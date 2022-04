Miljoenenstad Shanghai voor het eerst in lockdown

De grootste stad van China is afgelopen maandag een lockdown in twee fasen ingegaan: eerst gaat het oostelijke deel op slot, daarna het westelijke. Het is voor het eerst sinds het uitbreken van de pandemie dat de stad, die ruim 26 miljoen inwoners telt, in een volledige lockdown gaat. Op Chinese media klinken steeds vaker kritische stemmen over het nut van het Chinese zero-covid beleid.