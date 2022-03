MeToo in toptennis

Drie jaar cel geëist bij de rechtbank van Antwerpen tegen de Belgische multidisciplinaire kunstenaar Jan Fabre, las ik in een onthutsend rechtbankverslag van Ariejan Korteweg in de Volkskrant. De onderzoeksrechter sprak van een angstcultuur en „een werkelijk oneindige reeks klachten” over vernederingen, pesterijen en (seksuele) misdragingen. Het was op dit gebied het ernstigste dossier dat ze ooit had doorgenomen. Fabre, die niet op de zitting aanwezig was, zou voortdurend zijn machtspositie als leider van zijn gezelschap hebben gebruikt om seks af te dwingen bij vooral nieuwe danseressen.

Ik moest meteen denken aan een andere #MeToo-zaak waarover The New York Times vorige week berichtte. De verschillen zijn groot, maar er is ook een interessante overeenkomst. Het speelt zich af in een heel andere wereld, die van het toptennis.

Kylie McKenzie was in 2018 als 19-jarige een grote belofte in het Amerikaanse tennis. De nationale bond betaalde haar trainingen door topcoach Anibal Aranda. Hij drong zich voortdurend aan haar op, was tijdens en na de trainingen handtastelijk. De bond liet haar klachten grondig onderzoeken en besloot Aranda te ontslaan. Er kwam geen strafvervolging omdat Justitie de bewijzen niet voldoende vond. Onbevredigend voor McKenzie omdat uit het onderzoek óók was gebleken dat Aranda een employee van de bond vijf jaar eerder seksueel had misbruikt.

Net als die danseressen van Fabre was McKenzie zeer afhankelijk van haar coach. Het hing van zijn instemming af of de bond met haar wilde doorgaan.

Ik herinner me ook een interview in The Guardian, vijf jaar geleden, met Judy Murray, de moeder van Wimbledon-winnaar Andy, die speelsters opriep om seksueel wangedrag te melden. Iedereen in het tenniscircuit kan voorbeelden noemen, vertelde ze. Het ging haar vooral om jonge, onervaren speelsters die zich vaak eenzaam voelen op hun buitenlandse reizen en gemakkelijk in de ban van hun coach raken.

„Er is maar één persoon nodig om deze kwestie aan de orde te stellen”, meende Judy Murray. Dat is in het toptennis niet vaak gebeurd. Er was de opzienbarende zedenzaak van de Chinese tennister Peng Shuai, maar de dader, een Chinese vicepremier, was niet afkomstig uit het tennismilieu.

Toch bleek al in 1993 uit het boek Ladies of the Court (inmiddels herdrukt) van Michael Mewshaw dat zich in de tenniswereld onoorbare praktijken rond speelsters afspeelden: van mishandeling door vaders (Mary Pierce, Jelena Dokic) tot seksueel misbruik door veel oudere coaches. De bonden ontkenden dat gedrag niet, aldus Mewshaw, maar ze rationaliseerden het door het te vergelijken met de hoogleraar-student-relatie.

Een van de beruchtste coaches was Bob Hewitt, een geweldige dubbelspeler die in de vorige eeuw tal van grandslamtoernooien won. Hewitt, een tot Zuid-Afrikaan genaturaliseerde Australiër, vergreep zich als coach aan allerlei meisjes, van wie de jongste tien jaar was. Hij werd in 2015 in Zuid-Afrika wegens verkrachting tot zes jaar gevangenis veroordeeld.

Bob Hewitt! Ik heb hem vaak zien spelen, hij was op de baan een olijke baas. Met Billie Jean King won hij in 1970 het gemengd dubbelspel van Roland Garros. „Ik ben erg geschokt”, zei ze toen ze van zijn misdaden hoorde. Wie niet?