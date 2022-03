In de spiegel zie ik een olifant

Een gekwelde buffel duwt tegen een rots. Hij wil het eiland waarop hij leeft uit alle macht verplaatsen omdat het exact in de baan ligt van een komeet die over niet al te lange tijd zal neerstorten. Als hij aan een komodovaraan vertelt welk lot ze te wachten staat, het beest heeft hem even daarvoor gebeten, besluiten ze samen alles op alles te zetten. De vastberadenheid van de buffel zet de varaan aan het denken, vooral omdat de beet de buffel zodanig heeft verzwakt dat hij zijn werk niet kan afmaken. Met dit schitterende verhaal opent De woorden van de panter van de Franse stripmaker Jérémie Moreau.

Moreau (1987) behoort tot de succesvolste auteurs van zijn generatie. Hij lanceerde zichzelf in 2018 met de prijs voor het beste album op het vermaarde stripfestival van Angoulême. Met zijn niet vertaalde IJslandse epos La Saga de Grimr won hij de prestigieuze Fauve d’Or, de hoogste onderscheiding op stripgebied. In 2020 volgde Le discours de la panthère, waarvoor hij La grand prix de la critique ontving, een prijs van de Franse associatie van stripjournalisten, samen met de prijs voor de beste Young Adult strip op de Bologna Children’s Book Fair. Het verscheen onlangs in een Nederlandse vertaling.

De woorden van de panter bestaat uit zes hoofdstukken, waarin steeds een ander dier de hoofdrol opeist.

Geheugen van de wereld

De kracht van Moreau’s werk speelt zich onder de oppervlakte af. De verhalen zijn onmiskenbaar filosofisch door de manier van vertellen en door de poëtische dialogen die veel meer diepgang verraden dan in eerste instantie lijkt. Ze gaan over primaire instincten, over relaties, zelfreflectie, leven en dood. Moreau vertaalt menselijke eigenschappen door ze op dieren te projecteren. Deze zoömorfe aanpak werkt schitterend: het ontroert als een jonge olifant zich verwondert over het leven als zijn grootvader hem onderweg naar zijn einde vertelt over de rol die olifanten vervullen – ze zijn het geheugen van de wereld, de hoeders van de geschiedenis. Hun suggestieve dialogen zijn evocatief op een aandoenlijke manier. Als de oude olifant uiteindelijk beseft dat de sporen van het verleden overal zijn, glijdt hij zachtjes weg.

Dat Moreau de lieveling is van critici en jury’s zit vooral in zijn compromisloze grafische aanpak. Hij is een man van vele stijlen, zijn werk is steeds anders van uiterlijk. In De woorden van de panter kiest hij voor een uitbundig, kleurrijk palet met veel jaren tachtig verloopjes, airbrush-achtige technieken en texturen in felle kleuren. Bergen zijn gestapelde kleuren blauw, geel en bruin met luipaardmotief; onderwater is het een overdaad aan roze, blauwe en witte slierten. Even opvallend is waar hij niet voor kiest: geen vloeiende lijndikte waardoor de figuren plat en rudimentair overkomen. Daarmee geeft hij een voorzetje aan de potentiële koper van het boek. Wie hiervoor openstaat, krijgt er een even bijzondere leeservaring bij.

De verhalen zijn ingenieus uitgewerkt. Gaandeweg haken sommige delen in elkaar en geven het een extra betekenislaag – om terug te bladeren. Dat het album wordt aangemerkt voor lezers uit de Young-Adult leeftijd (12 tot 18 jaar) is te volgen, al zal de filosofische inslag en de gekozen beeldspraak niet altijd meteen landen. De panter deelt woorden vol wijsheid en liefde, die tijd en inzichten nodig hebben – of een bevlogen filosofiedocent in het middelbaar onderwijs. Wie dit boek bij zich houdt, zal met de jaren steeds iets nieuws ontdekken.

Strip Jérémie Moreau: De woorden van de panter. Daedalus. 112 blz. € 30,80 ●●●●●

Mertens is de meester van het adembenemende stadsgezicht. Net als in zijn schitterende debuut Beatrice, vangt hij in Bleekwater de stad in sfeervolle schilderingen, vooral ’s avonds en in de regen. François droomt van de hoofdprijs in de lotto, wat door een speling van het lot ineens heel dichtbij komt. Maar niets is wat het lijkt.

Joris Mertens: Bleekwater. Oogachtend. 152 blz. € 28,00 Fraaie pil over de rol van de stad Rotterdam in het beeldverhaal van de afgelopen honderd jaar. Uitvoerige en illustratieve geschiedschrijving, een imposante lijst auteursportretten plus veel Deelder, Euromast, Agent 327, Willemsbrug en vier lofzangen op de stad door jonge stripmakers. Sander Grip & Theo Seesing: Rotterdam Stripstad 100 jaar strips in de stad. Uitgeverij Cross Comix. 244 blz. € 34,95. Laatste deel van een bijzonder geestige roadtrip-trilogie door Nicolas de Crécy. Autobiografisch verhaal van de auteur die met zijn neef in 1986 naar Turkije reist in een oude auto. Jeugdige overmoed gecombineerd met veel bespiegelingen over het leven en de zin van alles. De Crécy’s meest toegankelijke werk. Visa Transit. Concerto Books, 154 blz. per deel, € 26,99