw kenden.” Mensen dachten dat homoseksualiteit een tegennatuurlijke geaardheid was, dat het om onmenselijke handelingen ging die de goddelijke samenlevingsorde schonden. „Wat Kort niet accepteert, is dat gender en geaardheid ook onderdeel zijn van onze sociale identiteit.”

Daar ligt volgens Van Lieburg een taak voor de kerk. „Hoe verwoord je opvattingen die eeuwenlang gemeengoed waren maar nu niet meer? Je kan het mensen niet verwijten dat ze het niet meer snappen.” Tegelijkertijd moeten ongelovigen zich in gelovigen blijven verdiepen, vindt hij. „Aan beide kanten zou meer oefening in tolerantie een goede zaak zijn.”

En Kort? Die heeft het gevoel slachtoffer te zijn van een hetze. „Als kerk stellen wij ons geld beschikbaar voor mensen die hulp nodig hebben. Met dit geschil wordt er smet op de kerk, en de naam van God en op zijn knechten gelegd. Ik heb in de wereld geleefd. Ik werkte met jongens die niet naar de kerk gingen. Nou… Die zouden ze [homo’s] gewoon in elkaar slaan, laat ik het zo maar zeggen. De christenen zijn mild. Die spreken de zonden niet goed, maar zijn voor de zondaar wel goed.”