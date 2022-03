Twee doden bij schietpartij in McDonald’s Zwolle

Bij een schietincident in een vestiging van McDonald’s in Zwolle zijn woensdag aan het begin van de avond twee doden gevallen. Het fastfoodrestaurant aan de Floresstraat zat volgens de politie behoorlijk vol met klanten op het moment van schieten. De omgeving van de McDonald’s-vestiging in het noorden van de stad werd afgezet voor onderzoek.

Over de identiteit van de slachtoffers is nog niks bekend gemaakt, maar de politie zegt wel een vermoeden te hebben wie het zijn. De dader is nog niet opgepakt en hij vluchtte volgens getuigen de nabijgelegen wijk in.

Burgemeester Peter Snijders reageert tegenover persbureau ANP geschrokken. „Een dergelijke vorm van extreem geweld verwacht je hier niet en hoort hier ook niet thuis.” Hij bracht in de loop van de avond een bezoek aan de McDonald’s-vestiging om zich te laten informeren en het personeel een hart onder de riem te steken.

Ooggetuigen: dader bestelde eerst eten

RTV Oost meldt op basis van ooggegtuigen dat een man de zaak binnenliep, eerst eten bestelde en aan een tafeltje ging zitten en vervolgens het vuur opende op twee mannen naast hem. Daarop ontstond paniek onder de bezoekers, onder wie ook veel kinderen. Veel mensen die op de vlucht sloegen en een veilig heenkomen zochten, hebben hun spullen in het restaurant achtergelaten.

Na de schietpartij werd de McDonald’s-vestiging en het bijbehorende parkeerterrein afgezet met grote hekken en liepen veel agenten rond in kogelwerende vesten. Ook cirkelde er volgens RTV Oost een politiehelikopter boven de wijk.

McDonald’s Nederland laat aan persbureau ANP weten het „verschrikkelijk te vinden voor de nabestaanden van de slachtoffers, voor de gasten en onze crew.”