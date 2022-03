‘Oma verkocht haar juwelen en ging kamers verhuren’

‘Tot mijn achtste woonde ik met mijn opa en oma van moederskant in Magelang, in Midden-Java. Mijn grootvader was notaris. De hele familie was Blanda-Indo, Nederlands-Indisch, daarom konden we in de oorlog buiten het kamp blijven, maar dat was later. Mijn moeder overleed twintig dagen na mijn geboorte. Zij was toen 19 jaar. Mijn vader was 23. Hij is toen als militair van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) uitgezonden naar Timor.

Over deze serie In 1945 capituleerde Japan. In de kolonie Nederlands-Indië werd de Republiek Indonesië uitgeroepen. Na een bijna vijf jaar durende oorlog droeg Nederland de soevereiniteit over.

Hem zag ik voor het eerst toen ik vijf jaar oud was en hij me meenam naar Nederland omdat hij verlof had. Mijn kindermeisje, baboe Leh, ging ook mee, zij was als een tweede moeder voor mij. Ik weet nog hoe boos ik was toen mijn Nederlandse oma haar niet wilde binnenlaten. „Dat zwarte mens komt er niet in”, had ze gezegd.

Diponegoro

In Magelang woonden we in de buurt van de resident. Ik kwam daar vaak want zijn dochter was mijn vriendin. Het was een prachtig gelegen villa met aan de voorzijde twee kamertjes. En in een van die kamers had prins Diponegoro, de opstandelingenleider uit de Java-oorlog ongeveer een eeuw eerder, gevangen gezeten. Die kamer van Diponegoro mocht niet gebruikt worden. Zijn geest was daar nog, dus die kamer was omringd met mystiek. Daarom vond ik het zo bijzonder toen ik later, in 1980, met mijn man daar weer wilde de kijken en van de wacht zó naar binnen mocht. Dat heeft me wel aangegrepen.

Het begin van de oorlog, op 8 december 1941, herinner ik me heel goed. De gouverneur-generaal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer hield een toespraak op de radio. Ik weet nog dat ik het raar vond dat hij niet ook in het Maleis sprak, want al die Indonesiërs – inlanders zeiden we toen – zouden toch ook in die oorlog terechtkomen?

Schoolgebouwen werden bordelen voor de Japanners. Toen ik zo’n 15 of 16 jaar was, heb ik uit nieuwsgierigheid wel eens over de omheining gekeken

We woonden intussen in Bandoeng waar mijn oma naar toe was verhuisd nadat opa was overleden. Vanaf onze achtergalerij hadden we uitzicht op de vulkaan Tangkoeban Prahoe en op de Tijater-pas. Daar is heel hard gevochten tussen het KNIL en de Japanners. We konden het allemaal zien. Het was verschrikkelijk. Kort daarna heeft Nederlands-Indië zich overgegeven omdat de Japanners dreigden Bandoeng te bombarderen.

De oorlog en de bezetting heb ik bij mijn oma meegemaakt, buiten het kamp. Als je genoeg Indonesische voorouders had, werd je niet geïnterneerd. Er waren af en toe huiszoekingen. Een tante is toen bij ons gearresteerd. Op haar papieren stond wel dat ze Blanda-Indo was, maar ze had blond haar en blauwe ogen. Net de mensen op de Japanse plakkaten die waarschuwden voor vijandige elementen. Gelukkig heeft ze het wel overleefd.

Ondervoed

Eigenlijk ben ik vanaf eind 1941 niet meer naar school gegaan. Maar ik kreeg stiekem wel les van een overbuurvrouw in onze straat. Schoolgebouwen werden bordelen voor de Japanners. Toen ik zo’n 15 of 16 jaar was, heb ik uit nieuwsgierigheid wel eens over de omheining gekeken. Ik wist dat er ook Hollandse vrouwen waren. Gewoon omdat ze geen geld meer hadden.

Wij hadden ook niks. Het personeel was er niet meer, dus we moesten alles zelf doen. We leden geen honger maar ik raakten wel ondervoed. Mijn oma moest juwelen verkopen, en ging kamers verhuren. En er kwamen tantes bij ons wonen. Het was propvol, net als in het kamp, alleen hadden wij wel meer vrijheid. Toen in onze straat Indonesische buren op 17 augustus 1945 rood-witte vlaggen hesen, wisten we dat Japan was verslagen. Voor ons brak een gevaarlijke tijd aan van de Bersiap, de tijd dat bendes gewapende jongeren vreselijk huishielden onder Europeanen en iedereen die hen steunde. Een oom van mij is ook door hen vermoord in Buitenzorg.

Je kunt het niet overbrengen hoe je in oorlogstijd bent. Je wordt een heel ander mens. Aan de ene kant is er veel angst maar toch ook verontwaardiging en haat. Je wordt ook erg snel volwassen. Tijd voor puberteit is er niet. Dat tekent je.

Mijn vader zag ik pas na de oorlog terug. In 1947 stuurde hij me naar Nederland om mijn HBS af te maken. Ik had toen helemaal niet door dat het een definitief afscheid was. Maar mijn hart is daar. Dat blijft zo.’