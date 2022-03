Reuzen, oerossen en een iepenblad: de wereld van Stonehenge zit vol geheimen

The World of Stonehenge. T/m 17/7 in het British Museum, Londen. Info: Britishmuseum.org

Nee, we gaan niet meteen helemaal terug naar de prehistorie, geen 6.000 maar tachtig jaar terug, en niet naar Zuid-Engeland, maar naar Amsterdam, waar Douwe Bakker in 1941 of ‘42 (of ‘43) een eikenblad in zijn dagboek stopte. Of kwam het er toevallig in terecht? Het is een mooi blad, bronzig groen, met grote en kleine nerven die een plattegrond lijken te vormen. Straten, rivieren, aderen. Ik geloof niet dat Bakker er in zijn dagboek over schrijft. Hij schrijft wel over arrestaties en overvallen. Bakker was NSB’er en inspecteur van politie, leider van Bureau Inlichtingendienst en later werkzaam bij Bureau Joodse Zaken. Aan het begin van de oorlog schreef hij: „Jodendom en kapitalisme gaan hun verdiende loon halen. Adolf Hitler het genie zal hen vermorzelen.”

Nu gaan we wel naar Engeland, naar Londen, waar op de tentoonstelling The World of Stonehenge in het British Museum een iepenblaadje ligt, 6.000 jaar geleden in Lancashire van een boom gewaaid en nu als kleinood op groen linnen getuige van wat veranderd is en wat hetzelfde is gebleven. Er groeien nog steeds iepen, al weet het museum te melden dat er dankzij de komst van landbouw toen juist minder iepen begonnen te groeien in Engeland.

Een eikenblad en een iepenblad, beide relict van het verleden, van een recent verleden waar we veel van weten maar nooit genoeg, van een ver verleden waar we zo weinig van over hebben dat zelfs een eenvoudig boomblad in een vitrine wordt gelegd.

Stonehenge English Heritage

Er is natuurlijk meer te zien op de tentoonstelling, veel meer, dingen van steen en dingen van goud, bijlen en pijlen en messen, sieraden en zwaarden; sommige dingen blijven nu eenmaal beter bewaard dan andere; steen en metaal beter dan hout en stof. Sensationele dingen zitten erbij, bijvoorbeeld de enorme schedel van een oeros waar de stenen bijl waarmee hij ongeveer 5.000 jaar geleden gedood werd nog in zijn voorhoofd steekt. Volgens het bijschrift gebeurde dat niet in de eerste plaats om hem op te eten. „Oerossen vormden een bedreiging voor de gedomesticeerde koeien van boeren, omdat jaren van zorgvuldig fokken tenietgedaan konden worden door één wilde stier.” Wat de reden ook was, de macht van zo’n stenen bijl, waarvan de talloze bewaard gebleven exemplaren meestal tam in een vitrine worden getoond, wordt door dit ensemble duidelijk gedemonstreerd. De oeros is reeds lang uitgeroeid.

Medicijntas

Het zijn vaak wapens die overblijven. Uit de aard der zaak van hard materiaal gemaakt, om te doden en te heersen, over mens en dier. Volgens de Amerikaanse schrijfster Ursula K. Le Guin heeft jagen ons ook het verhaal en de held opgeleverd. In The Carrier Bag Theory of Fiction, een essay uit de jaren tachtig dat onlangs is heruitgegeven, schrijft ze: „Zo lang cultuur werd uitgelegd als voortkomend uit en voortbordurend op het gebruik van lange, harde objecten, dacht ik nooit dat ik er deel van uitmaakte of deel van wilde uitmaken.” Le Guin stelt in haar korte essay een ander geschiedverhaal voor, niet gebaseerd op wapens maar op dat wat juist verzamelaars nodig hebben: „Een blad een pompoen een schelp een net een tas een doek een zak een fles een doos een pot.” Voor haar zouden ook de verhalen die we over het verleden vertellen meer als een tas moeten gelden. Een roman is voor haar een medicijntas, „waar dingen in zitten die een speciale relatie hebben met elkaar en met mensen”.

De Italiaanse curator Cecilia Alemani noemt Carrier Bag als een van de inspiratiebronnen voor de centrale tentoonstelling op de aanstaande Biënnale van Venetië, The Milk of Dreams.

Iets van Le Guins manier van kijken is ook doorgesijpeld in de tentoonstelling in het British Museum. Al geeft de vorm van gevonden keramiek al sinds jaar en dag aan oude culturen een naam: trechterbekercultuur, bandkeramische cultuur, in het geval van Stonehenge gegroefd aardewerk, klokbekercultuur en touwbekercultuur. Zo’n naam leek een noodnaam, vooral een teken dat er over zo’n cultuur weinig bekend was, zoals onbekende makers van middeleeuwse schilderijen de meester van Flemalle of Alkmaar of Van de Vederwolken of De Spraakzame Handen werden genoemd. Nu zou het voor aardewerk meer dan een noodnaam kunnen zijn. Een goede naam.

Hemelschijf

Op de tentoonstelling staat in ieder geval een grote bronzen ketel uit de tijd dat Stonehenge al niet meer in gebruik was, gedateerd 800-600 v. Chr., die herhaalde malen gerepareerd is. Hij kon 70 liter voedsel bevatten. Een groot feest? Van een eerder feest zijn alleen potscherven en voedselresten overgebleven: in Coneybury, vlak bij Stonehenge, zijn de resten gevonden van een nog veel groter feest dat hier in plaatsgehad moet hebben. De botten van zowel herten als koeien doen vermoeden dat hier een maaltijd werd gedeeld door een groep jagers-verzamelaars en een groep boeren, die hier in elkaars nabijheid leefden. Of in elkaar veranderden? Was het onderscheid niet zo scherp en vertelt de geschiedenis niet zo’n lineair verhaal?

Hemelschijf Stonehenge English Heritage

In de recente bestseller The Dawn of Everything. A New History of Humanity, waarvan deze donderdag de Nederlandse vertaling verschijnt, schrijven antropoloog David Graeber en archeoloog David Wengrow dat de bouwers van Stonehenge en andere monumenten geen boeren waren, althans niet meer. Ze hadden het wel even geprobeerd, dat zaaien en oogsten, maar kozen toch liever voor verzamelen (vooral van hazelnoten). Dieren houden bleven ze wel doen. Volgens de auteurs was de maatschappij in de prehistorie veel minder rigide dan later: groepen mensen kozen nu eens voor de ene vorm van organiseren en dan weer voor de andere; dezelfde groep kon de ene helft van het jaar boer zijn en de andere helft verzamelaar. Of iets daartussenin. Waarna de schrijvers de vraag stellen: „Als de mens in het grootste deel van zijn geschiedenis soepel heen en weer is geswitcht tussen verschillende maatschappelijke arrangementen, waarbij hiërarchieën regelmatig werden opgebouwd en weer afgebroken, zou de echte vraag misschien moeten luiden: ‘Hoe zijn we zo vast komen te zitten?’”

Graeber en Wengrow schrijven ook over het idool van Sjigir, een soort houten totempaal gevonden in de Oeral en waarschijnlijk 10.000 jaar oud. Er moeten veel meer van dit soort houten beelden gemaakt zijn, maar dit is de enige die bewaard is gebleven. Hout vergaat. Dat kun je van Stonehenge niet zeggen, dat is ontegenzeggelijk van steen; gebouwd en herbouwd in de steentijd, (zeven of meer versies tussen 3100 en 1600 v Chr.). De cirkel zou gebouwd zijn om de kortste en de langste dag waar te nemen. Kennis over die dagen en hoe ze te voorspellen, zou vooral voor boeren van belang zijn geweest, want iets onthullen over wanneer te zaaien en te oogsten. Kennis die niet per se in steen hoeft te worden vastgelegd.

Op de tentoonstelling is ook de spectaculaire hemelschijf van Nebra te zien, waarschijnlijk 18 eeuwen oud, die in 1999 door schatzoekers illegaal werd opgegraven in Duitsland. De kleine schijf is een brons met gouden verbeelding van de nachtelijke hemel waarmee ook iets over de seizoenen gezegd wordt. Het is een fantastisch, schitterend ding, nog mooier omdat het zwart in de loop der eeuwen intens naar groen is verkleurd, dat draagbaar dezelfde soort kennis als de cirkel in Stonehenge bevat. Misschien was die kennis al spectaculair op zichzelf en stond die niet direct in verband met praktische zaken, zoals ze in Zuid-Amerika het wiel wel uitvonden, maar alleen gebruikten voor kinderspeelgoed.

En dan zijn we nu eindelijk bij het ding der dingen aangekomen, een ding zo groot dat het geen ding genoemd meer wordt: Stonehenge, uit de aard der zaak niet op de tentoonstelling te zien, maar wel voor iedereen die richting Bath over de A303 rijdt. (Er zijn plannen om van die weg een tunnel te maken, maar archeologen zijn daar tegen wegens het risico dat er bij de aanleg dingen verloren gaan). Of nee, eerst nog: de resten van een houten cirkel, ‘Seahenge’, die als ruïne op de tentoonstelling is te zien. Dit monument kwam in 1988 boven water in Norfolk (het is opmerkelijk hoe recent vele vondsten op de tentoonstelling zijn gedaan). De forse stammen van eikenhout, nu pokdalige paaltjes, waren zo geplaatst dat de schors aan de buitenkant zat. Binnen de cirkel moet het zijn geweest alsof je in een gigantische eik stond. In het midden staat nog een omgekeerde eik, waarvan de wortels naar de hemel wijzen. Het museum zegt, een beetje plechtig: „Omkering van de alledaagse wereld creëerde een spectaculaire aanblik binnen de geheime grenzen van de cirkel, wellicht om aanbidders dichter bij de bovennatuurlijke wereld te brengen.” Lezing van Le Guin, Graeber en Wengrow maken speelsere interpretaties denkbaar.

Andre Pattenden Stonehenge English Heritage Seahenge

Foto Wendy George

Misschien was het geen traditie om het zo te doen, misschien hoefde het niet altijd precies hetzelfde, misschien betekende het niet veel, maar was het een aardige variatie op een thema.

Graeber en Wengrow benadrukken dat de prehistorische cirkels, van hout en van steen, vaak niet lang in dezelfde vorm bestonden, maar werden afgebroken en een beetje anders weer opgebouwd. Alsof de stammen en de stenen suikerklontjes waren. Kaartenhuizen. Nou ja, zandkastelen. Nog steeds een anachronisme? Kiezels dan.

Dat waren de stenen van Stonehenge in ieder geval voor de reuzen die volgens de Middeleeuwse kroniekschrijver Geoffrey van Monmouth het monument hadden gebouwd. Ze zouden het uit Ierland hebben meegenomen en in Engeland hebben herplaatst. De ‘dans van de reuzen’ was de bijnaam van Stonehenge, zichtbaar op een miniatuur in een veertiende-eeuws manuscript. Iets van dat oude verhaal lijkt nu toch met de werkelijkheid te kloppen. Een deel van de stenen van een versie van Stonehenge, de zogenaamde bluestones, komen helemaal uit Wales, helemaal ja, want die 180 mijl loop je in 32 uur volgens Google Maps. De stenen werden waarschijnlijk voortgetrokken op sleeën. Of kwamen ze met de boot? Hoe het ook zij, de Britse archeoloog Mike Parker Pearson denkt nu de exacte vindplaats van de stenen te hebben gevonden, tussen hazelnootschillen. Sterker nog, volgens Pearson stonden ze ook in Wales, bij Waun Mawn, al in een cirkel en is dus het hele monument verplaatst. Stonehenge is tweedehands.

Stonehenge English Heritage

Het is ontroerend dat zo’n oude legende een kern van waarheid lijkt te bevatten. Terug naar Ursula K. Le Guin, die in oude, veronachtzaamde verhalen redding ziet: „People have been telling this life story for ages, in all sort of words and ways. Myth of creation and transformation, trickster stories, folktales, jokes, novels…”

Tweedehands

Er is nog meer tweedehandsheid in Stonehenge. Of beter, hergebruik. Voor de horizontale stukken steen die boven op de grote Sarsen stenen liggen, werden klassieke houtbewerkingsverbindingen gebruikt. Als je dat eenmaal ziet, vallen op de tentoonstelling in het British Museum ook allerlei imitatie en hergebruik op. Uit Scandinavië, waar koper en tin schaars waren, zijn bijvoorbeeld dolken van vuursteen te zien, die in alles op metalen dolken lijken. Zelfs de steekjes van de leren foedralen waarin de dolken werden opgeborgen zijn op de vuursteen nagemaakt. Zo blijft alles deel van een keten, is een auto nog een koets, een fluit een bot, een trompet een schelp. In Japan lieten de eerste pottenbakkers hun eerste potten op rieten manden lijken.

In de Ilias, heldenverhaal bij uitstek, vertelt Homerus in boek 6 over blaadjes, dankzij het iepenblad ook geciteerd in de Britse krant The Guardian:

Als generaties van bladeren zijn generaties van mensen.

Bladeren worden door de wind verstrooid op de aarde,

Maar in de lente zal het bos nieuwe bladeren krijgen,

Zo volgen ook bij de mensen de generaties elkaar op

(vertaling Imme Dros)

Hoeveel generaties zijn wij na de makers van Stonehenge? 180, zegt internet. Ik kan me er geen voorstelling van maken. Een dag na de expositie ga ik naar Stonehenge. Eindelijk. Ik zie de zware stenen, ik denk: ze zijn zwaar. Oud. Originaliteit is ver weg, misschien niet eens gepast, als we vooral willen denken aan wat mensen gemeen hebben, niet wat ze scheidt. Verhalen helpen niet. Le Guin gaat in haar boek kort door de bocht van Kaïn en Abel naar Nagasaki en Vietnam. Voor en na de jaren tachtig is de lijst even eindeloos: Hitler, Holocaust, slavernij, kolonialisme uit het verleden, nu de oorlog in Oekraïne, Syrië, Jemen. Welke tassen met wat gevuld kun je daar in hemelsnaam tegenoverstellen?

Het waait hard. Ik haal mijn bril uit mijn tas om de dans van de reuzen beter te kunnen zien. Bezoekers mogen niet tussen de stenen door lopen (wel als je meer geld betaalt). Met mijn bril komt een plastic tasje mee, ook een carrier bag, waar een reep in heeft gezeten (hazelnoten, melk en chocola), flinterdun, bijna doorschijnend, gemaakt van ooit tot aardolie geperste planten, best een wapenfeit, en een cliché sinds er een door de film American Beauty (Sam Mendes, 1999) dwarrelde. Nu is plastic vooral een vervuiler. De wind neemt ook deze draagtas mee.