‘Onrecht in het MH17-proces ligt op de loer’, zegt de advocaat van de Russische verdachte

Aan het slot van het pleidooi citeerde advocaat Sabine ten Doesschate uit een column van Toine Heijmans uit de Volkskrant over het MH17-proces. „Iedereen weet wie de schuldige is”, schreef Heijmans, „maar zo werkt het recht niet.”

Dat was nou precies wat er mis is aan de rechtsgang rond het MH17-proces, fulmineerde Ten Doesschate. Iedereen denkt alle antwoorden al te hebben: de pers, de publieke opinie, het Openbaar Ministerie en premier Mark Rutte.

Zo eenvoudig liggen de juridische zaken niet in het MH17-proces, zo stelde Ten Doesschate. Ze somde op: Lucia de Berk, Cees Borsboom, Wilco Viets en Herman Dubois, Ina Post. Allemaal onschuldig, maar wel veroordeeld. „Iedereen wist het zeker. En toch was het niet zo”, zei de advocaat.

Afgelopen december eiste het OM levenslange gevangenisstraf tegen drie Russische en één Oekraïense verdachte voor hun vermeende betrokkenheid bij het neerhalen van de Boeing 777 van Malaysia Airlines in 2014.

Gezien het leed dat de vliegramp veroorzaakte (298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders kwamen daarbij om), heeft iedereen behoefte aan duidelijkheid, zei Ten Doesschate: „Het is onrustig om daaraan te twijfelen.”

Laatste oproep

Toch deed de advocaat een laatste oproep dat wél te doen: aan pers en publieke opinie, maar vooral ook aan de rechtbank. „Wanneer bijna iedereen het al zeker denkt te weten, ligt onrecht op de loer.”

Dat is lastig, zo realiseren de advocaten van verdachte Oleg Poelatov zich, nu Rusland Oekraïense steden bombardeert en er in vier weken tijd al meerdere MH17’s aan burgerslachtoffers zijn gevallen. Bij het begin van hun pleidooi op 7 maart ging Ten Doesschate uitgebreid in op de achtergrond waartegen het MH17-proces plaatsvindt. Juist nu staat de rechtsstaat – en dus een eerlijk proces – voorop, zei ze toen.

Mijn cliënt is hoe dan ook niet degene die op de knop heeft gedrukt Sabine ten Doesschate advocaat Russische verdachte Oleg Poelatov

In tien zittingsdagen hebben Ten Doesschate en haar collega Boudewijn van Eijck geprobeerd uiteen te zetten waarom er gegronde twijfel zou moeten zijn aan wat bijna iedereen inmiddels beschouwt als feiten: dat toestel MH17 is neergeschoten met een Boek-raket, en dat die raket werd aangevoerd vanuit Rusland.

Niet onverdachte bron

Daarbij weerspraken de advocaten niet alleen het OM, maar óók de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Ze deden dit bovendien met argumenten uit een niet onverdachte bron: het Russische ministerie van Defensie en defensiebedrijf Almaz Antey, dat in handen is van de Russische overheid.

Zo stonden Ten Doesschate en Van Eijck uitgebreid stil bij verschillende onderzoeken die Almaz Antey – ongevraagd – deed naar de mogelijke afvuurlocatie van de Boek-raket. Volgens Almaz Antey is dat niet het landbouwveld bij Pervomajski dat het OM aanwijst.

Volgens het Russische ministerie van Defensie kunnen serienummers op raketonderdelen die zijn teruggevonden op de crashstite worden gekoppeld aan een raket die in 1986 is geleverd aan een legerondeel in de Oekraïense Sovjetrepubliek, die na 1991 deel uitmaakte van het arsenaal van de Oekraïense strijdkrachten.

Volgens de advocaten is er gegronde twijfel over het type raket waarmee MH17 is neergeschoten en kan niet worden uitgesloten dat het een Oekraïense Boek was. Mocht het wél een Russische raket zijn geweest, dan kan Poelatov dit moeilijk worden aangerekend, volgens de advocaten. „Cliënt is hoe dan ook niet degene die op de knop heeft gedrukt.”