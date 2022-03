Idee voor ‘vleesheffing’ is niet nieuw, maar wel omstreden

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden voor een heffing op vlees. Deze aankondiging van minister Henk Staghouwer (ChristenUnie) van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), afgelopen dinsdag, leek een verrassing. Maar valt het idee voor een vleesheffing uit de lucht of was deze stap te verwachten?

Een vleestaks, een heffing op vlees, hoe het ook genoemd wordt: een hogere vleesprijs is beladen in politiek Den Haag en in het publieke debat. Kom aan vlees en je komt aan het recht van mensen om zelf te kiezen wat ze willen eten. Uit een peiling van Stand.nl (Radio 1) van woensdag bleek driekwart van de ruim 4.000 stemmers tegen een vleestaks te zijn.

Ook in de Tweede Kamer klonk meteen kritiek na de aankondiging van Staghouwer. „Compleet los van de samenleving”, volgens Caroline van der Plas (BBB), „belastingterreur”, aldus Geert Wilders (PVV). Ook uit de fracties van regeringspartijen VVD en CDA kwamen tegengeluiden: verkeerde middel, verkeerde weg: de boodschappen moeten wel betaalbaar blijven.

Toch kan het plan van Staghouwer niet als een totale verrassing zijn gekomen. Zijn voorganger Carola Schouten, ook van de ChristenUnie, liet de Wageningen Universiteit al onderzoek doen naar het beprijzen van vlees. Zij had het over een „reële prijs” voor vlees, waarbij de meerprijs naar duurzame veehouders zou gaan. Het was aan een volgend kabinet, schreef ze in juli vorig jaar, om hiermee verder te gaan.

Die zomer bleek maar weer eens hoe gevoelig het aanpakken van de vleesconsumptie nog ligt: dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier had boven tafel gehaald dat een oproep om minder vlees te eten uit een klimaatcampagne van de overheid was gehaald, vanwege de controverse die dit kon oproepen. Maar uit de reactie van de ministeries van LNV en Economische Zaken viel wel een kleine verschuiving af te leiden: zij verklaarden het schrappen van die oproep uit het feit dat in 2019 klimaatverandering „nog een stuk verder af stond van de belevingswereld van veel mensen” dan in 2021.

Dat de teneur geleidelijk verandert, is ook te zien bij de rechtse partijen in de coalitie, VVD en CDA: binnen de VVD vindt het ledennetwerk Liberaal Groen steeds meer gehoor voor het beprijzen van milieuschade. Bij het CDA brachten leden vorig jaar een amendement in om een vleestaks in het verkiezingsprogramma op te nemen. De benodigde tweederde meerderheid werd niet gehaald, maar het amendement liet wel zien: het duurzame geluid wint aan kracht.

Mogelijk was het vorig jaar nog te vroeg om een vleestaks expliciet te benoemen in het regeerakkoord – in tegenstelling tot een btw-verlaging voor groente en fruit en een suikertaks die er wél in stonden. Maar de goede verstaander – of de wensdenker – kon voorzichtige aanwijzingen in die richting uit het regeerakkoord halen: „We onderzoeken op welke wijze een bijdrage van de consument aan de verduurzaming van de landbouw vormgegeven zou kunnen worden”, schreven CU, D66, CDA en VVD.

In zijn evaluatie van het voedselbeleid die Staghouwer deze week naar de Tweede Kamer stuurde, is de minister wél uitgesproken. Het doel is om de consumptie van dierlijke en plantaardige eiwitten van een verhouding van 60:40 nu naar 50:50 in 2030 te krijgen. Daarvoor zijn „zachte en harde instrumenten” nodig, „normering en beprijzing”. En meer samenhang met andere maatregelen en departementen: een vleesheffing moet samengaan met 0 procent btw voor groente en fruit en de suikertaks.

Vleestaks

Het woord vleestaks gebruikt Staghouwer niet. Dat suggereert een botte btw-verhoging, waarvan de opbrengst op de grote hoop in de schatkist komt. Hij spreekt over „een heffing op vlees” met „een terugsluis richting de producerende sector”. En met „aandacht voor de uitvoerbaarheid”.

Ook bij peilingen blijkt telkens hoe belangrijk woorden zijn: Stand.nl-stemmers zijn weliswaar in grote meerderheid tegen een ‘vleestaks’. Maar gevraagd naar een ‘belasting op vlees’ was 53 procent van de deelnemers vóór in een onderzoek door Kieskompas en de Vrije Universiteit. En vraag Nederlanders of ze een ‘eerlijke prijs’ voor vlees willen betalen, en dan is zelfs een grote meerderheid van de VVD- en CDA-stemmers voor, blijkt uit consumentenonderzoek in opdracht van de TAPP-coalitie, een organisatie die zich inzet voor het opnemen van milieu-, gezondheid- en dierenwelzijnskosten in de voedselprijzen.

De TAPP-coalitie, die al jaren lobbyt voor hogere vleesprijzen, verwacht overigens het meeste heil van een verbruiksbelasting, waarbij de accijns gekoppeld is aan de milieukosten per kilo vlees. Gemiddeld zou vlees dan ongeveer 40 procent duurder worden, maar kip stijgt minder in prijs en rundvlees juist meer.

Staghouwer heeft nu alleen nog maar een onderzoek aangekondigd. Mocht hij vervolgens een heffing op vlees willen invoeren, en daarvoor een meerderheid in de Tweede Kamer zoeken, dan zal veel afhangen van de manier waarop die heffing eruitziet én genoemd wordt. Hij hamert er in elk geval nu al op dat duurzaam en gezond voedsel voor iedereen betaalbaar en toegankelijk moet zijn.