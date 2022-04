Poepdichtheid is een drama, Nederland moet iets doen

Als u met het mooie voorjaarsweer de laatste dagen een wandeling of fietstocht gemaakt heeft in het landelijke gebied, heeft u het vast geroken. Nee, niet de frisse, prille lentelucht. De penetrante stank van aangelengde winterse koeien-uitwerpselen.

Kaat Biesemans-Hoogewijs is voedselboswachter.

Een bijzonder tafereel trof mij tijdens mijn ochtendwandeling een paar dagen geleden. Een dame met hond kwam mij tegemoet. Hond poepte, dame haalde zakje tevoorschijn en verwijderde vakkundig de poep van de hond uit de berm. Aan de andere kant van de rivier reed een trekker rondjes, met een grote poepvoorraad baantjes trekkend door het weiland. Hier klopte iets niet.

Elke hondenbezitter wordt, overigens terecht, gedwongen om de poep van zijn huisdier op te ruimen en in een afvalbak te deponeren. Voor ons, Nederlanders, geldt een gelijksoortige opruimplicht. Elk huishouden dat aangesloten is op het rioolnet – gelukkig is dat bij de overgrote meerderheid van de Nederlandse huishoudens het geval – betaalt rioolrechten. Een soort belasting om je poep te mogen lozen in het riool. Een veehouder daarentegen krijgt gratis fosfaatrechten, een eufemistische benaming voor het aantal kilo’s dierlijke mest dat hij kosteloos mag uitrijden over het land. Als hij bovendien boekhoudkundig handig is, kan hij (een deel van) zijn fosfaatrechten doorverkopen. De prijs van deze – door de overheid verstrekte – fosfaatrechten wordt bepaald door vraag en aanbod.

Onmisbare levensbron

Voor alle duidelijkheid, er is niks mis met dierlijke mest an sich. Dierlijke uitwerpselen zijn al miljoenen jaren een belangrijk onderdeel van de natuurlijke kringloop. Poep wordt eerst grotendeels bovengronds afgebroken en daarna langzaam in de bodem verwerkt. Poep is een indrukwekkende en onmisbare bron van leven voor vele verschillende organismen. Het probleem is echter dat de drijfmestinjectie van tegenwoordig nog weinig overeenkomsten vertoont met de verwerking van een natuurlijk hoopje poep.

Lees ook dit Twistgesprek: Moet de veehouderij in Nederland inkrimpen?

Ten eerste is drijfmest een mengsel van poep en plas, vloeibare poep dus. Die aangelengde smurrie zorgt voor de indringende onaangename geur. Droge poep heeft een veel neutralere geur. Bovendien stoot die waterige combinatie extra methaangas (broeikasgas) en ammoniak (stikstofhoudend) uit.

Ten tweede wordt onze bodem met drijfmestinjectie ernstig mishandeld: platgedrukt door een zware trekker, opengereten door een log aanhangsel en vervolgens volgespoten met stinkende smurrie. Alle boven- en ondergrondse organismen die samenwerken bij het afbreken en verteren van poep worden door deze onnatuurlijke uitspreiding buiten spel gezet. Saillant detail: de hele drijfmestinjectie is voorgeschreven door de Nederlandse overheid. Onze overheid draagt veehouders op om onze bodem, ons natuurlijk landbouwkapitaal, systematisch naar de verdoemenis te helpen.

Voor alle duidelijkheid, er is niks mis met dierlijke mest an sich

Ten derde, het is gewoon veel te veel poep voor ons kleine land. Nederland produceert 75 miljard kilo dierlijke mest per jaar: 60 miljard kilo van melk- en vleeskoeien, 10 miljard kilo van varkens. De laatste 5 miljard kilo poep komt van pluim- en overig vee. Daarbovenop komt de gezamenlijke poep van 17 miljoen Nederlandse inwoners: een slordige 5 miljard kilo. Over het poepvolume van nog eens 35 miljoen huisdieren zijn geen betrouwbare gegevens te vinden. Ter concretisering, 80 miljard kilo, dat is 4.705 kilo per inwoner, 47 stevig gevulde kruiwagens poep per persoon per jaar. Dat maakt Nederland niet alleen het dichtstbevolkte, maar ook het dichtstbepoepte land ter wereld, een twijfelachtige eer.

Vervuiler betaalt

De oplossingen voor dit onwelriekende poepbeleid? Ze zijn al vaker geopperd en bepaald geen hogere wiskunde.

Onze overheid draagt veehouders op om onze bodem systematisch naar de verdoemenis te helpen

Eén, afschaffen van (het gesjoemel met) fosfaatrechten. De vervuiler betaalt, ook in de veehouderij. Twee, alle drijfmestinjectie-praktijken per direct stoppen. Het bodemleven staat immers op het spel. Drie, de Nederlandse veestapel inkrimpen. Een kleinere veestapel is een belangrijke maatregel om onze stikstofuitstoot drastisch te verminderen. Vier, overstappen op een meer natuurlijke begrazing, waarbij de kuddegrootte wordt bepaald door de draagkracht van een gebied: het hele jaar door beschikbaarheid van voedsel en water. Natuurlijke begrazing geeft dieren de leefruimte die ze nodig hebben en ons landschap de veerkracht om weer (meer) biodiversiteit op te bouwen.

Vijf, een aanzienlijk deel van de huidige graslanden benutten om plantaardige eiwitrijke gewassen te verbouwen zoals noten, lupinen, bonen, peulvruchten, haver. Zes, voor de consumenten onder ons, het dagelijks menu aanpassen: minder vlees en minder dierlijke zuivel, meer plantaardige alternatieven. En zeven, belangrijkst van al, afscheid nemen van de megalomane idée fixe dat de Nederlandse landbouw de wereld moet voeden, want dat is de achterliggende misvatting. De nervositeit en onrust over de graan- en zonnebloemoogsten die de oorlog in Oekraïne veroorzaakt, maken eens te meer pijnlijk duidelijk dat de globalisering van de landbouw naast de biodiversiteit ook – oh paradox – de lokale voedselveiligheid overal ter wereld ernstig bedreigt.