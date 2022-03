Machinegeweer ingeruild voor bokshandschoenen

Burgemeester van Kiev Vitaly Klitsjko (50), de man die net als zijn broer Vladimir een glorieus boksverleden bij de zwaargewichten heeft, zien we regelmatig op tv. Of op foto’s, zoals bij een bezoek aan een plek in de hoofdstad van Oekraïne waar Russische raketten grote schade hebben aangericht. Vladimir Klitsjko (46) zag je in het begin van de oorlog nog wel eens in het gezelschap van zijn broer, zoals ze hun hele leven lang al zoveel mogelijk met elkaar optrekken. De jongste van de twee oud-wereldkampioenen in het zwaargewicht meldde zich bij de reservisten om zijn stad te verdedigen. In juni zou hij in de Verenigde Staten opgenomen worden in de International Boxing Hall of Fame, maar het is zeer de vraag of hij in het boksstadje Canastota in de staat New York te zien zal zijn in het gezelschap van andere laureaten als de Amerikaan Floyd Mayweather jr., de Nederlandse Lucia Rijker en Laila Ali, een dochter van ‘The Greatest’.

Er zijn nog twee vermaarde Oekraïense boksers die hun boksoutfit inruilden voor camouflagekleding, in dienst van het vaderland: de 35-jarige wereldkampioen zwaargewicht en oud-wereldkampioen cruisergewicht Oleksandr Oesyk en de één jaar jongere lichtgewicht Vasily Lomasjenko, oud-wereldkampioen in drie gewichtsklassen. Allebei linkshandig en olympisch kampioen, nog een overeenkomst met Vladimir Klitsjko.

Familiebezoek op de Krim

Oesyk (ongeslagen na negentien profgevechten, dertien zeges op knock-out) had voor de Russische invasie op 24 februari andere plannen. Dit voorjaar zou hij zijn wereldtitel verdedigen – zoals contractueel vastgelegd. Verrassend versloeg hij vorig jaar in Londen titelhouder Anthony Joshua, in een gevecht dat voor de Brit een lucratief tussendoortje had moeten zijn, in de aanloop naar het gevecht waar elke boksliefhebber al jaren naar uitkijkt: een confrontatie met zijn landgenoot Tyson Fury. Oesyk zette op 25 september 2021 een dikke streep door dat gedroomde duel.

Toen de oorlog in zijn vaderland uitbrak, was de Oekraïense wereldkampioen voor pr-werk in Londen. Rechtstreeks naar huis vliegen ging niet meer; hij vloog naar Warschau en reed daarna 500 kilometer naar Kiev, naar zijn Russische vrouw Kateryna en hun drie kinderen. Oesyk komt oorspronkelijk uit Simferopol, op de door Rusland in 2014 geannexeerde Krim, en bezocht daar tot voor kort ook nog regelmatig zijn familie. „De Krim behoort toe aan God”, zei Oesyk, een orthodoxe christen die na zijn overwinning op Joshua nadrukkelijk God bij het grootste succes uit zijn carrière betrok.

Oproep aan Poetin

Een paar dagen na het begin van de oorlog maakte Oesyk op Instagram bekend dat hij bij de Territorial Defense Force in Kiev tegen de Russen zou gaan vechten. Tegelijkertijd riep hij de Russische president Poetin op de oorlog onmiddellijk te beëindigen. Er verscheen een foto waarop hij in een zwart gevechtstenue met drie kameraden van zijn eenheid poseert, met een automatisch geweer. CNN had begin deze maand een interview met Oesyk, vanuit de kelder in zijn huis. „Het klinkt misschien sentimenteel”, zei hij, „maar mijn ziel behoort toe aan de Heer en mijn eer behoort toe aan mij land, en aan mijn familie. Dus er is geen angst, absoluut geen angst. Er is alleen maar verbazing – hoe is dit mogelijk in de 21ste eeuw.” Een nieuw titelgevecht was toen nog niet aan de orde. „Mijn land en mijn eer zijn belangrijker dan een kampioenschapsriem.”

In oorlogsomstandigheden bleef hij bokstrainingen doen, vertelde Oesyk aan CNN. Die hielpen hem rustig te blijven, en mentaal sterk. Hij probeerde ook zijn drie kinderen opgewekt te houden, en naar eigen zeggen ook andere mensen in zijn omgeving die paniekerig en zenuwachtig waren. Zoals tijdens het luchtalarm, in de schuilkelder.

Tatoeage

Deze maand was Oesyk ook te zien in het Amerikaanse tijdschrift The Ring, de ‘Bible of Boxing’. In een maandelijkse serie van de in New York woonachtige fotograaf Wojtek Urbanek, waarbij Thomas Hauser – auteur van de biografie Muhammad Ali: his Life and Times, uit 1991 – telkens een artikel schrijft. Urbanek vertelt daarin hoe hij Oesyk fotografeerde in de periferie van een boksschrijversdiner, nog voordat Rusland Oekraïne binnenviel, en dat hij vooral onder de indruk was van de manier waarop de bokser hem aankeek. Wat de lezer van The Ring het meeste opvalt, is de tatoeage op een van de foto’s bij het artikel. Op Oesyks massieve rechterarm staan de torens van een kerk afgebeeld – welke dat is, is niet duidelijk, wellicht in Kiev. De fotograaf concentreerde zich naar eigen zeggen zo op het gezicht van de bokser, dat hij vergat naar die tatoeage te vragen.

Vorige week werd bekend dat Oesyk naar het buitenland is vertrokken, na toestemming van de Oekraïense minister van Sport, om zich voor te bereiden op zijn rematch tegen Joshua – wellicht eind juni. Oekraïense mannen van 18 tot 60 jaar mogen hun land niet verlaten omdat ze beschikbaar moeten zijn voor het leger, maar voor Oesyk is een uitzondering gemaakt. Geen beter uithangbord voor Oekraïne dan de wereldkampioen in het zwaargewicht. In zijn eigen woorden, vorige week op Instagram: „Ik kan mijn land beter helpen in de ring dan met een machinegeweer.”

Ook Vasily Lomasjenko, de olympisch kampioen van Beijing (2008, vedergewicht) en Londen (2012, lichtgewicht), kreeg toestemming Oekraïne te verlaten, voor een gepland titelgevecht in Australië tegen wereldkampioen George Kambosos jr. In tegenstelling tot Oesyk koos Lomasjenko, wiens vader Anatoly ook de trainer is van de zwaargewicht uit Kiev, ervoor om gewapenderhand voor zijn land te blijven vechten. Lomasjenko woont met zijn gezin in de buurt van Los Angeles en reisde na het uitbreken van de oorlog met omwegen naar zijn geboorteland om te gaan vechten. Hij meldde zich in zijn geboorteplaats Bilhorod-Dnistrovskyi, een vestingstad net onder Odessa, bij de Zwarte Zee. Dat titelgevecht, zo liet Kamboso jr. onlangs weten, houdt Lomasjenko tegoed.