Kijk naar kunst en snap wat massamoord is

In krap twee minuten zet de Oekraïense cellist Denys Karachevtsev zijn antwoord neer op de verwoesting van Charkov door het Russische leger. Middenop een kruispunt in die stad, tussen de resten van gebombardeerde huizen, voert hij de prelude uit van Bachs Cellosuite no 5 in C mineur. Hij speelt het sober. Als een rouwklacht, en tegelijk als een teken van leven: we zijn er nog, en niemand krijgt de schoonheid klein. Wie dit kleine concert beluistert, wordt gevraagd dat leven en die schoonheid te bevestigen door te doneren voor humanitaire hulp.

In de speech waarmee de Oekraïense president Volodymyr Zelensky Europa land voor land bedankt voor of opjut tot steun, vermaant hij rechtstreeks zijn collega Viktor Orbán van Hongarije om Oekraïnes kant te kiezen en op zijn minst in te zien wat de Russen aanrichten. Politieke argumenten laat hij achterwege, hij komt met een krachtiger medicijn: hij verwijst naar een kunstproject in Boedapest dat de slachting van de Joden in de Tweede Wereldoorlog herdenkt via tientallen paren verkoperde schoenen en schoentjes, op een rij langs de oever van de Donau. „Alsjeblieft Viktor, ga naar de kade, kijk naar die schoenen” – snap via kunst wat massamoord betekent.

Intussen heeft de Oekraïense staatssecretaris voor cultuur kunstwerken in veiligheid laten brengen en standbeelden laten inpakken in beschermend materiaal, in een poging om cultureel erfgoed te behouden. Ze smeekt iedereen die er weet van heeft om niet bekend te maken om welke werken het gaat noch waar ze zijn, want ze vreest dat ze dan doelwit worden van de Russische troepen. Die vrees is terecht. Kunst en cultuur zijn een belangrijk mikpunt voor agressors. Al eeuwen hebben vijandige tirannen het doorslaggevende belang van kunst en cultuur in de smiezen, vandaar dat ze die vernietigen, verbieden, roven. En dat gaat over meer dan goud, het gaat over goed. Gedachtegoed, gevoelsgoed. Executeer een dichter en je ondergraaft de ziel van een volk, ook van de mensen die nooit een gedicht zullen lezen. Kunst en cultuur vormen het geheugen van een land, de ruggengraat van een identiteit, het reservoir van ’s lands eigenheid, verslag van ontwikkeling.

De macht van de kunst werkt twee kanten op. In het Amsterdamse Concertgebouw duik ik onder in een concert van de pianist Vital Stahievitsj. Hij is een Rus en allang in Nederland. Door de oorlog kan hij misschien nooit meer terug. Ja, Oekraïners hebben niets meer om naar terug te gaan, dat is verschrikkelijker. Maar wat helpt het om de ene ellende weg te strepen tegen de andere? Toch, zo’n Russisch concert, dat gaat blijkbaar niet zomaar. Stahievitsj komt achter de vleugel vandaan en vertelt met zachte stem over Sergej Rachmaninov. Hoeveel hij hield van Oekraïne, zijn rol in het muziekleven van Kiev. En dan speelt hij Rachmaninovs bekende prelude in cis klein. Hemels. Schoonheid is sterker dan een tiran.