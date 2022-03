In Kiev verwacht niemand dat de strijd er vermindert: ‘Je moet Russen nooit geloven’

Het rauwe, scheurende geluid van artillerie doorbreekt laat in de middag de stilte in de Kievse wijk Sjevtsjenko. Dat is van ons, zegt een Oekraïner op straat. Vogels vliegen op. De hele dag klinken in de hoofdstad dan al de doffe dreunen van beschietingen. Die komen van de gevechten rond de voorsteden Irpin, Boetsja en Hostomel, ten noordwesten van Kiev. De Russen wisten hier vandaan niet door te stoten naar de hoofdstad, terwijl dat wel het doel was. Ze stuitten op het Oekraïense leger.

Dinsdag verklaarden Russische onderhandelaars na gesprekken met het Oekraïense kamp in Turkije dat de Russische krijgsmacht de eigen troepen rond de hoofdstad gaat terugtrekken en de gevechten te zullen verminderen. Het Oekraïense leger meldde woensdag op zijn Facebookpagina dat de Russische militairen zich weliswaar terugtrekken, maar dat ze waarschijnlijk worden vervangen door verse strijdkrachten.

Later op de dag schreef het leger dat Russische troepen zich rond Kiev hergroeperen en zich richten op offensieve operaties in Oost-Oekraïne. Dat zou duiden op een rustige periode voor de inwoners van de hoofdstad.

Zandzakken

Maar niemand in Kiev verwacht dat de strijd rond de hoofdstad vermindert, en in de nacht van dinsdag op woensdag klinken de artilleriedreunen onverminderd door de stad. Op het plein voor het blauwe Sint-Michielsklooster met zijn gouden koepels pakken twintig Oekraïners het standbeeld van prinses Olga in met zandzakken om dat te beschermen tegen explosies en rondvliegend materiaal. Daar gaan ze stug mee door, positief klinkende berichten of niet.

Moskou zei dat er geen invasie zou komen, die kwam er toch Jelena Grinenko inwoner Kiev

Jelena Grinenko (48) staat klaar met touw in haar handen om de zandzakken dicht te knopen. Ze hecht geen waarde aan de Russische woorden. „Moskou zei dat er geen invasie zou komen, die kwam er toch. Het Kremlin bedriegt de eigen bevolking en de wereld.”

Nee, schudt Oleksandr Hoedyma (72) verbeten met zijn hoofd, terwijl hij toekijkt hoe anderen het standbeeld inpakken. Hoedyma pauzeert met twee scheppen in zijn hand van het vullen van de zandzakken. „Een dictator moet je niet geloven. Russen stelen en doden.”

Het dagelijks leven in Kiev gaat deels door tijdens de oorlog met Rusland. Foto Gert Jochems

Hetzelfde wantrouwen klinkt in de cafetaria van Ihor Soebbotenko in het centrum van Kiev. Na drie weken oorlog heropende hij zijn horecagelegenheid. Achterin is het eetgedeelte, waar twee medewerkers voor de gasten van een buffet eten opscheppen, zoals rijst, kip, aardappelen en salades.

„Het is beter om te werken dan thuis te zitten. Er moet nou eenmaal worden gegeten. En een café is ook om je vrienden te ontmoeten”, geeft Soebbotenko (55) als redenen om zijn cafetaria te heropenen. Hij zit aan tafel aan de koffie met zijn maten Oleksandr Hatsenko (65) en Oleg Wojtovyts (52). „De oorlog is buiten”, zegt Soebbotenko, „hier binnen is het vrede.”

Olympische Spelen

Hij vertrouwt Rusland totaal niet. „Russen bedriegen je. Je moet ze nooit geloven, ook al heb je een overeenkomst met hen getekend. Je weet toch wat Otto von Bismarck zei over de Russen? Wat Rusland zegt, moet je zelfs op papier niet geloven.”

Als voorbeeld vertelt Soebbotenko over zijn vakantie in een Egyptisch hotel. Hij pakt zes rode bekers. Drie bekers zijn een Pool, een Brit en een Oekraïner, legt hij uit. De andere drie Russen. „Ze deden allemaal mee aan een danswedstrijd. Maar alleen de Russen speelden vals om te winnen.” Hatsenko valt hem bij. „Ze willen winnen tegen elke prijs. Op iedere Olympische Spelen is er wel een schandaal met Rusland.”

We moeten blijven vechten totdat we ze hebben teruggedrongen Oleg Wojtovyts inwoner Kiev

Soebbotenko valt Hatsenko bij. Hij verwacht dat Rusland verder gaat met vechten. „Het belangrijkste doel voor Rusland is dat Oekraïne niet mag bestaan.” Hatsenko vult hem aan: „Kiev is de hoofdprijs. Oost-Oekraïne is voor Rusland van ondergeschikt belang.”

Hoe moet het dan verder in Oekraïne als je Russen niet kunt vertrouwen? Soebbotenko’s vriend Wojtovyts weet wel raad met het antwoord: „We moeten blijven vechten totdat we ze hebben teruggedrongen in hun eigen land.”