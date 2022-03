Ruud van Nistelrooij nieuwe hoofdtrainer PSV, Fred Rutten en André Ooijer assistenten

Ruud van Nistelrooij (45) volgt Roger Schmidt komende zomer op als hoofdtrainer van PSV. Dat heeft de Eindhovense club woensdagavond bekendgemaakt. Van Nistelrooij, momenteel hoofdtrainer van Jong PSV, tekent een driejarig contract bij de club waarvoor hij tussen 1998 en 2001 als speler actief was. Fred Rutten en André Ooijer worden zijn assistenten.

Op de website van PSV zegt Van Nistelrooij „trots” te zijn op zijn aanstelling, en hij is er naar eigen zeggen klaar voor om „een leidende rol in te nemen” bij de club. Daarmee is Van Nistelrooij van gedachten veranderd: een paar weken geleden gaf hij voor de camera van ESPN aan komend seizoen de A-selectie van de Eindhovense club nog niet te willen trainen. De komst van Marcel Brands als nieuwe algemeen directeur zou „het laatste zetje” hebben gegeven om alsnog hoofdtrainer te worden, zo zegt hij.

Trainersloopbaan

Van Nistelrooij, die behalve voor PSV ook uitkwam voor onder meer Manchester United, Real Madrid en het Nederlands elftal, begon zijn trainerscarrière in 2014 als assistent-trainer bij Oranje. Vervolgens was hij hoofdtrainer van meerdere PSV-jeugdelftallen en Jong PSV, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. Afgelopen zomer was hij tijdens het EK opnieuw assistent bij het Nederlands elftal van Frank de Boer.

De 59-jarige Fred Rutten wordt een van de assistenten van Van Nistelrooij. Rutten was van 2002 tot en met 2006 al eerder assistent bij PSV, onder Guus Hiddink. Van 2009 tot en met 2012 was hij hoofdtrainer van PSV. In zijn derde seizoen werd hij ontslagen door aankomend algemeen directeur Brands, toen technisch directeur bij de club. André Ooijer, momenteel al assistent onder Schmidt, behoudt zijn huidige functie.