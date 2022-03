Vertrouwen in Tweede Kamer vorig jaar fors gedaald

Nederlanders hebben vorig jaar iets meer vertrouwen gekregen in instituties als rechters, de politie, de EU en de pers, maar het vertrouwen in de Tweede Kamer is na een piek in 2020 juist flink gedaald. Dat blijkt uit het donderdag gepubliceerde onderzoek Sociale samenhang en welzijn van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).

Het vertrouwen van inwoners van Nederland van 15 jaar en ouder in de Tweede Kamer steeg in coronajaar 2020 nog tot 53 procent, maar viel afgelopen jaar terug tot 42 procent. Het CBS heeft niet gevraagd naar de oorzaken van dat gedaalde vertrouwen, maar uit eerdere peilingen van onder meer Ipsos en het EenVandaag-opiniepanel blijkt dat de Tweede Kamer door veel mensen medeverantwoordelijk wordt gehouden voor de trage formatie en het zwalkende coronabeleid. Ook het toeslagenschandaal en de vastgelopen woningmarkt ondergraven het vertrouwen in de politiek.

In vergelijking met het vorige decennium is het vertrouwen in de Tweede Kamer overigens nog wel hoger, want in de periode tussen 2012 en 2016 was het gemiddelde zo’n 35 procent.

Rechters en politieagenten

Van alle instituties is het vertrouwen in rechters en de politie met 79 procent het grootst, bij beiden constateert het CBS een lichte toename daarin. Ook het vertrouwen in de Europese Unie steeg vorig jaar van 48 procent naar 53 procent en dat in de pers van 39 procent naar 46 procent. Gedurende de pandemie nam volgens het CBS ook het vertrouwen in andere mensen licht toe.

Infographic CBS