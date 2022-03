Onder de douche met Jos en Julie

Ik ga elke zaterdag met Peter en Mieke onder de douche. Op zondag stap ik eronder met Menno, daarna blijf ik soms nog even met Jos en Julie. Doordeweeks met Astrid, als ik wat later kan opstaan wel eens met Ghislaine. Mijn vriendin weet ervan, ze kan het duidelijk horen.

Ik douche elke dag met Radio 1, dankzij een draadloze doucheradio. Dit is geen reclame voor mijn ordinaire verslaving aan nieuwsradio, wél een ode aan een magisch bluetooth-apparaatje van een tientje, niet veel groter dan een krentenbol, dat ik al jaren voor lief neem.

Het heeft namelijk iets geruststellends om pandemieën, aardbevingen, militaire coups en escalerende oorlogen als een spons in je op te nemen terwijl je shampoo uit je haar masseert. Alsof je er de realiteit heel even mee kunt terug- en vooruitspoelen. Met warm water stromend over dichte oogleden kun je de actualiteit opnemen, en parkeren. Gezeik spoelt als vanzelf weg.

Je levert wel iets in: douchegedachtes, berucht vanwege hun diepgaande maar vluchtige aard. Die mis ik terwijl ik sta te luisteren naar Henk uit Sliedrecht die in vraag vier alsnog de Nieuwsquiz verprutst. Maar een douchegedachte hoeft niet per se dáár te ontstaan. Er moet ook nog worden afgewassen en naar de supermarkt gelopen. Het idee voor dit stukje is mij immers ook een keer ingevallen.

Natuurlijk zijn er duurdere hightech doucheoplossingen, met ingebouwde touchscreens en een aansluiting op het lichtnet, maar je moet je ook nog wassen. Mijn doucheradio is nu juist zo mooi in al z’n eenvoud. Het volmaakte cadeau voor elke verjaardag, Kerst, Sinterklaas, Pasen en traditionele overgangsrite dus? Nee. Hou ’m voor jezelf, je verdient het.