Oekraïne zou onder vredesplan neutrale staat worden

Oekraïne heeft Rusland een tien-puntenplan voor vrede voorgelegd dat er in essentie op neerkomt dat Oekraïne een neutrale staat wordt, wier veiligheid per verdrag door een consortium van staten wordt gegarandeerd. Over de status en de omvang van de separatistische gebieden Donetsk en Loehansk wil Oekraïne geen concessies doen, maar er kan vijftien jaar over onderhandeld worden.

Russische onderhandelaars namen de Oekraïense eisen in ontvangst tijdens besprekingen in Istanbul. Na afloop van het beraad waren beide delegaties behoedzaam optimistisch. Rusland zei de beschietingen van Kiev drastisch te zullen verminderen, om het „wederzijds vertrouwen te vergroten”.

Terwijl de beurzen opveerden, waarschuwden westerse leiders dat op het slagveld nog geen enkele aanwijzing was gezien die duidt op een serieuze wil tot vrede of een staakt-het-vuren. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken waarschuwde dat het heel goed een afleidingsmanoeuvre kon zijn, president Biden zei dat hij eerst feiten op de grond wilde zien. Rusland had eerder al laten weten zich te zullen concentreren op de Donbas. Oekraïne meldde dat er inderdaad Russische militairen werden weggehaald uit het noorden om te worden ingezet in het zuiden.

Humanitaire corridor

De Franse president Macron pleitte dinsdag bij president Poetin voor een humanitaire corridor waarlangs burgers uit het al dagen belegerde Marioepol geëvacueerd kunnen worden. Poetin zei, aldus het Elysée, dat hij erover zou nadenken. In de loop van dinsdagmiddag meldde Kiev dat bij een aanval op een regionaal bestuurscentrum in de haven van Mykolajiv zeker twaalf mensen zijn omgekomen.

Vijf westerse regeringsleiders spraken tijdens een telefoongesprek af dat westerse sancties onverminderd van kracht blijven en beloofden als één front te blijven opereren.

Het tienpunten-plan kwam dinsdagavond naar buiten via de Russischtalige nieuwsdienst Medusa. De voorstellen komen overeen met een samenvatting van de eisen die Rusland met journalisten deelde. In de Oekraïense toekomstvisie staat een neutraal Oekraïne centraal dat dus geen aansluiting zoekt bij de NAVO, geen buitenlandse militairen op zijn grondgebied toelaat en geen kernwapens zal ontwikkelen.

De veiligheid van een neutraal Oekraïne wordt gegarandeerd door een aantal landen, waaronder Rusland, het Verenigd Koninkrijk, China, de Verenigde Staten, Frankrijk, Turkije, Duitsland, Canada, Italië, Polen en Israël. Een aantal westerse landen heeft al toegezegd als garantiemacht op te willen treden. Als Oekraïne wordt aangevallen, moeten de mogendheden het land binnen drie dagen te hulp schieten. Oekraïne heeft op basis van het VN-Verdrag het recht tot zelfverdediging. De Europese landen moeten zich verplichten Oekraïne de Europese Unie binnen te loodsen.

De garantie zouden niet gelden voor de Krim, Sebastopol en een deel van de Donbas. Oekraïne wil een eventueel akkoord in een referendum voorleggen en uiteindelijk kan alleen bij een ontmoeting tussen de presidenten Zelensky en Poetin een definitief akkoord worden getekend.