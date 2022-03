Waarom alles duurder wordt. Een vragenronde over inflatie

De inflatie in Nederland is op het hoogste punt in bijna veertig jaar. De boodschappen, de energierekening, benzine: alles wordt duurder. En dat voelt iedereen in de portemonnee. NRC vroeg aan lezers en luisteraars welke vragen zij hebben over de torenhoge inflatie. Wat is inflatie, wat kun je er tegen doen en hoe kom je er uiteindelijk weer van af? Economieredacteur Joost Pijpker schuift aan om de vragen over inflatie te beantwoorden.

