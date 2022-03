Omstreden plannen voor verbreding A27 bij Ameliswaard toch voortgezet

Het proces om de A27 bij het Utrechtse Amelisweerd te verbreden gaat voorlopig toch door. Dat laat minister Mark Harbers (Infrastructuur, VVD) woensdag weten in een brief aan de Tweede Kamer. Het ministerie had de besluitvorming op pauze gezet, zodat regionale partijen met alternatieven konden komen om het fileprobleem op te lossen. Diens suggesties voldoen volgens Harbers echter niet aan de eisen voor onder meer verkeersveiligheid.

De plannen voor de snelwegverbreding zorgen al decennia voor protesten, zowel maatschappelijk als vanuit de lokale politiek, omdat voor de uitvoering honderden bomen uit een historisch bos zouden moeten worden gekapt. De nieuwe coalitie twijfelde over de verbreding van de A27 en bedacht dat wanneer de bereikbaarheid op een andere manier kan worden verbeterd - zoals met het openbaar vervoer - het de gewraakte snelwegverbreding schrapt.

Nu zet de coalitie de plannen toch door, omdat het niet wil dat de huidige fileproblematiek nog groter wordt. Het ministerie moet wel de stikstofberekeningen aanpassen en de Raad van State moet nog beoordelen of het project door kan gaan. Volgens Harbers zal „de schop daarom niet direct de grond in gaan”.

‘Uitermate verbaasd’

De regionale besturen willen een snelheidsverlaging bij Amelisweerd, omdat verbreding volgens hen dan niet nodig is. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma (PvdA) was eerder „ontzettend blij” dat de optie voor alternatieven in het regeerakkoord staat. Nu laat ze weten dat zij en de provincie Utrecht in de kamerbrief van Harbers nog steeds de lijn van het regeerakkoord zien: een alternatief plan.

De actiegroep De Vrienden van Amelisweerd is „uitermate verbaasd” over het besluit om de snelwegverbreding door te zetten, schrijft persbureau ANP. Volgens voorzitter Jan Korff de Gidts zijn natuurbeschermers, gemeente en provincie „druk bezig” met een alternatief plan. Korff de Gidts begrijpt daarnaast niet dat „het ministerie over het regeerakkoord van het kabinet heen gaat”.