Staakt-het-vuren in Jemen door Houthi-rebellen afgewezen

Jemenitische Houthi-rebellen hebben een voorstel tot een wapenstilstand in de langlopende burgeroorlog in Jemen afgewezen. Dat melden internationale persbureaus woensdag. De wapenstilstand werd dinsdagavond afgekondigd door de andere strijdende partij, de Saoedische coalitie die de regering van Jemen steunt. Deze lijkt nu niet door te gaan. De coalitie ging hierbij in op een oproep van de Verenigde Naties om tijdens de maand Ramadan, die in april begint, alle militaire acties op te schorten.

De Houthi-rebellen, gesteund door Iran, en de door onder meer Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten gesteunde Jemenitische regering zijn al ruim zeven jaar in oorlog. De VN en de Verenigde Staten proberen sinds vorig jaar een permanente wapenstilstand te bewerkstelligen. Tot dusver hebben bemiddelingspogingen van deze partijen weinig effect gehad. De Houthi’s zouden willen dat de regering van Jemen eerst de beperkingen op zeehavens en de luchthaven van de hoofdstad Sana’a opheft, terwijl de tegenpartij een gelijktijdige staking van geweld zou eisen.

Houthi-leider Mohammed al-Bukaiti twitterde dat de rebellengroep haar militaire operaties zal voortzetten omdat een staakt-het-vuren zinloos is als de coalitie de militaire blokkades niet volledig opheft. De rebellen kondigden zaterdag wel een eenzijdige driedaagse wapenstilstand aan.

De coalitie zou ook een voorstel hebben gedaan om komende maand vredesbesprekingen te voeren in de Saoedische hoofdstad Riad. De Houthi-rebellen zeggen niet naar vijandelijk gebied te willen reizen en komen daarom niet naar de bespreking.