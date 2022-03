Kamer moet kunnen bouwen op het woord van minister De Jonge

De lijst met vragen van de Tweede Kamer over het handelen van minister Hugo de Jonge (CDA) tijdens de coronacrisis wordt steeds langer. En intussen gaat het steeds meer wringen dat staatsrechtelijk gezien niet De Jonge zelf maar zijn opvolgers op VWS, Ernst Kuipers (D66) en Conny Helder (VVD), daarover verantwoording moeten afleggen.

Als De Jonge volledig van het Binnenhof verdwenen zou zijn en zich niet publiekelijk zou roeren over zijn oude portefeuille, zou het misschien anders zijn, maar het tegendeel is het geval. Niet alleen bekleedt hij opnieuw een belangrijke post in het nieuwe kabinet, ook kan hij het niet nalaten vanaf de zijlijn te reageren op de dingen die er over hem worden geschreven.

Eerder kapittelde hij de Onderzoeksraad voor Veiligheid, omdat hij zich niet kon vinden in het kritische rapport van de OVV over de eerste maanden van de coronabestrijding. Vorige week verwees De Jonge de berichtgeving over zijn rol in de omstreden mondkapjesdeal met Sywert van Lienden naar de prullenbak.

Toch heeft De Jonge nog niet aangeboden naar de Kamer te komen om daar nadere uitleg te geven en zijn naam van elke blaam te zuiveren. Misschien dat zo’n optreden een staatsrechtelijk unicum zou zijn, maar het kabinet, De Jonge incluis, wekt nu de indruk de broodnodige toelichting voor zich uit te schuiven. Zeker nu het kabinet maandag ook het verzoek van de hand wees van de Kamer om een feitenrelaas te verstrekken over de rol van De Jonge bij de deal die zijn ministerie in 2020 sloot met Van Lienden.

Het hoefde van de Kamer geen volledig rapport te worden met alle details over de omstreden deal, want daar werkt Deloitte al maanden aan en de presentatie is al diverse keren uitgesteld. De Kamer vroeg het kabinet ook niet om een oordeel te vellen over de rechtmatigheid van de deal, waaraan Van Lienden en partners miljoenen verdienden. De volksvertegenwoordiging wilde uitsluitend weten wat de rol is geweest van De Jonge in deze kwestie.

Had hij, zoals de Volkskrant vorige week op basis van vrijgegeven appjes schreef, er bij zijn hoogste ambtenaar op aangedrongen contact te leggen met Van Lienden, ook al was diens aanbod om mondkapjes te leveren al afgewezen door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen? De Jonge zei tegen journalisten: „De suggesties die worden gedaan, die kloppen gewoon niet”, maar zei geen verdere toelichting te kunnen geven omdat het Deloitte-onderzoek nog loopt.

Het kabinet, bij monde van minister Helder, verschool zich bij het afwijzen van het verzoek om een feitenrelaas achter dezelfde argumentatie. De Kamer moest maar even geduld hebben tot de zomer, dan zou zij alles kunnen lezen in het rapport van Deloitte.

PvdA en GroenLinks willen daar niet op wachten. De partijen stelden maandag in een hernieuwd verzoek dat het gaat om de vraag of De Jonge de Kamer goed heeft geïnformeerd. Hij heeft altijd volgehouden dat hij niet persoonlijk bij de deal betrokken was. Daar komt bij: vorige week gaf hij al een reactie aan journalisten, hoe summier ook. De oppositie vond dat hij dan ook naar de Kamer kon komen voor uitleg. Dat verzoek werd dinsdag geblokkeerd door de coalitie. Er komt wel een debat, maar alleen met zijn opvolger Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport).

Wat op het spel staat, is de geloofwaardigheid van minister De Jonge, ook al is Zorg niet meer zijn dossier. Het belangrijke woondossier waar hij nu over gaat, vergt de komende jaren nauwe samenwerking met de Kamer. Dat kan alleen goed gaan als het kabinet met feiten staaft dat de Kamer op hem kan bouwen.