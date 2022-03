Van Nistelrooij durft het als hoofdtrainer toch aan bij PSV

Het is een harde wijziging in het traject dat hij eigenlijk voor zichzelf had uitgezet. In een interview met sportzender ESPN eind december vorig jaar, zei Ruud van Nistelrooij dat hij zeker de ambitie had ooit hoofdtrainer van PSV te worden. „Maar niet dit seizoen en ook volgend seizoen nog niet”, voegde hij eraan toe.

Van Nistelrooij volgde rustig zijn eigen weg. Een pad dat een aantal jaar geleden begon als spitsentrainer bij de jeugdelftallen van de Eindhovense club. Seizoen na seizoen kreeg hij vervolgens als hoofdtrainer een andere leeftijdscategorie onder zijn hoede op De Herdgang, het trainingscomplex van PSV. Vorig jaar volgde een uitstapje als assistent bij het Nederlands elftal van bondscoach Frank de Boer. Dit seizoen is hij trainer van Jong PSV.

Vanaf deze week komt de trainersloopbaan van de voormalige spits van onder meer sc Heerenveen, PSV, Manchester United en Real Madrid dan toch in een stroomversnelling. PSV maakte woensdag officieel bekend dat Van Nistelrooij volgend seizoen Roger Schmidt opvolgt, de Duitse trainer die eerder al zijn vertrek uit Eindhoven aankondigde. De 45-jarige Van Nistelrooij heeft een contract getekend tot zomer 2025 en krijgt met Fred Rutten een ervaren trainer naast zich als assistent. Met Guus Hiddink in de rol van nestor en adviseur van de technische staf, is bij PSV de blauwdruk voor de komende jaren compleet.

Generatiegenoten

Het pad tot trainer op het hoogste niveau dat Ruud van Nistelrooij aflegde, wijkt af van dat van spelers met wie Van Nistelrooij in Oranje speelde. In 2016 kreeg hij met Mark van Bommel en Jaap Stam het diploma om te mogen coachen in het betaalde voetbal. Stam werkte sindsdien als hoofdtrainer bij het Engelse Reading, PEC Zwolle, Feyenoord en FC Cincinnati in de Verenigde Staten. Voor Van Bommel lag een rijke toekomst in het verschiet bij PSV. Maar nog geen anderhalf jaar na zijn aanstelling in Eindhoven in 2018, zijn eerste baan als hoofdtrainer, werd hij ontslagen. En bij zijn volgende club, VfL Wolfsburg in Duitsland, was Van Bommel slechts een handvol maanden in dienst.

„Maar dat ik het rustiger aandoe, is nog geen garantie dat het goed gaat komen”, zei Van Nistelrooij bij ESPN. En, zich bewust van de vluchtigheid van de voetbalwereld: „Een beetje trainer wordt ook een aantal keer ontslagen.”

Zelfbewust

Als jonge speler was Van Nistelrooij al zelfbewust, zegt oud-trainer Foppe de Haan. De Fries zag in Van Nistelrooij, die in 1997 van FC Den Bosch naar sc Heerenveen verkaste, een echte spits. Van Nistelrooij speelde op dat moment zelf liever op ‘tien’, als aanvallende middenvelder. „Ruud was een schoolpleinvoetballer", zegt De Haan. „Hij wilde het liefst de bal zelf ophalen bij de doelman en dan dribbelend op weg naar het doel van de tegenstander.”

De Haan probeerde zijn pupil ervan te overtuigen dat hij zich beter op de spitspositie kon richten. De Friese trainer zag zelfs kans voor Van Nistelrooij om op die plek tot de besten van Europa te gaan behoren, wat ook gebeurde. „Hij was enorm doelgericht. Bij een afwerkoefening ging alles tussen de palen.” Van Nistelrooij ging na een aantal gesprekken met De Haan akkoord. „Hij zei: ‘Trainer, ik wil het.’ Maar dan moest ik hem wel helpen."

De Haan hielp Van Nistelrooij op persoonlijk vlak doelen stellen, gaf hem A4-tjes waarop hij kon uitschrijven wat hij wilde bereiken en vooral hoe. „Daar verdampte de schoolpleinvoetballer", zei Van Nistelrooij er eens over aan tafel bij tv-programma De Wereld Draait Door.

Een soortgelijk gesprek voerde De Haan een aantal jaar terug met Van Nistelrooij, toen die op bezoek kwam bij zijn voormalig coach om te praten over zijn trainersambities. „Hij wist toen al heel goed hoe hij het wilde gaan inrichten", zegt De Haan.

Manchester United

Slechts een seizoen speelde Van Nistelrooij onder De Haan bij Heerenveen. Hij vertrok naar PSV, waar hij uitgroeide tot international en ondanks blessureleed in drie seizoenen meer dan zestig doelpunten in de Eredivisie maakte. Genoeg om de interesse van topclub Manchester United te wekken.

Ook in Engeland stond de blik gauw op scherp, tijd om zich aan te passen had Van Nistelrooij nauwelijks nodig. Resultaat: in vijf jaar tijd honderdvijftig doelpunten. In zijn biografie noemde Sir Alex Ferguson, de Schotse manager die Manchester United meer dan een kwart eeuw onder zijn hoede had, Van Nistelrooij de meest doelgerichte aanvaller waar hij ooit mee werkte.

De volledige focus op het doel, de individuele prestatie werkt (vaak) bevredigend voor een spits. Volgens medespeler Paul Scholes was Van Nistelrooij bij United zo bezig met de topscorerstitel in de Premier League, dat hij in de bus na een uitwedstrijd zijn teamgenoten negeerde en eerst wilde weten of concurrent Thierry Henry van Arsenal had gescoord.

Nadat Manchester United in het seizoen 2002-2003 op de laatste speeldag de landstitel had gewonnen, rende Van Nistelrooij na het laatste fluitsignaal eerst naar de kleedkamer om te kijken of hij daadwerkelijk topscorer was geworden – pas daarna volgde het feest.

„Een spits moet een beetje egoïstisch zijn", zegt Foppe de Haan. Eigenwijs ook, iets wat Van Nistelrooij tijdens zijn actieve carrière soms parten speelde. Een speler met een mening was hij, niet zelden oneens met beslissingen van een van zijn trainers of medespelers. Om die reden, en blessures, speelde Van Nistelrooij volgens kenners te weinig interlands -– zeventig, waarin hij 35 keer scoorde. Hij deed ‘slechts’ drie keer mee aan een EK- of WK-eindronde

Ziet hij beelden terug van zichzelf als voetballer, binnen of buiten het veld, dan lijkt het een vorig leven, zei Van Nistelrooij in het interview met ESPN. Als trainer is hij niet meer obsessief bezig met zijn eigen prestaties. Maar de wil om alles eruit te halen blijft. Iets dat hij vast en zeker ook bij PSV van zijn spelers zal eisen.