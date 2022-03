Zelensky heeft voor elk land een unieke boodschap

Nederland is nummer veertien. Volodymyr Zelensky, president van Oekraïne, sprak de afgelopen maand dertien nationale parlementen toe. Voorafgaand aan zijn toespraak in de Tweede Kamer, donderdag om 10.15 uur, is het Australische parlement aan de beurt, donderdag om 08.30 uur Nederlandse tijd.

De toespraken van Zelensky, symbool van het Oekraïense verzet tegen de Russische agressie, zijn in korte tijd uitgegroeid tot een fenomeen. Vanuit Kiev vraagt de belaagde president via een videoverbinding de rest van de wereld om steun. De speeches zijn kort en krachtig. Zelensky spreekt direct, in korte zinnen en met veel uitroeptekens. De kern van elk verhaal is het leed dat Rusland veroorzaakt in Oekraïne. Het aantal omgekomen kinderen tot die dag is een vast element.

De eerste buitenlandse toespraak was op 1 maart voor het Europees Parlement, waar de tolk het niet droog hield. De nationale primeur was voor het Britse Lagerhuis op 8 maart, gevolgd door onder meer Polen, de VS, Duitsland, Israël en Japan. Er is geen uitgekiende volgorde, zegt Maksym Kononenko, Oekraïnes ambassadeur in Nederland. „Dat is toeval. Nederland is belangrijk omdat Nederland Oekraïne steunt en we het partnerschap willen versterken.”

Voor de Tweede Kamer is het een primeur. Niet eerder sprak een buitenlandse regeringsleider tijdens een vergadering in de plenaire zaal het parlement toe. Het initiatief kwam van ambassadeur Kononenko, die het op 18 maart voorstelde aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp. De Kamer stemde op 22 maart in met het verzoek. Een wijziging in het reglement van orde die een maand geleden werd aangenomen maakt zo’n toespraak mogelijk. Premier Rutte en de ministers Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) en Ollongren (Defensie, D66) zijn aanwezig als gasten van het parlement.

Dubbele boodschap

Zelensky’s toespraken maken indruk dankzij vorm en inhoud. Ervaring heeft hij inmiddels genoeg: sinds het begin van de Russische invasie op 24 februari hield hij 52 videotoespraken voor Oekraïense burgers, vaak twee keer per dag. Als voormalig acteur weet hij hoe hij moet spreken, als voormalig komiek weet hij hoe zijn publiek moet binden.

Voor zijn internationale publiek heeft Zelensky een dubbele boodschap. Enerzijds spreekt hij zijn waardering uit voor de steun die het betreffende land verleent. Anderzijds roept hij de parlementen – en altijd ook de burgers, en soms ook de regeringsleiders – op om meer te doen. Hij vraagt om zwaardere sancties tegen Rusland, meer wapens voor Oekraïne. Deze oorlog raakt niet alleen ons, maar ook jullie, is zijn terugkerende motief.

Nationale verwijzingen overbruggen de afstand tot de toehoorders

Opmerkelijk is de wijze waarop Zelensky zijn tekst aanpast per land. De toespraken – geschreven door meerder mensen uit zijn team met Zelensky als laatste auteur, aldus Kononenko – bevatten dezelfde boodschap maar zijn steeds anders opgebouwd. Het is geen standaard tekst met een paar nationale elementen die per land worden gewisseld.

De nationale verwijzingen zijn vaak bedoeld om de afstand tot de toehoorders te overbruggen. Door de situatie in Oekraïne te koppelen aan herkenbare locaties of gebeurtenissen haalt Zelensky leed van ver weg dichtbij. Het duidelijkst deed hij dat bij het Canadese parlement, waar hij het centrale plein in Edmonton vergeleek met het plein in Charkov en een kerncentrale in Ontario met die in Zaporizja. Hij sprak over een blokkade van Vancouver en een beschieting van de CN Tower in Toronto.

Zelensky vroeg het Italiaanse parlement zich voor te stellen hoe het zou zijn als havenstad Genua zou worden verwoest, zoals Marioepol. In zijn Japanse speech vermeed Zelensky het woord Fukushima, maar ging hij wel uitgebreid in op de Russische aanval op Tsjernobyl.

Historische trauma’s

Ook historische trauma’s kunnen het lot van Oekraïne tastbaarder maken, met name de Tweede Wereldoorlog. Zonder Churchill te noemen parafraseerde Zelensky in Londen diens beroemde toespraak van 4 juni 1940, over de stranden, velden en heuvels waar de Britten zouden vechten. In Washington verwees hij naar de Japanse aanval op Pearl Harbor in 1941. Voor de Knesset begon hij met een citaat van de Israëlische oud-premier Golda Meïr, geboren in Kiev, en memoreerde hij dat de NSDAP op 24 februari 1920, op dezelfde datum als de Russische invasie, werd opgericht.

Zelensky is niet alleen maar dankbaar en aardig. Hij deinst niet terug voor een sneer hier en daar. Duitsland kreeg in een kritische speech de opdracht de nieuwe Muur tussen vrijheid en slavernij neer te halen, als echo van Reagans oproep aan Gorbatjsov. Frankrijk moet zorgen dat een aantal met name genoemde Franse bedrijven bedrijven Rusland verlaat. Italië moet geen vakantieoord voor oligarchen willen zijn – „Wees geen resort voor moordenaars”.

Voor Scandinavië denkt Zelensky aan een ander soort opdracht. In Zweden nodigde hij architecten, bedrijven en overheid alvast uit om Oekraïne te helpen met de wederopbouw na de oorlog. In Denemarken ging hij dinsdag nog een stap verder: hij bood de Denen aan om een regio onder de hoede te nemen en te herstellen, bijvoorbeeld de dinsdag beschoten stad en regio Mikolajiv.

Mogelijk komt Zelensky ook voor Nederland met zo’n voorstel voor wederopbouw. Mogelijk zal hij Nederland verwijten te laks te zijn met het bevriezen van Russisch kapitaal, of met het reduceren van de import van Russische olie. Waarschijnlijk zal hij wijzen op de verbondenheid tussen de twee landen door de ramp met MH17. Een verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog ligt minder voor de hand, maar ‘Je maintiendrai’ is een motto dat Zelensky zal aanspreken.